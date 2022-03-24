 Комментарий: НАТО должна послать России сигнал сдерживания | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.03.2022

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Мнения

Комментарий: НАТО должна послать России сигнал сдерживания

Путин склонен переоценивать свои военные возможности. Тем не менее НАТО срочно необходимо укрепить свой восточный фланг, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.

Военнослужащий НАТО

НАТО не встала на пути Путина , да этого и не следовало ожидать, учитывая историю вторжения РФ в Украину. Даже поляки не хотят рисковать, избегая прямой военной конфронтацией с Россией, на что указывает их неудачная хитрость при поставке истребителей в Украину.

Сдержанность альянса, вероятно, популярна среди стран-членов, но за нее приходится платить: она посылает Путину сигнал о слабости и нерешительности. И это могло бы дать ему повод спекулировать тем, что НАТО отступит и в том случае, если Россия выступит против одной из стран-членов альянса. Но сейчас стало очевидно, что Путин склонен переоценивать свои военные возможности.

Необходима убедительность

Николас Буссе

Николас Буссе

Если НАТО хочет предотвратить возможные просчеты, то сейчас не обойтись без видимого сигнала сдерживания. Альянсу недостаточно заявить, что он будет защищать каждый сантиметр своей территории. России должна видеть больше солдат НАТО, которые могут это делать, и среди них должно быть как можно больше американских военных. Только таким образом, обещание поддержки со стороны Вашингтона станет убедительным.

Укрепление восточного фланга, решение о котором должно быть принято на саммите НАТО, - это своего рода страховка для жизни свободной Европы. И нужно быть готовым к тому, что поддерживать это придется в течение многих лет, в том числе и Германии.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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