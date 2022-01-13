 Глава МИД Германии пояснила, когда ЕС станет тяжеловесом в отношениях с РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.01.2022

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Германия

Глава МИД Германии пояснила, когда ЕС станет тяжеловесом в отношениях с РФ

Глава МИД ФРГ рассказала о подготовке "стратегического компаса" Евросоюза и выстраивании взаимоотношений с Москвой.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Европа должна сыграть "большую роль" в урегулировании кризиса в Украине. Уверенность в этом высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Соответствующее заявление она сделала в четверг, 13 января, перед отлетом во французский Брест, где проходит неформальная встреча министров обороны и министров иностранных дел ЕС.

Вклад Евросоюза - "особенно важен, потому что затрагиваются исконные интересы ЕС", отметила Бербок, добавив, что речь идет о "суверенитете и территориальной целостности независимых государств", о политическом и экономическом сотрудничестве Брюсселя с Россией, а также о ситуации с "безопасностью на внешних границах ЕС".

Единый курс в отношении Москвы и Пекина

Министр иностранных дел Германии призвала европейское сообщество к единству в отношениях с РФ и Китаем. "Применительно к автократическим режимам, таким как Россия и Китай, особенно важно: если Европа проводит общий курс и действует единым фронтом, она является тяжеловесом - если же она действует разобщенно, то выступает в более низкой весовой категории", - уверена Бербок.

Работа над "стратегическим компасом" ЕС

Германский политик отметила, что для укрепления роли Европы в мире необходимо нечто большее, чем просто реагирование на текущие кризисы. По ее словам, речь идет о долгосрочных стратегиях и планировании. Как отметила Бербок, на данном этапе ведется работа над так называемым "стратегическим компасом", который будет, в частности, обсуждаться с министрами обороны  и иностранных дел страни ЕС во Франции. Его задача - показать Евросоюзу и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности, уточнила глава МИД ФРГ.

Неделя переговоров по РФ

Анналена Бербок также отметила, что ее встреча с руководителями МИД стран ЕС "проходит в самое подходящее время": она завершает неделю важнейших переговоров по РФ, а также проходит после заседания Совета НАТО-Россия (СНР) в Брюсселе и диалога между Вашингтоном и Москвой по ситуации вокруг Украины.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия. Встреча стала развитием переговоров по вопросам безопасности между Россией и США, которые имели место 9-10 января в Женеве. В четверг, 13 января, после заседания СНР проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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    Автор: Михаил Бушуев


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