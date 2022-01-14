 Глава МИД ФРГ посетит Москву после Киева | Новости из Германии о Германии | DW | 14.01.2022

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Германия

Глава МИД ФРГ посетит Москву после Киева

В разгар конфликта между Россией и Украиной Анналена Бербок в начале следующей недели совершит инаугурационные визиты в Киев и Москву, где в том числе обсудит требования РФ о "гарантиях безопасности".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

В разгар кризиса между Россией и Украиной министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в начале следующей недели совершит инаугурационные визиты в Киев и Москву.  Об этом в пятницу, 14 января, на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД ФРГ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве 17 января. Затем она отправится в Москву. На 18 января там в том числе запланированы ее переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Информацию о том, что  Анналена Бербок  нанесет визит в Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, накануне в беседе с DW подтвердил и спикер украинского МИД Олег Николенко.

За возобновление "нормандского формата"

Как отметил на брифинге в германской столице пресс-секретарь МИД ФРГ, одной из задач поездки станет попытка по достижению прогресса в работе "нормандского формата". Эти переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Германии и Франции долгое время были заморожены. В последний раз встреча на уровне глав государств проходила в Париже в 2019 году.

Согласно сведениям заместителя официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), после состоявшихся в начале января переговоров Йенса Плётнера (Jens Plötner), советника по внешней политике  канцлера Олафа Шольца  (Olaf Scholz) и его французского коллеги Эмманюэля Бонна с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и главой офиса украинского президента Анатолием Ермаком, относительно возможности возвращения к "нормандскому формату" появился осторожный оптимизм - пока на уровне дипломатических советников.

Насыщенная программа киевского визита

В ходе встреч главы германского внешнеполитического ведомства в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским планируется обсуждение дальнейшей консолидации  поддержки Украины Германией на фоне усиления агрессии со стороны России, активизации мирного урегулирования российско-украинского конфликта, перспектив возобновления "нормандского формата", противодействия угрозам в сфере энергобезопасности, а также шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.

В Киеве Бербок также проведет встречу с сотрудниками специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме этого, ожидается обсуждение водородной стратегии Украины.

В Россию - без излишних иллюзий

Из Киева Анналена Бербок отправится с официальным  визитом в Россию. Об этом она заявила в пятницу, 14 января, в кулуарах встречи министров обороны и иностранных дел стран ЕС во французском Бресте. Как сообщила политик, намеченные на 18 января в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым будут посвящены кризису вокруг Украины. При этом Бербок поспешила развеять надежды на скорое сближение России и Запада и разрядку напряженности в отношениях между ними.

В течение двух лет в Совете НАТО-Россия не проводилось никаких переговоров. Поэтому никто не может ожидать решения проблемы за нескольких часов. В дипломатии требуются настойчивость, терпение и крепкие нервы. Вот почему так важно использовать самые разнообразные каналы. Переговоры на высшем уровне между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой стороны, на этой неделе не принесли никакого прогресса, констатировала Бербок.

Официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ сообщил журналистам, что на переговорах с Лавровым будет также обсуждаться вопрос о том, как можно обеспечить безопасность в Европе, "чтобы государства не чувствовали угрозы друг от друга". Однако переговоры Бербок не станут продолжением консультаций, проводимых в других форматах на уходящей неделе, отметил он.

В Москве Бербок посетит выставку "Diversity United" (оригинальное название обыгрывает девиз Евросоюза "Согласие в многообразии") в Третьяковской галерее. Она открылась в рамках Года Германии в России в ноябре 2021 года. Экспозиция, которая сейчас развернута в Москве после премьеры в Берлине, посвящена также таким спорным вопросам в России, как гендерная идентичность и стремление к свободе.

Усугубляющийся конфликт между Россией и Западом

Россия разместила на границе с Украиной около 100 000 военнослужащих. Запад опасается вторжения  войск РФ  на территорию соседней страны. Москва предъявляемые ей обвинения отвергает и в свою очередь требует гарантий своей безопасности и нерасширения НАТО на восток, а также выступает против принятия Украины в Североатлантический альянс. Запад же настаивает на немедленном отводе российских войск из приграничной зоны.

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