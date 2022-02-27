 Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2022

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Германия

Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента

Лично Владимир Путин отвечает за нападение на Украину, ставя под угрозу всю систему безопасности в Европе, но это станет катастрофой для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Специальное заседание бундестага

Специальное заседание бундестага

Ответственность за нападение на Украину несет лично Владимир Путин, заявил в воскресенье, 27 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая перед депутатами бундестага с правительственным отчетом на специальном заседании. Войну в Украине он назвал "поворотным моментом в истории нашего континента".

"Вторгаясь в Украину, Путин не только хочет стереть независимую страну с карты мира. Он разрушает всю систему европейской безопасности, продержавшуюся почти полвека со времен Хельсинкских соглашений", - сказал канцлер.

"Путин хочет создать российскую империю"

По словам Шольца, "Путин хочет создать российскую империю", но нельзя допустить, чтобы "этот конфликт между Путиным и свободным миром привел к открытию старых ран и новым перекосам" (в международных отношениях. - Ред.). Действия Путина бесчеловечны, противоречат международному праву и "не могут быть оправданы ничем и никем".

Своими действиями Путин маргинализирует Россию, противопоставляя себя всему международному сообществу, а вынесению осуждающей Россию резолюции Совета Безопасности ООН Москва может противодействовать лишь благодаря своему праву вето, что Шольц назвал "позором".

"Президент Путин всегда говорит о единой системе безопасности, но на самом деле он хочет силой оружия разделить континент на привычные сферы влияния", вернув Европу в XIX век, когда торжествовали "великие империи".

Ответить на агрессию

Единственно возможным ответом на агрессию России может быть начало поставок оружия из Германии, подчеркнул канцлер. Нападение на Украину станет катастрофой для России, предостерег Шольц, пообещав ввести в отношении агрессора новые санкции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

При этом главная линия Германии по-прежнему заключается в том, чтобы штрафные меры наиболее сильно ударили по тем, кто несет ответственность за развязывание агрессии, но не по простым россиянам, "потому что Путин, а не российский народ, принял решение в пользу войны".

Еще одна задача - не допустить распространения войны на другие страны Европы, указал Шольц, подчеркнув полную приверженность Берлина всем обязательствам в рамках НАТО.

Увеличить финансирование бундесвера

По мнению главы немецкого кабинета, настало время увеличить финансирование на укрепление и переоснащение бундесвера. Для этих целей уже в 2022 году из федерального бюджета необходимо выделить разовый транш в 100 миллиардов евро. Кроме того, ежегодно Германия станет увеличивать вклады в оборонный бюджет, доведя их до уровня более чем в 2% от ВВП страны.

Коснувшись темы природного газа, Олаф Шольц напомнил, что Германии необходимо ускорить "энергетический переход" на возобновляемые источники энергии, и анонсировал ускоренное строительство двух терминалов для приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильхельмсхавене.

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