 Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией о Крыме и Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 08.03.2022

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Украина

Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией о Крыме и Донбассе

Президент Украины в интервью телеканалу ABC News заявил, что не уступит требованиям Москвы признать независимость "ДНР" и "ЛНР" и вхождение Крыма в состав РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры о статусе самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" и аннексированного Россией украинского полуострова Крым. При этом он предупредил, что не уступит требованиям Москвы, развязавшей войну на территории Украины и настаивающей на признании независимости "ДНР" и "ЛНР", а также вхождения Крыма в состав РФ.

"Я готов к диалогу. Но мы не готовы к капитуляции", - отметил глава украинского государства в интервью телеканалу ABC News, вышедшем в эфир в ночь на вторник, 8 марта. По словам Зеленского, Киев и Москва могли бы заняться поиском компромисса, касающегося будущего Донбасса и Крыма. При этом важно учитывать ситуацию жителей этих регионов, которые не хотят, чтобы они оставались частью Украины.

Зеленский призвал Путина к прямым переговорам

Одновременно Владимир Зеленский в очередной раз призвал президента РФ Владимира Путина к прямым переговорам. "Что должен сделать президент Путин, это начать разговор, диалог, вместо того чтобы дальше жить в информационном пузыре без кислорода", - отметил он.

В Украине уже 13-й день продолжается война, которую Россия начала на ее территории 24 февраля. Российские части наносят удары не только по военным объектам, но и по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Украину массово покидают жители, большинство из них уезжают в европейские страны.

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    Автор: Николай Пермяков


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