Зеленский: Украина ждет от НАТО реальных гарантий безопасности

На 29-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 24 марта (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам государств НАТО заявил, что его страна ожидает от Североатлантического альянса реальных действий и реальных гарантий безопасности для его страны. "НАТО еще предстоит показать, что может сделать альянс для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире", - заявил Зеленский, выступая перед лидерами стран НАТО. По словам Зеленского, "Украина ждет, ожидает реальных действий, реальные гарантии безопасности от тех, чье слово стоит доверия и чьи деяния могут сохранять мир". "Предложения на столе, наши нужды на столе. Мир нужен нам немедленно. Ответы - только за вами", - подчеркнул президент Украины, обращаясь к лидерам стран НАТО.

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Великобритания вводит санкции в отношении еще 11 белорусских предприятий и 4 граждан. Обновленный санкционный список опубликован министерством иностранных дел страны. В него включены председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус, его помощник Вячеслав Россолай, гендиректор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский и его заместитель Александр Ветеневич, а также такие предприятия, как Государственный Военно-промышленный Комитет, МЗКТ, "Белспецвшентехника", "Оборонные инициативы", "ОКБ ТСП". Кроме этого, штрафные меры распространены на предприятия ВПК республики "Минотор-Сервис" и "КБ Радар" - управляющая компания", грузовую авиакомпанию "ТрансАвиаЭкспорт", банк "Дабрабыт", лизинговую компанию "Белбизнеслизинг", компанию в сфере недвижимости "Белинвест-инжиниринг".

Хроника событий 24 марта 00.00 - 14.00 >>>

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