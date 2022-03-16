 Нейтралитет для Украины в переговорах о мире. Возможно ли это? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 27.03.2022

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Украина

Нейтралитет для Украины в переговорах о мире. Возможно ли это?

Россия требует, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО. Но российская угроза заставляет даже традиционно нейтральные страны в Европе задуматься о вступлении в альянс.

Украинские и американские корабли во время международных военно-морских учений Sea Breeze

Украинские и американские корабли во время международных военно-морских учений Sea Breeze

Нейтральная Украина по шведской или австрийской модели - возможно ли это? Подобное предложение российские власти сделали в середине марта на одном из раундов переговоров как возможное условие прекращения войны. "Это вариант, который обсуждается и может рассматриваться как некий компромисс", - заявил 16 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

С момента обретения независимости в 1990-м и по 2014 год Украина была формально нейтральной. Но после аннексии Крыма Россией украинский парламент отказался от политики нейтралитета. В начале 2019 года он подавляющим большинством голосов проголосовал за внесение поправок в конституцию страны. С тех пор членство не только в Европейском Союзе, но и в НАТО стало законодательно закрепленной национальной целью страны.

Но не только Россия хочет этому помешать. Сама НАТО не спешит принимать Украину, потому что не хочет быть втянута в войну с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем признал, что цель вступления в НАТО, вероятно, недостижима.

Самостоятельно выбранный или навязанный нейтралитет

Разрушенный войной Мариуполь

Разрушенный войной Мариуполь

Может ли нейтралитет стать приемлемым вариантом для Украины? В качестве примеров неоднократно упоминаются, в частности, три страны: Австрия, Швеция и Финляндия. У каждой своя история.

В конце Второй мировой войны Австрия, как и Германия, была оккупирована державами-победителями. СССР согласился на вывод войск только потому, что Австрия в 1955 году обязалась соблюдать "постоянный нейтралитет". Леос Мюллер - историк из университета в Стокгольме и автор книги "Нейтралитет в мировой истории" - рассказал DW, что в случае с Австрией это был "нейтралитет сверху, путем договора с крупными державами".

В отличие от Австрии, Швеция сама выбрала нейтралитет. Он действует уже более 200 лет, с тех пор как стране в 1809 году по итогам войны пришлось уступить России ту свою часть, которой тогда была  Финляндия.

Последняя получила независимость в 1917 году и смогла сохранить ее после двух войн против СССР в XX веке. "Мы бы не сохранили наш суверенитет, без самопровозглашенного, прагматичного и ни в коей мере не идеологического нейтралитета", - рассказал DW бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Нейтральные страны принимают участие в маневрах НАТО

Австрия, Финляндия и Швеция еще не стали членами НАТО, но вступили в Евросоюз в 1995 году. И формируют общую внешнюю политику и политику безопасности. После начала российской агрессии против Украины министры иностранных дел ЕС решили создать силы быстрого реагирования численностью до 5000 военнослужащих.

Шведские и финские военные принимают участие в учениях Арктический вызов

Шведские и финские военные принимают участие в учениях "Арктический вызов"

Швеция и Финляндия, граничащие с Россией, особенно заинтересованы в военном сотрудничестве с НАТО. Например, они принимают участие в продолжающихся учениях "Холодный ответ" на севере Норвегии, в нескольких сотнях километров от российской границы. Маневры были запланированы задолго до войны в Украине, о чем была проинформирована и Россия. Но теперь они приобретают особое значение. В июне прошлого года Швеция и Финляндия сами пригласили семь стран НАТО, включая Германию, на совместные учения "Арктический вызов 2021".

Подавляющее большинство в Финляндии - за членство в НАТО

Война в Украине полностью изменила ситуацию. В отличие от Австрии, расположенной в центре Европы, Швеция и Финляндия чувствуют себя "стратегически незащищенными" перед Россией, подчеркивает Леос Мюллер. В качестве причин он называет протяженную финско-российскую границу, непростую ситуацию в государствах-членах НАТО Эстонии и Латвии с их сильным русскоязычным меньшинством, а также хорошо вооруженный Калининград по другую сторону Балтийского моря.

Новым является и то, что сейчас и Швеция, и Финляндия интенсивно обсуждают, следует ли им отказаться от своего нейтралитета. Бывший премьер-министр Стубб считает, что Финляндия "обязательно" станет членом НАТО: "Вопрос не в том, да или нет, а в том - когда". Он ожидает, что заявка в альянс будет подана "через несколько месяцев". Согласно последним опросам, 62 процента финнов выступают за членство в НАТО, против - 16 процентов опрошенных.

Поддержать вступление Швеции в альянс готовы от 35 до 41 процента граждан страны. На парламентских выборах в Швеции в сентябре вопрос о членстве в НАТО будет "главной темой", уверен Мюллер. Он полагает, что если обе страны примут решение о вступлении в НАТО, то совместно и скоординированно.  

Демилитаризация "немыслима для нейтральной страны"

Леос Мюллер считает, что нейтралитет не подходит для Украины: другие государства или организации, такие как США, Россия или НАТО, в таком случае должны были бы гарантировать его и защитить Украину в случае нападения. "Но для этого необходимо действующее международное право, действующие соглашения и организации. Однако сегодня Россия отказывается соблюдать международные правила", - подчеркнул эксперт. Кроме того, Россия требует "демилитаризации" Украины - "немыслимое требование для нейтральной страны", говорит Мюллер. Украина, как Швеция или Швейцария, должна иметь свои возможности для обороны.

Украина уже убедилась в том, что международные гарантии мало что стоят. В 1994 году по Будапештскому меморандуму она взяла на себя обязательство отказаться от ядерного оружия, приобретенного в результате распада СССР. Взамен Россия, США и Великобритания обязались уважать суверенитет и границы Украины. 20 лет спустя Россия аннексировала Крым, а две западные державы, поставившие подпись под Будапештским меморандумом, закрыли глаза на это.

Переломный момент в истории Европы

И шведский историк Мюллер, и бывший премьер-министр Финляндии Стубб считают войну в Украине событием, меняющим историю. "Война Путина разрушает мировой порядок, сформированный после 1945 года", - говорит Леос Мюллер. Александр Стубб добавляет: "Для меня это момент аналогичный событиям 1914, 1939 или 1989 года". После "железного занавеса" времен холодной войны в Европе появится новый занавес, и "Россия будет полностью изолирована", полагает политик. "Для меня, как для финна, это связано с драматическим осознанием того, что в обозримом будущем у нас, вероятно, не будет никаких контактов с нашими соседями, с которыми у нас общая граница в 1340 километров", - утверждает Стубб. Если Финляндия откажется от своего нейтралитета и станет членом НАТО, Россия и альянс столкнутся лицом к лицу на этой самой протяженной границе в северной Европе.

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    Автор: Николай Пермяков


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