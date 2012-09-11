Канцлер ФРГ Шольц исключает вмешательство сил НАТО в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) исключает военное вмешательство НАТО в войну между Россией и Украиной. "Мы не будем предпринимать военного вмешательства", - заявил политик в среду, 2 марта, после встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Иерусалиме. "В данной ситуации это было бы неправильно", - добавил Шольц.

По словам главы правительства Германии, сейчас речь идет об очень опасной ситуации, поскольку в конфликт вовлечена одна из ядерных держав. По мнению Шольца, в сложившихся обстоятельствах Запад "занял верную позицию между последовательностью и необходимой осторожностью". США также уже неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять военное вмешательство в войну России против Украины.

ФРГ и Израиль продолжат поддерживать Украину

Со своей стороны, Нафтали Беннет подчеркнул, что Израиль прикладывает усилия, чтоб найти "здравый, уместный" ответ на развитие ситуации в Украине. Как Беннет, так и Шольц указали, что их государства собираются и далее поддерживать Киев. Глава израильского кабинета напомнил, что его страна направила в Украину три самолета с гуманитарной помощью.

Израиль осудил нападение России на Украину, однако не стал присоединяться к санкциям Запада против РФ. Вместо этого Израиль предложил посредничество в конфликте.

Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить военные действия против Украины. При этом он приветствовал сам факт переговоров между сторонами конфликта, даже учитывая, что их первый раунд не принес ощутимых результатов.

Смотрите также:

Война в Украине - 02.03.2022 Улица в городе Буча под Киевом. Седьмой день войны в Украине. Разрушения, взрывы, погибшие, раненые… На дорогах - колонны российской военной техники и колонны беженцев. Украинцы защищают свою страну от агрессора, возводят баррикады, готовят бутылки с зажигательной смесью.

Война в Украине - 02.03.2022 Международные организации и мировые лидеры координируют усилия, чтобы хотя бы остановить огонь. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с трибуны Генассамблеи ООН призвала осудить военную агрессию России против Украины. Россия совершила жестокую атаку на международный мирный порядок, заявила она в Нью-Йорке на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН, 1 марта.

Война в Украине - 02.03.2022 Разрушенное здание в украинском городе Житомир. По данным местных властей, в результате попадания авиационной бомбы в жилой дом коло больницы есть погибшие и раненые, 2 марта.

Война в Украине - 02.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский после интервью в Киеве, 1 марта. После обстрела Харькова глава государства призвал международное сообщество "немедленно и действенно" отреагировать на действия России и признать их актом "государственного терроризма".

Война в Украине - 02.03.2022 Обстрелы Харькова продолжаются. Целями ударов во втором по величине городе Украины в среду, 2 марта, стали здания региональных управлений полиции (фото) и службы безопасности. Также пострадало здание университета.

Война в Украине - 02.03.2022 Сожженная российская военная техника на подступах к Киеву. Сколько военных, участвующих во вторжении, уже погибло или взято в плен, об этом власти РФ умалчивают. Число убитых каждый день увеличивается - и с той, и с другой стороны.

Война в Украине - 02.03.2022 Сгоревшая спортивная студия в Киеве, 2 марта. Тысячи жителей многомиллионного города спасаются от обстрелов в метро, подвалах, бомбоубежищах, на подземных автомобильных парковках.

Война в Украине - 02.03.2022 Кошек и собак люди увозят с собой - таких фотографий очень много. Животных из зоопарка эвакуировать сложно. Они остаются в Киеве, вместе с ними - сотрудники, которые теперь не только за ними ухаживают, но и успокаивают, когда где-то в городе раздаются взрывы.

Война в Украине - 02.03.2022 Жители Украины учатся, как использовать бутылки с зажигательной смесью. Эта фотография сделана в Житомире.

Война в Украине - 02.03.2022 Для создания баррикад в Киеве используют пассажирские автобусы и трамваи. Город готовится к осаде и уличным боям.

Война в Украине - 02.03.2022 Посол Украины в США Оксана Макарова в Конгрессе во время обращения Джо Байдена к нации. Глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне присутствовала на заседании в качестве личной гостьи супруги президента - Джилл Байден, 1 марта.

Война в Украине - 02.03.2022 Приветствуя Оксану Макарову, члены Конгресса встали со своих мест. Среди них - республиканка Виктория Спарц. Она представляет штат Индинана и является первым членом американского Конгресса, родившемся и выросшем в Украине.

Война в Украине - 02.03.2022 По данным украинских властей, во время обстрела киевской телевышки 1 марта, в результате которого погибли пять человек, одна из ракет попала на территорию мемориала жертвам Холокоста - Бабий Яр. Эта фотография сделана на следущий день около центрального монумента.

Война в Украине - 02.03.2022 Очередь из автомобилей на украино-венгерской границе, 2 марта. На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия предложила задействовать директиву о временной защите, чтобы предоставить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от войны в Украине...

Война в Украине - 02.03.2022 ... Речь идет о временных видах на жительство, доступу к школам, жилью, медицинскому обслуживанию и рынку труда. Этот снимок сделан во временном центре для беженцев в Пшемысле, Польша.

Война в Украине - 02.03.2022 Украинские спортсмены отправляются из Стамбула в Пекин на Зимние Паралимпийские игры 2022 года. В отношении спортсменов из России большинство международных спортивных организаций, объединений и лиги ввели санкции, отстранив представителей РФ от участия в соревнованиях и турнирах. 2 марта было принято решение, что атлеты из России и Беларуси смогут выступить под нейтральным флагом в Пекине.

Война в Украине - 02.03.2022 Во многих городах Германии на световых табло между демонстрацией рекламных объявлений появляются цвета национального флага Украины. Эта фотография сделана в Дюссельдорфе, 2 марта.

Война в Украине - 02.03.2022 В парижском музее восковых фигур Гревен на бульваре Монмартр, открытом в 1882 году, изображение президента России Владимира Путина решили убрать в запасник. Акции солидарности и протеста продолжаются по всему миру - в том числе, и в самой России. Автор: Николай Пермяков

