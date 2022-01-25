Почему Украина требует более решительной поддержки от Германии

В Киеве не скрывают своего разочарования - на фоне угрозы возможной российской агрессии Берлин и дальше отказывается предоставить Украине оборонительное оружие, а командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах (Kay-Achim Schönbach) размышляет над тем, что Крым никогда не вернется Украине, и считает, что Владимиру Путину "надо продемонстрировать уважение".

Хотя вице-адмирал сразу после обнародования его высказываний ушел в отставку, в Киеве считают, что причиненный отношениям двух стран ущерб пока полностью ликвидировать не удалось.

Момент истины для украинско-германских отношений

Последние события побудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу выступить с достаточно критической оценкой украинско-германских отношений. "Германия сделала очень многое с 2014 года для Украины, в частности для мобилизации санкционного давления, поддержки украинских реформ, украинской экономики. Но каждый кризис выводит отношения на момент истины, - заявил министр в эфире телеканала ICTV. - И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов безопасности и будущего Украины как независимого государства".

Алексей Резников

Такими важными вопросами в Киеве считают поддержку Германией новых санкций против России, проблему "Северного потока-2", а также поставок оружия. "Есть один аспект - поставки оружия Германией Украине. Есть вопросы предоставления разрешения Германией третьей стране на передачу оружия. Есть вопросы согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. Это те вопросы, где, как мы считаем, вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-либо", - подчеркнул министр.

По сообщениям СМИ, ФРГ не разрешила Эстонии поставить Украине из складских запасов старые гаубицы, когда-то стоявшие на вооружении армии бывшей ГДР. Еще в декабре прошлого года свое недовольство этим выразил министр обороны Украины Алексей Резников, обвинивший Берлин в блокировании поставок оружия Киеву через систему НАТО. "Они строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это достаточно несправедливо", - цитировали тогда слова Резникова украинские СМИ. Министр также предупредил, что стратегия "не провоцировать Россию" не сработает.

Кличко: На чьей стороне сегодня немецкое правительство?

К критике Берлина присоединился и мэр Киева Виталий Кличко, которого хорошо знают в Германии как успешного спортсмена. Он в интервью бульварной газете Bild выразил свое разочарование немецкой блокадой поставок Украине оборонных вооружений. "Возникает вопрос: на чьей стороне сегодня немецкое правительство? На стороне свободы, а значит, Украины? Или на стороне агрессора?", - задался вопросом Кличко. Он также раскритиковал поддержку Германией газопровода "Северный поток-2".

Виталий Кличко

Тем временем Верховная рада обратилась с призывом к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций поддержать стремление Украины добиться признания ее европейской перспективы и даты ее вступления в НАТО. Соответствующий документ депутаты приняли во вторник, 25 января.

А парламентские комитеты по евроинтеграции и внешней политике направили бундестагу письмо, в котором призвали пересмотреть политику ФРГ в отношении Украины на фоне российской угрозы. "Не вооружать нас, да еще и препятствовать делать это партнерам - безответственно и недальновидно. А любые оправдания такой политики неубедительны. Потому что это политика не умиротворения, а поощрения войны", - отмечается в письме.

"Украинское оружие никогда не было направлено против других стран"

Зампредседателя парламентского комитета по внешней политике, депутат от партии "Слуга народа" Марина Бардина в интервью DW заявила, что она и ее коллеги ожидают от бундестага, прежде всего, дипломатической поддержки и помощи по усилению санкций в отношении России. Однако ее коллега по комитету, сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в беседе с DW выразила обеспокоенность именно блокированием Берлином предоставления оружия Киеву.

Ирина Геращенко (фото из архива)

"Украина тоже за то, чтобы говорила дипломатия, а не оружие. Но украинское оружие никогда не было направлено против других стран. Тогда как против нашей страны оружие уже говорит восемь лет. Мы имеем право защищаться. Гаранты европейской морали и ценностей должны это осознавать", - указала Геращенко.

Совершенно иную позицию занимают депутаты второй по численности парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Один их них, Валерий Гнатенко, вообще считает унизительным просить оружие у Запада: "Мы могли сами экспортировать вооружение. Мы все развалили и теперь пытаемся найти крайнего. Это неправильная политика нашего государства. За 30 лет мы развалили все, что мы приняли в 1991 году от Советского Союза".

Дружеская критика не помешает

Политики с пророссийскими взглядами есть не только в Германии, но и в других государствах Запада и даже в самой Украине, напомнил в интервью DW киевский политолог Владимир Фесенко. По его мнению, Украине следует продолжать развивать партнерство с Германией, но не стесняться предъявлять требования и критиковать действия Берлина.

"При предыдущей власти было табу на любую публичную критику Германии и вообще западных партнеров, - напоминает Фесенко. - Это не помогло. Мы должны по-партнерски и по-дружески указывать на серьезные противоречия в позиции немецких официальных лиц, которые только на пользу России и против Украины".

Аналитик междисциплинарной экспертной группы по разработке стратегического видения Украины "Несторовская группа" Евгений Глебовицкий считает ситуацию, сложившуюся в двусторонних отношениях ФРГ и Украины, результатом нехватки более широкого общения между гражданами двух стран.

"Существенные проблемы будут оставаться, пока Украина и Германия, со своей стороны, не выйдут за рамки политики и экономики. В сотни, в тысячи раз должны быть умножены усилия в сфере культуры, в том числе массовой культуры, гуманитарных наук, в том числе истории, образования и перенесение знаний друг о друге из теоретических или медийных исследований на личный прожитой опыт", - подытожил Глебовицкий.

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