Как нападение РФ на Украину повлияло на политику в Германии

В Европе снова идет война. Для многих в Германии такое развитие событий стало полной неожиданностью. Вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, заставило немцев в корне пересмотреть свои представления о современном мире, причем касается это как политиков, так и рядовых граждан. В каких областях изменения в этой связи оказались особенно существенными - у DW.

Вооружение

Уже само слово "вооружение" на протяжении десятилетий имело в Германии негативную коннотацию. Сторонники наращивания вооружений воспринимались как "разжигатели войны". Однако всего за несколько дней многие немцы пересмотрели свою позицию по этому вопросу.

В последние годы офицеры бундесвера то и дело жаловались на плачевное состояние военной техники: вертолеты, которые не летают, танки, которые не ездят, и военные корабли, которые не могут выйти из портов. Однако в мирное время мало кто обращал внимание на эту критику. И вот после начала вторжения России в Украину инспектор ВС Германии Альфонс Маис (Alfons Mais) констатировал: "Бундесвер практически гол". В результате было принято решение провести масштабное укрепление и переоснащение вооруженных сил страны. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), на эти цели в 2022 году из федерального бюджета будут выделены 100 млрд евро. В ближайшее время Минфин Германии должен представить соответствующую концепцию.

На что именно будут потрачены эти средства, пока еще не решено. В числе прочего рассматриваются планы по разработке совместно с Францией и другими европейскими партнерами новых танков и боевых самолетов.

Несомненно, бундесвер переориентируется, поскольку войны географически приближаются к Германии. Двадцать лет назад тогдашний министр обороны, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Петер Штрук (Peter Struck) сказал: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и в Гиндукуше". Это было начало миссии в Афганистане, и бундесвер перемещался во все новые и новые регионы проведения миссий, расположенные далеко от его собственной страны.

Уже полгода как закончилась миссия в Афганистане, на горизонте маячит окончание миссии в Мали. Вместе с тем министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) предупреждает: "Территория НАТО находится под угрозой. Как далеко зайдет Путин со своей агрессией, сказать нельзя".

Расходы на оборону

Объявленные Шольцем 100 млрд евро на нужды бундесвера - это одноразовый платеж. Однако расходы Германии на оборону должны будут вырасти и на долгосрочной основе. Именно на этом уже на протяжении лет настаивают США и другие партнеры по НАТО. Члены альянса поставили себе целью тратить на оборонные нужды как минимум 2% своего ВВП. В ФРГ эта статья расходов составляет сейчас 1,5%, до недавнего времени была еще меньше.

Не соглашались с повышением оборонных расходов до сих пор, в первую очередь, СДПГ, Левая партия и "зеленые". В коалиционном договоре между СДПГ, Свободной демократической партией (СвДП) и "зелеными" на этот счет не сказано ничего. На этом фоне слова Олафа Шольца о том, что Германия в плане военных расходов собирается даже превысить планку в 2%, выглядят особенно впечатляюще. "С этого момента - год за годом - мы будем инвестировать в нашу оборону более двух процентов ВВП", - заявил политик.

Поставки оружия в Украину

Поставки вооружений в регионы конфликтов? Эта тема в Германии на протяжении долгого времени была табу, прежде всего, для партии "зеленых". Представители этой партии, которая была основана во время всплеска пацифистского движения в 1980-е годы, поддерживают миротворческие миссии бундесвера. Но вместе с этим они неизменно выступают и за очень строгие ограничения в плане экспорта вооружений.

Сначала Германия хотела ограничиться поставкой в Украину военных касок

Впрочем, эту традицию уже в прошлом году нарушил тогдашний сопредседатель партии "зеленых", а ныне министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). После своей поездки в Украину в мае 2021 года он заговорил о возможности поставлять в эту страну из Германии оборонительные вооружения и вызвал тем самым бурю критики со стороны многих политиков и общественности.

До начала российского вторжения в Украину Берлин собирался ограничиться поставками Киеву 5000 военных касок. Теперь же было решено все-таки поставлять Киеву вооружения. Речь идет, в частности, о 1000 противотанковых гранатометов (РПГ) и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

"Другого ответа на агрессию Путина быть не может", - подчеркнул в этой связи канцлер Шольц. А министр иностранных дел ФРГ, член партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила в бундестаге, что, несмотря на всю сдержанность, которая все еще требуется в политике экспорта оружия, Украина "не должна остаться беззащитной перед агрессором, который несет смерть и разрушения в эту страну".

Понижение зависимости от нефти и газа из РФ

Зависимость Германии от поставок энергоносителей из России сегодня выше, чем того хотелось бы Берлину. На РФ приходится чуть более половины всего импорта природного газа и 40% закупок нефти ФРГ. Оба эти показателя теперь должны сократиться, однако на достижение этой цели уйдет определенное время.

В планы правительства Германии и ранее входило повышение доли возобновляемых источников энергии в экономике страны и отказ от каменного угля и атомной энергии. При этом, однако, расчет делался на то, что в периоды, когда солнца и ветра бывает недостаточно, чтобы компенсировать потребности страны в энергии, этот пробел должен восполнить именно газ. Чтобы не допустить увеличения зависимости от российского газа, в Германии теперь собираются построить терминалы для отгрузки сжиженного газа, поставляемого на танкерах, например, из США.

Кроме того, в ФРГ оценивают возможность продления срока службы еще действующих атомных и некоторых угольных электростанций. Особенно горько за этим наблюдать "зеленым" политикам. Ведь именно они требовали отказа от такого рода энергии в кратчайшие сроки. Однако сегодня нет никаких "табу на обдумывание каких-то тем", заявил в этой связи министр экономики Германии, представитель "зеленых" Роберт Хабек.

Увеличение госдолга

Перевооружение бундесвера и новая энергетическая политика дорого обходятся бюджету Германии. Именно поэтому Берлин намерен увеличить государственную задолженность. И это при том, что ранее правительство уже взяло кредиты на огромную сумму, чтобы компенсировать экономические последствия пандемии коронавируса.

Ответственность за эту политику лежит на плечах министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner), представляющего Свободную демократическую партию (СвДП). Пока СвДП находилась на скамье оппозиции, именно Линднер требовал от правительства взвешенного планирования бюджета. Однако сегодня он не видит иного выхода из сложившейся ситуации, кроме увеличения госдолга.

Прием беженцев из Украины

В 2015 году, когда Европа столкнулась с наплывом беженцев, главным образом из Сирии, где бушевала гражданская война, Германия продемонстрировала готовность принять большое количество нуждающихся в защите людей. Однако эта политика тогдашнего канцлера страны Ангелы Меркель (Angela Merkel) столкнулась и с волной критики - как внутри Германии, так и на международной арене.

Украинские беженцы

На фоне войны в Украине нынешний министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) согласовала со своими коллегами в других странах-членах ЕС упрощенную процедуру для въезда украинских беженцев. В соответствии с этим решением, спасающиеся от войны жители Украины смогут получить убежище в ЕС на срок до трех лет без необходимости проходить обычную процедуру оформления статуса беженца.

Смотрите также:

Война в Украине - 01.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента. Киев - Брюссель, 1 марта. Свое обращение украинский лидер завершил словами: "Покажите, что вы с нами. Тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму".

Война в Украине - 01.03.2022 1 марта вечером в Киеве произошли взрывы около телевышки. По данным властей, снаряды "попали в аппаратную", после чего возникли проблемы с трансляцией ряда телеканалов.

Война в Украине - 01.03.2022 Город готовится к обороне. Противотанковые ежи и баррикады из песка на Майдане. Киев, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Вооруженные украинские добровольцы на разрушенном мосту под Киевом, 1 марта

Война в Украине - 01.03.2022 В России продолжаются антивоенные протесты. Представители самых разных профессиональных сообществ и организаций публикуют открытые письма с требованием прекратить кровопролитие. Этот транспарант можно было увидеть над Невским проспектом в Санкт-Петербурге, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета безопасности в Нью-Йорке, 28 февраля. Ситуация в Украине стала причиной созыва чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также начавшейся в этот день.

Война в Украине - 01.03.2022 Отец прощается с семьей. Этот снимок сделан во Львове перед отправкой автобуса в Польшу, 1 марта. Страны Европейского союза принимают совместные меры по приему и размещению украинских беженцев. Беда, охватившая соседнюю страну, объединила европейцев в стремлении помочь людям.

Война в Украине - 01.03.2022 Харьков, второй по величине город Украины, подвергся обстрелу. Здания на площади Свободы, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Разрушения в Харькове 1 марта - утром шестого дня российского вторжения в Украину. Президент страны Владимир Зеленский назвал удар по центру этого города "неприкрытым террором".

Война в Украине - 01.03.2022 Внутри здания администрации в Харькове, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Сгоревшая БМП вооруженных сил Украины около здания одной из школ Харькова, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Разрушенное здание школы в жилом районе недалеко от центра Харькова, 1 марта.

Война в Украине - 01.03.2022 Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве заявку на вступление Украины в Евросоюз, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Территория украинской воинской части в Ахтырке, Сумская область. В результате обстрела, по данным местных властей, здесь погибло 70 военнослужащих.

Война в Украине - 01.03.2022 Колонна российской военной техники продвигается в сторону Киева в районе поселка Иванков. Спутниковая фотография, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Контрольный пункт на дороге, ведущей в центр Киева, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Сгоревшие автомобили во дворе жилого района на окраине Киева, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Добровольцы во Львове готовят маскировку для позиций защитников Украины.

Война в Украине - 01.03.2022 Подвал детской больницы в Киеве, ставший бомбоубежищем для пациентов. 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Пункт сбора помощи для жителей Украины в храме украинской грекокатолической церкви San Michele dei Leprosetti в итальянском городе Болонья, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 Беженцы на украино-румынской границе, 28 февраля.

Война в Украине - 01.03.2022 "Остановите войну!" - граффити художницы Эме Фритинкер (Eme Freethinker) в Берлине.

Война в Украине - 01.03.2022 Сиднейская опера в Австралии в цветах национального флага Украины. Автор: Николай Пермяков

