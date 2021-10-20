Сергей Лавров

Лавров Сергей Викторович - министр иностранных дел Российской Федерации.
Российский дипломат и государственный деятель. Глава внешнеполитического ведомства России с 9 марта 2004 года. Постоянный член Совета безопасности РФ. Чрезвычайный и полномочный посол. Родился 21 марта 1950 года в Москве. С 1972 по 1994 год работал на разных должностях в МИД Российской Федерации, позже, вплоть до назначения на должность министра, являлся постоянным представителем РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.
Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.
Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?
Марина Литвинович подала в ЦИК жалобу с требованием не регистрировать список "Единой России" на выборах. По мнению правозащитницы, основанием для отказа должны стать контакты главы МИД с запрещенным в РФ "Талибаном".