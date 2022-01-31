 В бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 31.01.2022

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Германия

В бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине

На нынешнем этапе конфликта с Россией речь идет, прежде всего, о переговорном процессе, заявил политик СвДП Александер Ламбсдорф в интервью DW. На случай вторжения РФ в Украину Германия рассматривает "все варианты".

Депутат бундестага Александер Ламбсдорф

Депутат бундестага Александер Ламбсдорф

Пока предпринимаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, Германия не должна поставлять оружие Киеву, считает вице-председатель парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff). При этом в интервью DW в понедельник, 31 января,  депутат бундестага подчеркнул, что на случай военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

Германия поддерживает Украину во многих сферах

"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается много чего, и мы помогаем Украине, как можем", - отметил он. При этом на данном этапе речь идет, прежде всего, о переговорном процессе, подчеркнул Ламбсдорф , отметив, что в дипломатической сфере остаются еще много вариантов, которые следует рассмотреть. В частности, по его словам, в рамках ООН необходимо вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там у России нет права вето.

По его словам, если украинцы хотят приобрести оружие, они знают, где это могут сделать, и об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита немецкой коллеги Анналены Бербок (Annalena Baerbock).

В случае агрессии возможны все варианты

Отвечая на вопрос о возможности исключения для Украины в политике Берлина, предполагающей отказ от поставок оружия в регионы военных конфликтов, Ламбсдорф отметил, что это было сделано лишь два раза - в случае иракских курдов и с целью защиты косоваров от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла о геноциде, который уже совершался, указал депутат.

"При этом с российской стороной говорить возможно, хотя и трудно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками", - подчеркнул он. В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны, напомнил он.

Конфликт Запада и России

По данным западных спецслужб, в регионах близ границы с Украиной и аннексированном Крыму сосредоточены более 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Ряд встреч с представителями РФ в различных форматах в январе закончились безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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