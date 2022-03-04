Российские военные убили главу администрации Гостомеля

В Киевской области военнослужащие России, развязавшей войну в Украине, застрелили председателя Гостомельской территориальной общины Юрия Прилипко. "Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая убитых горем и отчаявшихся", - сообщил в понедельник, 7 марта, в соцсети Facebook Гостомельский поселковый совет.
Согласно его данным, вместе с Прилипко погибли два волонтера - Руслан Карпенко и Иван Зоря, ранен мэр соседней Бучи. В заявлении указывается, что Прилипко помогал жителям в условиях обстрелов добровольно. "Мог, как и сотни других, пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул?! Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер при Гостомеле, умер как герой", - отмечается далее.
Ситуация в Гостомеле - одном из северо-западных пригородов Киева - остается крайне напряженной с первых дней российского вторжения в Украину. За расположенный в 25 км от центраукраинской столицы аэродром "Гостомель" велись ожесточенные бои. В результате российского авиаудара, в частности, был сожжен самый большой транспортный самолет в мире - уникальный АН-225 "Мрия".
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Автор: Николай Пермяков