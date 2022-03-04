Война в Украине: 9-й день, главные итоги

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Российские обстрелы Запорожской АЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе - вызвали возмущение и тревогу во всем мире. Минобороны РФ настаивает на своей версии произошедшего.
Девятый день войны России против Украины начался с обстрелов российскими войсками Запорожской АЭС в Энергодаре - крупнейшей атомной электростанции в Европе. Это нападение вызвало возмущение и тревогу во всем мире.
В ночь на пятницу, 4 марта, мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории электростанции начался пожар. Согласно заявлениям украинской стороны, причиной стал обстрел АЭС российскими военными, которые в результате боев взяли станцию под контроль. Пожар был потушен к утру украинскими спасателями, их, как утверждается, тоже обстреливали. Радиационный фон в Запорожской области остается в норме, сообщила военно-гражданская администрация.
Министерство обороны России опубликовало собственную версию событий: якобы никакого обстрела территории ЗАЭС из танков не было, а пожар вспыхнул после нападения на российский патруль неких диверсантов, засевших в здании учебного корпуса АЭС за пределами ее территории. Отступая после боестолкновения, диверсанты подожгли здание, утверждает Минобороны РФ.
В связи с обстрелом Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением ко всему миру. Глава государства предупредил, что подобные обстрелы чреваты повторением чернобыльской катастрофы, и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия российских военных. "Европа сейчас должна проснуться!" - заявил он. Зеленский провел срочные консультации с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко осудил нападение России на Запорожскую АЭС. Это свидетельствует о "безрассудстве" России в войне, заявил Столтенберг перед специальной встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Он также раскритиковал нападения на мирных жителей Украины. Россия должна немедленно вывести свои войска, потребовал Столтенберг. В связи с атакой войск РФ на ЗАЭС Лондон потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Тем временем российские войска продолжают попытки захватить ряд крупных городов Украины. В результате авиационных ударов по жилым массивам Чернигова 3 марта погибли 47 человек - 38 мужчин и 9 женщин, сообщила областная администрация. В городе по-прежнему идут артобстрелы жилых кварталов, звучат сигналы воздушной тревоги, жителей просят оставаться в убежищах. Мэр Мариуполя заявил, что город "пять дней находится под беспощадным расстрелом жилой инфраструктуры", без тепла, воды и электричества. Мэр Херсона сообщил, что российские власти не пропустили фуры с гуманитарной помощью. По информации украинских СМИ, российские военные отключили Херсон от украинского телевидения и начали трансляцию российских пропагандистских каналов.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 4 марта опубликовал первый список российских военнослужащих, взятых в плен ВСУ в ходе российской агрессии в Украине. В списке - имена и фамилии военнопленных, даты рождения и номера их воинских частей. Геращенко обратился к матерям попавших в плен российских военных, предложив им приехать в Киев и забрать своих сыновей. "После того ада, который они пережили, вторгнувшись на нашу землю, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины! Мы, украинцы, не воюем с матерями и их пленными детьми", - написал он.
По словам собеседника DW из Комитета солдатских матерей, неделя войны принесла огромное количество раненных и погибших, а российские власти пытаются закрыть любую информацию. Украинская сторона старается собирать тела погибших, но слишком большие масштабы - очень много населенных пунктов, в которых есть эти тела погибших, и не везде люди имеют возможность и желание их собирать.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 4 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе часового разговора стороны выразили свои различные точки зрения, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Шольц призвал "российское руководство к немедленному прекращению всех боевых действий" и потребовал от Путина обеспечить доступ гуманитарной помощи в районах боев. Путин в свою очередь проинформировал Шольца о планах проведения третьего раунда российско-украинских переговоров "в конце недели".
Этот раунд, по словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, может состояться 5 или 6 марта. В эксклюзивном комментарии DW Подоляк сказал, что переговоры с РФ нужны, впрочем, "войну закончит сама Украина". По его словам, Киев ожидает от России как минимум компенсаций, Ведь "они сломали нам всю инфраструктуру", пояснил он. Михаил Подоляк указал, что "красные линии" на переговорах украинской делегации уже давно очертил президент Зеленский: это - свобода и территориальная целостность Украины.
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