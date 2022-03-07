Украина в Международном суде ООН: Это РФ начала геноцид против украинцев

В понедельник, 7 марта, в Международном суде ООН, который заседает в Дворце мира в Гааге, прошел первый день слушаний по иску Украины против России. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. Украинская сторона считает, что полномасштабная военная операции Кремля, начавшаяся 24 февраля, имеет все признаки данного преступления.

В связи с этим Киев просит Международный суд ввести против России временные меры, среди которых - прекращение боевых действии на территории Украины, а также гарантии того, чтобы свое участие в них прекратят все военные или какие-либо другие вооруженные подразделения, находящиеся под российским контролем или влиянием.

Москва не намерена принимать участия в процессе

Для участия в судебных слушаниях в Гааге указом президента Украины Владимира Зеленского была сформирована делегация во главе с постоянным представителем президента в Крыму Антоном Кориневичем. В первый день слушаний украинская команда, в которую также вошли иностранные адвокаты и советники, изложила свои аргументы. Места, отведенные российской делегации в зале суда, пустовали. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в официальном письме уведомил суд, что Россия не намерена принимать участие в этом судебном процессе.

Джоан Донахью

Председательствует на нем глава Международного суда ООН, авторитетный американский юрист, в прошлом дипломат, 64-летняя Джоан Донахью. Кстати, свою первую ученую степень бакалавра Донахью получила в Калифорнийском университете по специальности "русистика". "Суд выражает сожаление по поводу решения России не принимать участия в этих слушаниях", - сказала его председатель, отметив, что у сторон была возможность выйти на связь с Гаагой виртуально.

Но отсутствие в зале суда российской делегации и ее отказ от участия в процессе не стал поводом для приостановки слушаний. Тем более, что, как заявили представители Украины, ситуация, послужившая поводом для иска Киева к Москве, не терпит отлагательств. Они категорически отвергли обвинения России в геноциде русскоязычного населения Донбасса, что послужило официальным предлогом для вторжения РФ в Украину. И заявили, что это Москва, развернув полномасштабную военную операцию, в ходе которой страдает мирное население, начала геноцид против всех украинцев.

"Россия совершает преступления против человечества"

В выступлениях членов украинской делегации содержался призыв к суду ООН обязать Россию "остановить кровавое и разрушительное вторжение". "РФ утверждает, что эта война должна остановить геноцид. Президент России утром 24 февраля, отдавая приказ о вторжении в Украину, сказал, что мы якобы должный остановить эти зверства, этот геноцид. Но это ужасающая ложь. Не Украина ведет геноцид, это Россия и ее политическое руководство и армия совершают преступления против человечества и военные преступления в Украине", - заявил в суде Антон Кориневич.

По его словам, решить это судебное дело просто. "Я предлагаю России решить наш спор как цивилизованные нации. Отложите оружие и представьте свои доказательства", - обратился Кориневич к пустующим стульям, отведенным для российской делегации. При этом он подчеркнул, что если "Россия не хочет вернуться к международному праву, суд имеет право действовать. Более того, суд обязан действовать".

"Украина ищет защиты от последствий чудовищной лжи"

В своем выступлении профессор Гаагской академии международного права Жан-Марк Тувенан детально объяснил суду, что обвинения российской стороны по поводу геноцида, якобы организованного Киевом в Донбассе, не имеют фактических доказательств. Он описал, как российские власти и лично президент Путин начиная с 2014 года системно распространяли этот наратив в официальных масс-медиа России, при этом не подкрепляя свои заявлениями убедительными фактами.

Кроме того, профессор Тувенан указал, что президент Путин, оправдывая свое вторжение в Украину желанием предотвратить геноцид, забывает, что в Конвенции "ничто не обязывает государство нарушать границы другой страны и разворачивать против нее военную операцию для того, чтобы предотвратить геноцид".

"Украина обратилась в этот суд из-за чудовищной лжи, которую Россия использовала для того, чтобы начать войну. Теперь Украина ищет защиты от разрушительных последствий этой лжи", - добавил юрист из украинской делегации Дэвид Зионц. Он пообещал суду изобличить Москву и представил свидетельства, как он выразился, непредвзятых источников о состоянии прав человека в оккупированном Донбассе с 2014 года. Эти данные Зионц цитировал из докладов Миссии ООН в Украине и наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

В них, в частности, говорилось о том, что насилие, пытки, исчезновения людей, преследования журналистов и активистов на части территории Донецкой и Луганской областей начались в 2014 году - после того, как туда пришли "поддерживаемые Россией вооруженный формирования, позже назвавшие себя "ДНР" и "ЛНР". "За восемь лет в этих отчетах не было и намека на геноцид со стороны украинских властей в отношении жителей оккупированных территорий Донбасса. Более того, Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) для расследований военных преступлений в этом регионе", - отметил Зионц.

"Россия берет в осаду украинские города"

Харьков, Мариуполь, Ирпень, Бородянка, Гостомель - эти украинские города до недавнего времени были мало кому известны в Европе и мире. Но во время слушаний их названия не раз звучали в зале как пример агрессии российской армии против гражданского населения Украины.

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (фото из архива)

Юрист Джонатан Гимблет продемонстрировал фотографии разрушенных, по его словам, бомбовыми ударами жилых домов в Харькове и Бородянке и обвинил российские войска в применении в Украине кассетных и термобарических бомб, запрещенных конвенцией ООН. Гимблет также отметил, что Россия "прибегает к тактике, напоминающей средневековую осаду, окружая города, отрезая пути отхода и обстреливая мирное население тяжелыми артиллерийскими снарядами". Юрист призвал суд "действовать незамедлительно, чтобы предотвратить неизбежную катастрофу".

Завтра, 8 марта, суд должен был выслушать аргументы российской стороны. Но из-за отказа принимать участия в рассмотрении иска Москва не сможет представить свою позицию. Согласно регламенту Международного суда ООН, решение о применении временных мер является приоритетным над всеми другими делами суда. И, как ожидается, такое решение по иску Украины против России может быть принято в течение нескольких последующих дней. Но это случится лишь в том случае, если суд признает наличие у него по этому делу юрисдикции prima facie, которая позволяет приступить к рассмотрению дела.

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