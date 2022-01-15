 Главы МИД ФРГ и Франции совместно посетят линию разграничения в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 15.01.2022

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Украина

Главы МИД ФРГ и Франции совместно посетят линию разграничения в Донбассе

Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан намерены в ближайшее время отправиться с совместным визитом в Украину. Планируется, что поездка состоится не позднее февраля.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Германия и Франция предпринимают новую попытку посредничества между Россией и Украиной. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее французский коллега по должности Жан-Ив Ле Дриан намерены в ближайшее время побывать на линии разграничения в Донбассе. Об этом Ле Дриан объявил в пятницу, 14 января, по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС во французском Бресте. После кибератаки на Украину НАТО, ЕС и Берлин пообещали свою помощь Киеву.

По словам Ле Дриана, поездка в Украину запланирована "на ближайшие дни". В окружении министра уточнили, что она должна состояться не позднее февраля. "Госпожа Бербок сначала отправится в Украину в рамках своего первого официального визита в должности главы МИД, а затем подготовит совместный французско-германский визит к линии разграничения", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Анналена Бербок должна 17 января встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Бербок, она хочет использовать "каналы коммуникации на различных уровнях". В то же время на встрече в Бресте министр отметила, что это потребует выносливости, терпения и "крепких нервов".

Напряженная ситуация у границ Украины

Конфликт вокруг Украины стал главной темой встречи министров обороны и иностранных дел государств - членов ЕС во французском Бресте. Запад и Киев уже многие месяцы обвиняют Москву в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Кремль в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ. 

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