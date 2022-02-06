Германия поставляет оружие в кризисные регионы? Фактчек DW

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Правительство ФРГ отклонила просьбу Украины о поставках оружия. ФРГ не продает оружие конфликтующим между собой странам - таков главный принцип. Но он неоднократно нарушался, как выяснила DW.
Около 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, согласно разведданным западных стран. С точки зрения Украины и Запада - это конкретная военная угроза, из-за чего многие страны поддерживают Киев, поставляя оружие и боеприпасы. Германия пока выделила Украине 5000 военных касок. Но Киеву этого недостаточно и украинское правительство официально обратилось к ФРГ с просьбой о поставках оружия.
Берлин все это время отказывал Украине даже в оборонном вооружении. И канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркивают политический принцип федерального правительства -не экспортировать оружие в кризисные регионы. В коалиционном соглашении трех правящих партий Германии - социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов четко прописано: "Только в отдельных обоснованных случаях, которые должны быть публично и понятно задокументированы, могут быть сделаны исключения".
Между тем таких исключений предостаточно, пишут рассерженные пользователи соцсетей. "Спросите немцев о поставках оружия Саудовской Аравии, Египту, Турции, ОАЭ", - пишет один из украинских пользователей в Facebook. В другом комментарии говорится: "Немецкое оружие используется в войнах и в вооруженных противостояниях во всем мире - кстати, даже со стороны ИГ…"
Действительно ли это так?
Утверждение:
"Немецкое правительство многие годы следует в этом вопросе одной и той же стратегии. Мы не экспортируем летальное оружие. Ничего не изменилось в этой связи и с приходом в декабре 2021 года нового правительства", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Германия в прошлом придерживалась основного принципа и не поставляла боевое оружие в регионы, где идет война, подчеркивают и другие представители правительства ФРГ.
Фактчек DW. Это неправда
"В прошлом мы поставляли оружие, но всегда это было связано с конкретной ситуацией", - заявил DW Кристиан Меллинг (Christian Mölling), эксперт по вопросам обороны и безопасности Германского общества внешней политики (DGAP). - Это означает, что в Германии существует принцип, согласно которому решение об исключении из правила принимается в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятетельств".
Питер Веземан из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) также подтвердил DW, что Германия в последние годы отправляла оружие в кризисные регионы. "Совершенно очевидно, это неправда, что Германия не поставляла оружие странам и игрокам, участвующим в конфликтах. Есть достаточно примеров, когда осуществлялся экспорт немецкого оружия с согласия немецкого правительства, при его особой поддержке, или же самим правительством".
Один из примеров - Египет. Согласно данным SIPRI, эта страна с 2010 года является пятой по объему закупаемых в ФРГ вооружений. Только в период с 1 января 2021 года до 14 декабря 2021 года, согласно данным министерства экономики и окружающей среды ФРГ, было выдано разрешений на поставку оружия в Египет на сумму 4,34 млрд евро. Большая часть поставок оружия была разрешена предыдущим правительством во время последних дней пребывания на посту канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), несмотря на то, что Египет участвует в вооруженном конфликте в Йемене и в Ливии, и подвергается критике в связи с серьезными нарушениями прав человека. Означает ли это, что Египет использует немецкое оружие в Ливии и Йемене?
Питер Веземан этого не исключает: "Поставки из Германии в Египет можно разделить на две группы. К первой относятся системы ПВО. Они не имеют отношения к войне в Йемене, насколько я понимаю". Проблемой же является вторая группа: боевые корабли. "Фрегаты могли играть роль в противостоянии в Йемене для организации морской блокады", - предполагает эксперт SIPRI. Кроме того, по словам Веземана, такие масштабные поставки оружия содействуют легитимизации и усилению военного правительства в Египте.
Ряд других стран, которые с 2015 года вовлечены в войну в Йемене, также получили оружие из Германии. Среди них Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар. Согласно докладу немецкого правительства об экспорте оружия за 2020 год, в Катар осуществлялись поставки боеприпасов для ружей, пушек, винтовок, а также деталей для гаубиц, которые находятся в списке боевого оружия. Кроме того, правительство ФРГ в конце 2020 года разрешило поставки 15 танков "Гепард" Катару.
То, что немецкое оружие играет большую роль в войне в Йемене, подтвердили и журналисты-расследователи проекта #GermanArms. Правительство ФРГ признало, что поставки оружия были ошибкой, говорит Питер Веземан. "Или по крайней мере было поняло, что связанные с этим риски были высоки, поэтому экспорт был прекращен. Такой пример - ситуация с Саудовской Аравией, с которой была заключена сделка о поставках патрульных катеров". После убийства оппозиционного журналиста Хашоги все разрешения на поставки оружия Эр-Рияду были заблокированы и позже отозваны. С тех пор Германия не продает оружие Саудовской Аравии, и этот запрет много раз продлевался.
Другой очень спорный покупатель немецкого оружия - партнер по НАТО - Турция. Страна за последнее десятилетие очень сильно изменилась, говорит Кристиан Меллинг: "Можно констатировать задним числом, что поставки оружия Турции были ошибкой. Это право руководства страны ошибаться в оценках, именно потому что это оценки…"
На протяжении многих лет Германия поставляла Турции оружие на сотни млн евро. Несмотря на то, что Турцию критиковали за нарушение прав человека, и то, что ООН причислила ее к странам, которые, поставляя оружие, вмешиваются в войну в Ливии. Кроме того, Турция многие годы ведет вооруженную конфронтацию с курдами внутри страны и в соседних странах. Пример тому военная кампания Турции против курдов на севере Сирии в 2018 году.
Немецкие противотанковые ракеты против немецких же танков? Задавались тогда вопросом многие немецкие СМИ. Поводом послужила поддержка Германией курдской пешмерги против "Исламского государства" на севере Ирака в 2014 году. Тогда Германия экспортировала не только бронежилеты, каски и рации, но и оружие, включая винтовки, автоматы, ручные гранаты, противотанковые ракеты и др., по данным правительства, на сумму 90 млн евро.
Тогда курдские региональные власти обязались использовать это оружие исключительно против ИГ, но никто это не контролировал. То, что оружие из Германии оказалось на черном рынке в Северном Ираке, немецкое правительство не исключало, о чем говорилось в ответе на запрос депутата Агнешки Бруггер (Agnieszka Brugger) в 2016 году. Ведь даже контроль за последующим использованием поставленного оружия не исключает того, что но может попасть в чужие руки, говорят опрошенные эксперты.
И Меллинг, и Веземан критикуют, что, с одной стороны, правительство проводит рестриктивную политику, а с другой стороны, не имеет четких политических ориентиров в том, что касается поставок. "Необходим постоянный систематический актуальный анализ того, как меняется ситуация в сфере безопасности. Каковы страны, куда можно поставлять оружие? Насколько они безопасны? И куда нельзя осуществлять поставки", - говорит Кристиан Меллинг.
Часто возникают споры относительно того, можно ли считать страну кризисной. Например, Южная Корея. Эта страна является крупнейшим покупателем немецкого оружия. Но, по словам Питера Веземана, Южная Корея формально в состоянии войны с Северной Кореей. И, конечно, Германия экспортирует туда оружие, думая, что это защитит Южную Корею от возможной агрессии со стороны Северной Кореи. Но почему тогда Германия не осуществляет поставки в Украину?
Вывод
Основной принцип - не поставлять оружие в кризисные регионы не соблюдается. Правительство ФРГ много раз осуществляло поставки оружия странам, которые либо сами являлись участниками конфликтов, либо находились в кризисных регионах.
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