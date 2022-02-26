 Гуманитарная помощь украинцам: что нужно прежде всего? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Гуманитарная помощь украинцам: что нужно прежде всего?

В Берлине одним из первых организовал сбор гуманитарной помощи для Украины владелец грузинского кафе Ираклий Кемертелидзе. Он уже перегнал на польско-украинскую границу три грузовика.

Ираклий Кемертелидзе по пути к границе покупает необходимые вещи

Ираклий Кемертелидзе по пути к границе покупает необходимые вещи

Молодому предпринимателю Ираклию Кемертелидзе в Берлине принадлежит ресторанчик Kin Za. Он очень популярный, здесь всегда многолюдно. А в эти дни Kin Za стал пунктом приема гуманитарной помощи для украинцев. В субботу утром, 26 февраля, Ираклий опубликовал в сети Facebook пост о том, что намерен ехать на границу с Украиной и начинает сбор гуманитарной помощи. Откликов за один день было столько, что вечером Ираклию пришлось поблагодарить всех и на время приостановить сбор помощи. За один день удалось собрать три грузовика. 

Уже вскоре добровольцы отправились на польскую границу, чтобы передать собранную гуманитарную помощь украинцам. DW связалась с Ираклием по телефону. В тот момент он был уже на пути домой в Берлин.

Коробки с гуманитрной помощью

Так выглядит в эти дни кафе Kin Za в Берлине

"Спасибо всем, кто помог осуществить эту поездку. Всем, кто помогал физической силой, кто пожертвовал деньги, продукты и вещи, кто поддерживал нас морально и болел за нас душой. Мы перегнали первые грузовики и передали помощь украинцам", - рассказал Ираклий DW.

Ситуация на польско-украинской границе

О том, что происходит на границе неподалеку от поселка Краковец с польской и украинской сторон, Ираклий рассказывает следующее: "Я был там сегодня, 1 марта, в 2 часа ночи. Дорога отличная. Перегнать грузовик от Берлина до Краковца стоит 150 евро, плюс 25 евро - дорожные сборы. На самой границе - три блокпоста. Полиция уже за два километра останавливает и всех спрашивает, с какой целью кто едет в Украину. Наши грузовики с гуманитарной помощью пропустили без проблем. На самой границе с польской стороны все четко организовано, здесь много волонтеров и есть военные, которые координируют ситуацию".

Беженцы из Украины

Беженцы из Украины

Несколько другая картина - со стороны украинской границы, говорит Ираклий: "Из Украины очень много людей выезжает, в основном - женщины, дети и старики. Мужчин нет. Если есть мужчины, то это студенты из других стран и туристы. 30 километров живой очереди. Люди на нервах и эмоциях. Многие оставляют машины на обочинах, говорят, чтоб забирал кто хочет, теперь они им больше не нужны. Люди едут из Киева по 17 часов. И потом сама очередь в 48 часов. Иными словами, проблемы с логистикой и с волонтерами - больше с украинской стороны". 

По словам Ираклия, на польской стороне работают волонтеры, раздают горячую еду, напитки, одеяла и вещи. Автобусы подъезжает каждые 10 минут, увозят людей в отели и на вокзалы. Проезд по всей Польше бесплатный для всех, кто выехал из Украины.

Какая помощь нужна в первую очередь?

Ираклий советует всем, кто готов помочь украинцам, следующее: "Очень важно сразу делить гуманитарную помощь на четыре категории: медикаменты, теплые вещи, питание, средства гигиены, работающая электроника. Собирать все в картонные или пластиковые коробки, которые обязательно подписывать, чтобы легче было сортировать. Если посылаете электронные приборы, то только действующие: если фонарики, то с действующими батарейками, желательно заряженные телефоны с зарядными устройствами. Нужны теплые вещи, одеяла - люди мерзнут", - подчеркивает Ираклий. 

Ираклий Кемертелидзе подчеркивает, что его акция - не одноразовая. Kin Za в Берлине продолжает прием гуманитарной помощи. Ему необходима поддержка волонтеров, которые будут сортировать и грузить вещи. "Пункт сбора в моем ресторане - с 12 до 20 часов", - сообщает он. Скоро на польско-украинскую границу отправится следующая партия гуманитарной помощи.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:05

Украинцы бегут от войны: друзья и родственники встречают их у польской границы (27.02.2022)

  • Брюссель

    Война в Украине - 01.03.2022

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента. Киев - Брюссель, 1 марта. Свое обращение украинский лидер завершил словами: "Покажите, что вы с нами. Тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму".

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    1 марта вечером в Киеве произошли взрывы около телевышки. По данным властей, снаряды "попали в аппаратную", после чего возникли проблемы с трансляцией ряда телеканалов.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Город готовится к обороне. Противотанковые ежи и баррикады из песка на Майдане. Киев, 1 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Вооруженные украинские добровольцы на разрушенном мосту под Киевом, 1 марта

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 01.03.2022

    В России продолжаются антивоенные протесты. Представители самых разных профессиональных сообществ и организаций публикуют открытые письма с требованием прекратить кровопролитие. Этот транспарант можно было увидеть над Невским проспектом в Санкт-Петербурге, 1 марта.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 01.03.2022

    Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета безопасности в Нью-Йорке, 28 февраля. Ситуация в Украине стала причиной созыва чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также начавшейся в этот день.

  • Львов

    Война в Украине - 01.03.2022

    Отец прощается с семьей. Этот снимок сделан во Львове перед отправкой автобуса в Польшу, 1 марта. Страны Европейского союза принимают совместные меры по приему и размещению украинских беженцев. Беда, охватившая соседнюю страну, объединила европейцев в стремлении помочь людям.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Харьков, второй по величине город Украины, подвергся обстрелу. Здания на площади Свободы, 1 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Разрушения в Харькове 1 марта - утром шестого дня российского вторжения в Украину. Президент страны Владимир Зеленский назвал удар по центру этого города "неприкрытым террором".

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Внутри здания администрации в Харькове, 1 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сгоревшая БМП вооруженных сил Украины около здания одной из школ Харькова, 28 февраля.

  • Харькова

    Война в Украине - 01.03.2022

    Разрушенное здание школы в жилом районе недалеко от центра Харькова, 1 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве заявку на вступление Украины в Евросоюз, 28 февраля.

  • Ахтырка

    Война в Украине - 01.03.2022

    Территория украинской воинской части в Ахтырке, Сумская область. В результате обстрела, по данным местных властей, здесь погибло 70 военнослужащих.

  • Иванков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Колонна российской военной техники продвигается в сторону Киева в районе поселка Иванков. Спутниковая фотография, 28 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Контрольный пункт на дороге, ведущей в центр Киева, 28 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сгоревшие автомобили во дворе жилого района на окраине Киева, 28 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 01.03.2022

    Добровольцы во Львове готовят маскировку для позиций защитников Украины.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Подвал детской больницы в Киеве, ставший бомбоубежищем для пациентов. 28 февраля.

  • Болонья

    Война в Украине - 01.03.2022

    Пункт сбора помощи для жителей Украины в храме украинской грекокатолической церкви San Michele dei Leprosetti в итальянском городе Болонья, 28 февраля.

  • Сирет

    Война в Украине - 01.03.2022

    Беженцы на украино-румынской границе, 28 февраля.

  • Берлин

    Война в Украине - 01.03.2022

    "Остановите войну!" - граффити художницы Эме Фритинкер (Eme Freethinker) в Берлине.

  • Сидней

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сиднейская опера в Австралии в цветах национального флага Украины.

    Автор: Николай Пермяков


Контекст

Как живет Львов в условиях войны: беженцы, волонтеры, солидарность

Нападение России на Украину не запугало, а еще больше сплотило украинцев. О том, как жители Львова активно поддерживают украинских военных, готовятся защищать город, а также помогают беженцам - в репортаже DW.  

ЕС поставляет оружие Украине: какое именно и как?

Война России против Украины заставила Евросоюз отказаться от ряда табу. Одно из них - не поставлять третьим странам летальное оружие. DW рассказывает, как ЕС будет предоставлять помощь ВСУ.  

США выделяют Украине 600 млн долларов срочной военной помощи

Белый дом запросил у Конгресса США дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине, а также на нужды Пентагона.  

Группа священников РПЦ призвала прекратить войну в Украине

Десятки православных священников обнародовали открытое письмо с призывом к примирению. "Никакая земная власть не обезопасит от Страшного суда", - предупредили они.  

ЕС утвердил выделение Украине пакета помощи объемом 1,2 миллиарда евро

Совет ЕС принял решение о выделении Украине кредитов на общую сумму 1,2 млрд евро в связи с негативным влиянием геополитической напряженности на ее экономику.  

В Мюнхене уволили Гергиева за отказ дистанцироваться от войны в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Больше ста тысяч берлинцев поддержали Украину (27.02.2022)  

Война в Украине: пятый день боевых действий, есть ли надежда на мирные переговоры? DW Новости (28.02.2022)  

Также по теме

US President Joe Biden addresses the Russian invasion of Ukraine, from the East Room of the White House on February 24, 2022, in Washington, DC. - Biden announced devastating Western sanctions against Russia on Thursday. After a virtual, closed-door meeting, the G7 democracies said they stand firm against Russia's threat to the rules-based international order. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

США выделяют Украине 600 млн долларов срочной военной помощи 26.02.2022

Белый дом запросил у Конгресса США дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине, а также на нужды Пентагона.

Servicemen ride on a Russian Army military armoured vehicle with the letter 'Z' on it, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in the town of Armyansk, Crimea, February 24, 2022. REUTERS/Stringer

Немецкий аналитик: Пора обсуждать риски столкновения России и НАТО 24.02.2022

Россия ведет войну с Украиной, которая граничит со странами НАТО. Риски прямого столкновения войск РФ и альянса резко возросли, предупредил в интервью DW эксперт по безопасности Ульрих Кюн.