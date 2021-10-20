Сергей Лавров

Лавров Сергей Викторович - министр иностранных дел Российской Федерации.

Российский дипломат и государственный деятель. Глава внешнеполитического ведомства России с 9 марта 2004 года. Постоянный член Совета безопасности РФ. Чрезвычайный и полномочный посол. Родился 21 марта 1950 года в Москве. С 1972 по 1994 год работал на разных должностях в МИД Российской Федерации, позже, вплоть до назначения на должность министра, являлся постоянным представителем РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.