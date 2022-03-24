Депутат немецкого бундестага: Я в ужасе от жестокости российских солдат

Вместе с председателем оппозиционного Христианско-демократического Союза Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) в начале мая в Украину ездил депутат германского бундестага, член внешнеполитического комитета Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Он - полковник в отставке, в прошлом участвовал в нескольких зарубежных миссиях бундесвера, командовал батальоном.

В интервью DW Кизеветтер поделился своими впечатлениями от поездки в Киев и Ирпень, предложил свою версию причин жестокости российских солдат и прокомментировал новую аргументацию Владимира Путина в его выступлении на военном параде в Москве 9 мая.

DW: Господин Кизеветтер, какие впечатления остались у вас от поездки в Киев и Ирпень?

Родерих Кизеветтер: Я глубоко потрясен чудовищными последствиями применения российского оружия в Украине. Разрушения без конца… Целые города в руинах, без электроэнергии и воды… В Ирпене, например, разрушены 90 процентов домов. Я просто в ужасе от военных преступлений, совершенных российской армией в отношении мирных жителей.

Я был участником миссий на Балканах и в Афганистане, но лично еще ни разу не был свидетелем столь массового уничтожения военными гражданского населения. Для меня это очень горько, поскольку я всегда считал Россию культурной нацией.

- То есть вы не ожидали, что россияне могут проявить такую жестокость?

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер

- Нет, не ожидал. В первую очередь я ожидал, что Путин, которого один бывший канцлер назвал "демократом чистой воды" (Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 до 2005 года и потом перешедший на работу в "Газпром". - Ред.), остановит совершение таких преступлений и их осудит. У меня же создается впечатление, что российским солдатам, напротив, поставлена задача уничтожить украинскую нацию. И это очень больно. В Европу вернулась война, и именно Россия, которой во время Второй мировой войны Германия причинила такие огромные страдания, теперь причиняет ужасные страдания Украине. Это меня очень угнетает.

- Но в чем же, по вашему мнению, причина такой жестокости солдат российской армии?

- Я думаю, причины две, и это наверняка покажет история. Во-первых, для них стало полной неожиданностью то сопротивление, которое им оказала Украина, не желающая становиться частью России и отстаивающая свою независимость. А вторая причина - российских солдат ужасно разозлило, что им, оказывается, в Украине не рады, так что они стали выполнять поставленную Путиным задачу уничтожить украинскую нацию.

Путин сказал, что будущее государственное образование не должно называться Украиной. Поэтому и солдаты убеждены в том, что им надо уничтожать нацию. И это ужасно. Но иначе, кроме как такими двумя, быть может, не исчерпывающими причинами, я это объяснить не могу.

- Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) говорит, что нельзя допустить, чтобы Россия эту войну выиграла. Как, с вашей точки зрения, эта война может закончиться?

- Я бы сказал по-другому: Украина должна эту войну выиграть, добившись ухода российских солдат с ее территории и сохранения страны по меньшей мере в границах января этого года. Украина сама предложила временно отказаться от Крыма, от районов в Донецкой и Луганской областях в границах января 2022 года. Украина выразила готовность отказаться от вступления в НАТО и взять курс на нейтральный статус.

Она хочет стать членом ЕС как Швеция, Финляндия и Австрия. Если Россия с этим согласится, возьмет на себя ответственность за военные преступления, выплатит репарации и признает границы Украины, то в таком случае, думаю, можно будет снова сесть за стол переговоров с Россией.

- Выступая на параде в Москве 9 мая, Путин изменил свою аргументацию. Он уже не говорил о цели расправиться с некими украинскими националистами, а утверждал, что начал эту войну, эту, как выражаются в Москве, "спецоперацию", чтобы упредить блок НАТО, который, мол, снабдив украинцев оружием, планировал совершить на Россию нападение в Донбассе. Что вы думаете о такой смене акцентов?

- НАТО - альянс, членами которого с удовольствием состоят многие страны. Украина сделала даже целью государственной политики присоединение к этому союзу, включив такую задачу в конституцию страны. Но блок НАТО не поставлял оружие Украине и никогда не собирался идти на конфронтацию с Россией, считая, что проблема противоречащей международному праву оккупации Крыма и решена должна быть с помощью инструментов международного права.

То есть путем переговоров, с привлечением ООН, ОБСЕ с тем, чтобы - возможно, только через много лет - найти политическое решение. Так, как наверняка когда-нибудь будет найдено решение для сегодня еще разделенных Северной Кореи и Южной Кореи. Или как было найдено самим народом, населением решение для разделенной на ГДР и ФРГ Германии.

Блок НАТО никогда не собирался нападать на Россию. Это Путин боится демократии и свободы. Он видел, как успешно Алексей Навальный был способен организовывать многотысячные демонстрации в его стране или как в Беларуси движение за свободу выводило на улицы сотни тысяч людей. И это было для Путина сигналом тревоги: нельзя допустить чтобы в России и Беларуси повторились события 1989 года (год крушения коммунистических режимов в странах Восточной Европы. - Ред.). Страх перед движениями за свободу, за демократию стал причиной войны Путина против Украины, а не НАТО.

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