Поставки Leopard 2 Украине: ФРГ является стороной конфликта?

Власти Германии отправят Киеву немецкие боевые танки Leopard 2, а глава МИД ФРГ делает заявление, которое в Москве воспринимают как прямое участие Берлина в конфликте. На самом деле это не так, поясняют юристы.

После того, как Германия после долгих раздумий приняла решение о поставке танков Leopard 2 Украине, власти России немедленно отреагировали на этот шаг. "Все, что делает НАТО и упомянутые мною государства Европы и США, воспринимается в Москве как непосредственное участие в конфликте", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 26 января 2023 года.

Шольц: "Нет никакой войны между Россией и НАТО"

Именно этого обвинения Москвы - в том, что Германия теперь также является воюющей стороной в конфликте в Украине - на самом деле всегда хотел избежать федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), представляющий СДПГ.

Канцлер Шольц подчеркивает, что Германия не принимает непосредственного участия в войне в Украине Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

И вечером 25 января в эфире телеканала ZDF Шольц вновь подчеркнул, что Германия не принимает непосредственного участия в войне. "Нет, ни в коем случае", - заверил канцлер. И добавил: "Не должно быть никакой войны между Россией и НАТО".

Юристы-международники согласны с Шольцем

Эксперты в области международного права в целом согласны с канцлером ФРГ. Устав Организации Объединенных Наций гласит: "В своих международных отношениях все члены (ООН. - Ред.) должны воздерживаться от любой угрозы или применения силы, направленных против территориальной целостности или политической независимости государства или иным образом несовместимых с целями ООН".

Россия нарушила эту норму своим вторжением в Украину в феврале прошлого года, указывают они. А Устав ООН четко предусматривает, что в этом случае все страны имеют право защищать себя индивидуально или коллективно.

Поставки тяжелых вооружений Киеву также легитимны

Это также недвусмысленно означает, что другие страны могут поставлять оружие или начинать миссии по обучению военных из страны, подвергшейся нападению. При этом не делается различий между поставками тяжелого оружия, такого как немецкие танк Leopard 2, и более легкими системами вооружений.

Немецкие танки Leopard 2 на учениях в Польше, июнь 2019 года Фото: Sean Gallup/Getty Images

Даже участие в боевых действиях в Украине вооруженных сил других стран было бы законным, заявил телеканалу ARD эксперт по международному праву Маркус Краевски (Markus Krajewski) из Университета Эрлангена-Нюрнберга.

"Потому что каждый выстрел, который Россия сейчас делает в Украине, является продолжением нарушения международного права", - указал Краевски. По его мнению, Россия снова начнет действовать в соответствии с международным правом только тогда, когда выведет свои войска с украинской территории, "но на данный момент это так не выглядит".

Кизеветтер: Россия использовала зиму для пополнения запасов своих войск

Напротив, аналитики ожидают весной наступления россиян. Эксперт по внешней политике и обороне, депутат бундестага от консервативной ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) пояснил в интервью DW: "Россия использовала зиму для мобилизации и обучения своих солдат, а также для обеспечения поставок боеприпасов и подвоза материальных средств. Украина до сих пор не смогла компенсировать свои материальные потери".

Родерих Кизеветтер Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

Таким образом, бронетранспортеры и боевые танки, артиллерия и поставки боеприпасов первоначально только компенсировали бы этот вопиющий недостаток, отмечает Кизеветтер, в прошлом сам военный.

По его словам, кроме больших потерь, особенно это касается танков, у ВСУ практически нет боеприпасов и запчастей для советских моделей боевой техники: "Поэтому переход на западные модели и логистические цепочки неизбежен".

Возмущения в Москве после заявления Бербок

Но для западных государств, которые сейчас поставляют боевые танки Украине, решающим являются не юридические - не говоря уже о международно-правовых - дефиниции, а то, как именно президент России Владимир Путин отреагирует на такие поставки.

Анналена Бербок Фото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

То, насколько щекотливой и эмоционально накаленной является сложившаяся ситуация, показывает дискуссия, вспыхнувшая после заявления 24 января на сессии ПАСЕ министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock). Призывая к сплочению западных союзников, она сказала, что "мы (западные страны. - Ред.) воюем не друг против друга, а против России". В Берлине вскоре уточнили, что "оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта в Украине".

После чего пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 27 января написала в своем телеграм-канале: "Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта". Захарова добавила, что послу Германии в Москве "следует прояснить эти противоречащие друг другу высказывания".

Международное право? Не решающий аргумент для Путина

Российские государственные СМИ использовали высказывание Бербок в качестве доказательства того, что Германия и другие страны ЕС непосредственно являются стороной конфликта в Украине и воюют против России.

Между тем министерство иностранных дел ФРГ представило наделавшее много шума заявление его главы в ином свете. МИД по запросу различных СМИ пояснил: "Россия ведет жестокую войну против Украины", которая также является войной против европейского миропорядка и международного права.

Здание министерства иностранных дел ФРГ Фото: Daniel Kalker/picture alliance

"Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении закрепленного в Уставе ООН ее права на самооборону против захватнической войны России, которая нарушает международное право, не делает Германию стороной конфликта".

Даже если Германия и другие западные союзники, очевидно, занимают в этом конфликте позицию, соответствующую международному праву, поставки ими тяжелого оружия Киеве сейчас все больше попадают в фокус внимания российских государственных СМИ. Потому что президент России Владимир Путин, как уверены на Западе, до сих пор мало беспокоился о международном праве и едва ли будет делать это в будущем.

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