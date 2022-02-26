Гуманитарная помощь украинцам: что нужно прежде всего?

Молодому предпринимателю Ираклию Кемертелидзе в Берлине принадлежит ресторанчик Kin Za. Он очень популярный, здесь всегда многолюдно. А в эти дни Kin Za стал пунктом приема гуманитарной помощи для украинцев. В субботу утром, 26 февраля, Ираклий опубликовал в сети Facebook пост о том, что намерен ехать на границу с Украиной и начинает сбор гуманитарной помощи. Откликов за один день было столько, что вечером Ираклию пришлось поблагодарить всех и на время приостановить сбор помощи. За один день удалось собрать три грузовика.

Уже вскоре добровольцы отправились на польскую границу, чтобы передать собранную гуманитарную помощь украинцам. DW связалась с Ираклием по телефону. В тот момент он был уже на пути домой в Берлин.

Так выглядит в эти дни кафе Kin Za в Берлине

"Спасибо всем, кто помог осуществить эту поездку. Всем, кто помогал физической силой, кто пожертвовал деньги, продукты и вещи, кто поддерживал нас морально и болел за нас душой. Мы перегнали первые грузовики и передали помощь украинцам", - рассказал Ираклий DW.

Ситуация на польско-украинской границе

О том, что происходит на границе неподалеку от поселка Краковец с польской и украинской сторон, Ираклий рассказывает следующее: "Я был там сегодня, 1 марта, в 2 часа ночи. Дорога отличная. Перегнать грузовик от Берлина до Краковца стоит 150 евро, плюс 25 евро - дорожные сборы. На самой границе - три блокпоста. Полиция уже за два километра останавливает и всех спрашивает, с какой целью кто едет в Украину. Наши грузовики с гуманитарной помощью пропустили без проблем. На самой границе с польской стороны все четко организовано, здесь много волонтеров и есть военные, которые координируют ситуацию".

Беженцы из Украины

Несколько другая картина - со стороны украинской границы, говорит Ираклий: "Из Украины очень много людей выезжает, в основном - женщины, дети и старики. Мужчин нет. Если есть мужчины, то это студенты из других стран и туристы. 30 километров живой очереди. Люди на нервах и эмоциях. Многие оставляют машины на обочинах, говорят, чтоб забирал кто хочет, теперь они им больше не нужны. Люди едут из Киева по 17 часов. И потом сама очередь в 48 часов. Иными словами, проблемы с логистикой и с волонтерами - больше с украинской стороны".

По словам Ираклия, на польской стороне работают волонтеры, раздают горячую еду, напитки, одеяла и вещи. Автобусы подъезжает каждые 10 минут, увозят людей в отели и на вокзалы. Проезд по всей Польше бесплатный для всех, кто выехал из Украины.

Какая помощь нужна в первую очередь?

Ираклий советует всем, кто готов помочь украинцам, следующее: "Очень важно сразу делить гуманитарную помощь на четыре категории: медикаменты, теплые вещи, питание, средства гигиены, работающая электроника. Собирать все в картонные или пластиковые коробки, которые обязательно подписывать, чтобы легче было сортировать. Если посылаете электронные приборы, то только действующие: если фонарики, то с действующими батарейками, желательно заряженные телефоны с зарядными устройствами. Нужны теплые вещи, одеяла - люди мерзнут", - подчеркивает Ираклий.

Ираклий Кемертелидзе подчеркивает, что его акция - не одноразовая. Kin Za в Берлине продолжает прием гуманитарной помощи. Ему необходима поддержка волонтеров, которые будут сортировать и грузить вещи. "Пункт сбора в моем ресторане - с 12 до 20 часов", - сообщает он. Скоро на польско-украинскую границу отправится следующая партия гуманитарной помощи.

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