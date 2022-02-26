 США выделяют Украине 600 млн долларов срочной военной помощи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США выделяют Украине 600 млн долларов срочной военной помощи

Белый дом запросил у Конгресса США дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине, а также на нужды Пентагона.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделил госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи на общую сумму в 600 млн долл. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой Белого дома в пятницу, 25 февраля.

Как указывается в тексте, госсекретарю в вопросах военной помощи Украине даны полномочия в двух вопросах. Энтони Блинкену поручено определить "имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до 250 млн долл", а также "направлять средства общей суммой до 350 млн долл в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки".

Белый дом попросил Конгресс США выделить 6,4 млрд долл

В тот же день стало известно, что Белый дом в свете агрессии Москвы против Киева запросил у Конгресса США выделить дополнительно 6,4 млрд долл на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Как сообщило агентство Bloomberg, ожидается, что 2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, властям балтийских стран и Польши. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия, укрепление безопасности. Оставшиеся 3,5 млрд получит Пентагон, на действия связанные с событиями в Украине. По информации Bloomberg, запрос Белого дома имеет все шансы получить поддержку парламентариев.

Смотрите также:

  • Российские бронетранспортеры едут в сторону Украины из Крыма

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси

    Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

  • Президент Украины Владимир Зеленский

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

  • Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

  • пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Киева.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские ракетные удары по Киеву

    В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

  • Взрывы в Мариуполе

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Взрывы в Мариуполе

    Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

  • Пожарные тушат пожар в многоэтажном доме, в который попал российский снаряд

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Ракетные удары по Харькову

    Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

  • Мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области

    Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

  • Рухнувший беспилотник в центре Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Рухнувший российский беспилотник в центре Киева

    Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

  • Автомобильные пробки на дорогах Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Жители Киева уезжают из города

    Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

  • Очереди у банкоматов

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Очереди у банкоматов

    У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 17:20

США везут Украине "джавелины", а Германию Кличко обвиняет в предательстве. DW Новости (26.01.2022)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Вой сирен и звуки взрывов: как украинцы переживают войну (25.02.2022)  

Война в Украине: бои под Киевом, Путин выступает за переговоры. DW Новости (25.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые

В Киеве снова звучат взрывы  

Эксперт о референдуме в Беларуси: "Эта Конституция - бомба замедленного действия"  

Россия блокировала резолюцию ООН, критикующую ее вторжение в Украину  