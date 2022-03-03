 Киев держит оборону и старается вооружить всех желающих защитить его | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 04.03.2022

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Украина

Киев держит оборону и старается вооружить всех желающих защитить его

В ожидании наступления войск агрессора столица Украины ощетинилась оборонительными сооружениями и новыми блокпостами. Киевляне помогают военным и бойцам терробороны. Репортаж DW.

Установка противотанкового ежа на Майдане в Киеве

Противотанковые ежи на Майдане

На девятый день обороны Киева от российской агрессии в столице Украины в пятницу, 4 марта, заработал штаб гуманитарной помощи гражданскому населению. Желающих записаться в бригаду территориальной обороны оказалось столько, что можно формировать еще одну. Несмотря на заверения военных в том, что им удалось оттеснить противника от северо-западных пригородов столицы Гостомеля и Бучи, ситуация остается крайне напряженной. Всюду в городе можно увидеть блокпосты, на улицах участились проверки и досмотр прохожих и автотранспорта, усилена громкость сирен воздушной тревоги.

На всех желающих обороняться не хватает оружия

По информации киевской администрации, в городе окончательно сформирована бригада сил территориальной обороны. Ее численность не раскрывается. Добровольцы и мобилизованные согласно указу президента и в связи с режимом военного времени несут службу на многочисленных блокпостах на улицах украинской столицы, а также охраняют объекты критической инфраструктуры, больницы и административные здания. Один из участников терробороны рассказал DW, что записался в бригаду добровольно, за полдня прошел все необходимые проверки, медкомиссию, получил стрелковое оружие и был приписан к соответствующему расчету.

Мужчины наполняют мешки с песком в центре Киева

Мешки с песком нужны для уличных баррикад

Боец пожаловался на то, что в первые дни несения службы у него не было военной формы, бронежилета и рации. Попытки найти их при помощи многочисленных волонтерских структур не имели успеха. Как выяснилось, никто не ожидал такого притока добровольцев, снаряжения на всех не хватило. "Мы уже заказали достаточное количество всего необходимого в партнерских структурах в Германии и в Польше, но этот груз еще не дошел до Киева", - сообщили DW волонтеры.

Другой собеседник, мужчина сорока лет, в первые дни обороны Киева не был мобилизован, потому что не входил в число резервистов первой очереди. Он рассказал, что в пятницу после нескольких часов ожидания в районном военкомате ему отказали в немедленной мобилизации, сославшись на нехватку оружия. "Записали мои данные, поставили на учет и сказали ждать уведомления. Как я понял, в скором времени должна быть создана еще какая-то структура, в которую будут зачислять таких, как я", - сообщил собеседник DW.

Помощь жителям и бойцам

Но и те, кто не состоит в бригаде территориальной обороны, не сидят без дела. Последние три дня киевляне помогали возводить блокпосты и другие укрепления на улицах города. В соцсетях - от объединений жителей микрорайонов до закрытых групп киевских буддистов - активно обсуждается, как и где раздобыть металл для сварки противотанковых ежей и песок для наполнения мешков для уличных баррикад. Накануне Верховная рада приняла закон, который отменил все запреты на применение гражданским населением оружия во время военного положения.

При киевской госадминистрации заработал гуманитарный штаб. Он помогает горожанам заботиться об одиноких, тяжелобольных и пожилых людях, доставлять им продукты и лекарства. Среди женщин в соцсетях особенно популярны группы, координирующие сортировку продуктов в магазинах и другую волонтерскую работу по оказанию гуманитарной помощи. Депутат Верховной рады София Федина сообщила по телевидению, что в помощь Киеву задействованы крупнейшие волонтерские хабы во Львове. Они призваны материально поддержать формирование второй бригады терробороны столицы.

У блокпостов сейчас часто можно увидеть киевлян, преимущественно женщин. Они приносят еду и горячие напитки. Обеспечение продовольствием бойцов стало приоритетом и для властей, и для волонтеров. Один из бойцов подразделения разведки терробороны, несущий службу в окрестностях столицы, сообщил корреспонденту DW, что их подразделение взяла под опеку одна из киевских сетей ресторанов. "У нас всего более, чем достаточно", - сообщил разведчик. Самой большой проблемой он назвал ту, что никак не может успокоить жену. Она одна осталась в Киеве с несовершеннолетним ребенком.

Воздушная тревога и перестрелки

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Ирпени под Киевом

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Ирпени под Киевом

Больше, чем в другие дни войны, киевлян в пятницу беспокоили сирены воздушной тревоги. Власти сделали их более громкими и распространили специальное приложение для смартфонов, дублирующее воздушную тревогу. На улицах были слышны звуки многочисленных взрывов, однако новых сообщений о поражении города ракетами или бомбовыми ударами не поступало. Была лишь информация об усиленной работе сил противовоздушной обороны.

Выстрелы из стрелкового оружия стали уже привычным фоном. В разных районах Киева люди слышали звуки автоматных очередей и продолжительных перестрелок. Это связано с проведением операций по зачистке города от диверсионных групп российской армии. Власти постоянно подчеркивают, что в Киеве действует военное положение и призывают горожан к бдительности и дисциплинированности.

Но призывам властей не выходить на улицы без крайней необходимости следуют далеко не все из оставшихся в городе. На улицах достаточно много пешеходов, по дорогам ездят автомобили, выстраиваются очереди в аптеки. Но очередей нет в супермаркетах, дефицит продовольствия фактически преодолен, хотя все еще ощущается нехватка хлеба. Муниципальный транспорт работает по сокращенному графику и укороченным маршрутам. Движение прекращается за час до наступления комендантского часа и возобновляется через час после его завершения. Власти поддерживают работу больниц. В городе возобновлены курсы химиотерапии для онкобольных.

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    Автор: Николай Пермяков


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