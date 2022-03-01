Немецкое оружие для Киева: почему Берлин изменил позицию?

"Когда будет принято решение о поставках гаубиц из Эстонии в Украину?" С начала года этот вопрос корреспондент DW задавал на правительственной пресс-конференции в Берлине представителю Минобороны ФРГ не реже двух раз в неделю. И всякий раз получал одинаковый ответ: "Заявка Эстонии находится в процессе рассмотрения".

Медлили в Берлине еще и сразу после начала российского вторжения в Украину. Как сообщали источники DW, в первый день войны, 24 февраля, в ведомстве федерального канцлера исходили из того, что "через пару дней все будет кончено". Очевидно, не только в Москве, но и в Берлине не ожидали, что украинская армия окажет столь упорное сопротивление агрессору.

Разрешение на передачу гаубиц из Эстонии Украине немецкое правительство дало только в субботу, 26 февраля. А следом было принято решение и о прямых поставках немецких вооружений украинской армии.

Берлин долго отказывал Украине в просьбах об оружии

Украина на протяжении нескольких последних месяцев - с тех пор, как у ее границ Москва начала стягивать войска - упрашивала немецкое правительство оказать украинской армии помощь оружием. Хотя бы не летальным. Хотя бы оборонительным.

5000 таких касок бундесвер передал Украине

Но в ответ на настойчивые призывы власти ФРГ согласились передать Украине разве что пять тысяч касок из резервов бундесвера. Было это еще в конце января. А потом несколько недель немецкая военная логистика никак не могла организовать отправку касок получателям. В Украину они были доставлены только в прошлую субботу.

Крайне сдержанное отношение официального Берлина к передаче Украине немецкого оружия было следствием принятой более 20 лет назад в Германии концепции жесткого контроля над экспортом вооружений. Согласно этой концепции, они не должны поставляться в кризисные регионы мира или в страны, находящиеся в состоянии войны. Идея в том, чтобы не подливать масла в огонь конфликтов.

Из этого правила, правда, периодически делали исключения. Например, в отношении подводных лодок для Израиля или пулеметов для курдов в Ираке, воевавших против боевиков ИГ. Для Украины такое исключение Берлин делать не хотел. Историческая ответственность Германии (под этим подразумевалось нападение гитлеровской Германии на СССР), не допускала того, что немецкое оружие могло быть применено против российских солдат.

Табу распространялось не только на прямые поставки. Экспортируя оружие, Берлин всегда требует от покупателя согласиться на обязательство передавать его в третьи страны только с согласия правительства ФРГ. Именно поэтому Эстония не могла отправить Украине те самые гаубицы, которые ей достались обходными путями из немецких арсеналов.

Нападение Путина кардинально изменило позицию Берлина

Кардинально пересмотреть свое отношение к поставкам оружия Украине немецкое правительство побудило растущее недовольство партнеров Германии по НАТО и Евросоюзу, но главное - вероломное нападение российской армии на Украину и отпор, который ей оказали украинские военные и ополченцы.

Так, еще 26 февраля перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Германию в "эгоизме" и назвал "смехотворной" поставку 5000 немецких касок. Украинцам, заявил он, нужна "настоящая помощь", поскольку "они сражаются и за нас, за нашу свободу, наш суверенитет, чтобы мы не стали следующими в очереди".

Олаф Шольц на экстренном заседании бундестага 27 февраля

День спустя, выступая 27 февраля на экстренном заседании бундестага с правительственным заявлением, Олаф Шольц констатировал, что единственно возможным ответом на агрессию России может быть начало поставок оружия из Германии. Войну в Украине он назвал "поворотным моментом в истории нашего континента".

"Вторгаясь в Украину, Путин не только хочет стереть независимую страну с карты мира. Он разрушает всю систему европейской безопасности, продержавшуюся почти полвека со времен Хельсинкских соглашений", - сказал канцлер. Чуть ранее стало известно, что правительство Германии разрешило другим странам передавать немецкое летальное оружие Украине и согласилось поставлять его из ФРГ напрямую.

Какое немецкое оружие поступает в Украину

Для начала из арсеналов бундесвера вооруженным силам Украины передаются 1000 ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

Солдат бундесвера с РПГ Panzerfaust 3

РПГ Panzerfaust 3 рассчитаны на поражение бронированных целей на расстоянии от 300 до 400 метров. Каждый весит 13 килограммов и - в зависимости от используемого заряда - способен пробивать броню толщиной до 70 сантиметров или железобетон толщиной до 24 сантиметров. С разрешения Германии Нидерланды передают украинской армии еще 400 РПГ немецкого производства.

ПЗРК Stinger представляет собой легкую установку полутораметровой длины с ракетой инфракрасного наведения. Система позволяет поражать летящие цели на расстоянии до шести километров. Кроме того, Германия поставит Украине 14 бронированных машин, предназначенных для защищенной перевозки военнослужащих или эвакуации раненых, а также 10 000 тонн горючего.

Гаубицы из Эстонии - еще советского производства. Разработанная в середине 1950-х годов 122 мм модель Д-30 (2А18) весом более трех тонн и с почти пятиметровым стволом была на вооружении армии бывшей ГДР и после объединения Германии оказалась в арсеналах бундесвера. Позднее орудия продали в Финляндию, откуда они и поступили в Эстонию. Речь идет о девяти гаубицах и боеприпасах к ним. Орудия позволяют поражать цели на расстоянии до 15 километров.

Немецкие вооружения есть не только в арсеналах Нидерландов и Эстонии. Германия при всей ее рестриктивной экспортной политике является в Евросоюзе после Франции вторым по величине продавцом боевой техники. Около пятой части продаж (в 2021 году их объем составил около 9 млрд евро) идет в страны ЕС. После радикальной смены курса Берлина можно ожидать, что и другие европейские партнеры Германии начнут поставлять Украине немецкие вооружения из собственных запасов.

Посол Украины просит стационарные системы ПВО

В интервью немецкому информационному порталу t-online посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Киев планирует заказать у фирм немецкого ВПК и более серьезное вооружение, в частности, подводные лодки и корветы для военно-морских сил Украины. А в срочном порядке Украине нужны стационарные системы ПВО. "Германия поставляет такие системы Египту, так что почему бы и не нам", - сказал посол.

Эксперт германского общества внешней политики (DGAP) Кристиан Меллинг (Christian Mölling) в свою очередь считает, что сейчас важно поставлять Украине такие вооружения, для использования которых не требуется особых навыков. Это, в частности, те самые ручные гранатометы и ПЗРК Stinger. Обращению же со сложными боевыми системами типа наземных ракетных комплексов ПВО или современными танками Leopard надо сначала довольно долго учиться, указывает Меллинг и напоминает, что "сами украинцы еще используют очень старые системы советских времен".

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