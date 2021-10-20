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Сергей Лавров

Лавров Сергей Викторович - министр иностранных дел Российской Федерации.

Российский дипломат и государственный деятель. Глава внешнеполитического ведомства России с 9 марта 2004 года. Постоянный член Совета безопасности РФ. Чрезвычайный и полномочный посол. Родился 21 марта 1950 года в Москве. С 1972 по 1994 год работал на разных должностях в МИД Российской Федерации, позже, вплоть до назначения на должность министра, являлся постоянным представителем РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.

Талибы впервые в Москве как власть Афганистана и премия Сахарова Навальному. DW Новости (20.10.2021) 20.10.2021

Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.

Талибы в Москве: стоит ли слишком серьезно воспринимать "московский формат"? (20.10.2021) 20.10.2021

Делегация Талибана приехала в Москву для участия в так называемом "московском формате". Представителей запрещенной в РФ организации встречал глава российского МИД Сергей Лавров.

Закрытие дипмиссии России при НАТО: "заморозка" отношений с альянсом? (19.10.2021) 19.10.2021

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Что думают на Западе о последствиях и рисках этого шага - в материале DW.

6657005 23.09.2021 In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrive for their meeting in New York, the United States. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

"Опасный шаг" и его последствия: СМИ ФРГ об эскалации между РФ и НАТО 19.10.2021

Какие цели преследует Кремль, закрывая представительство РФ при штаб-квартире НАТО, и чем обернется для Европы эскалация отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом? Обзор прессы.

23.02.2017, NATO-Fahne und Rußland-Fähnchen, Flagge, Fahne, Fähnchen, Rußland, russisch, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Militärpakt, Militär, Symbol, Logo 23 02 2017 NATO Flag and Russia Flag Flag Flag Flag Russia Russian NATO North Atlantic Treaty Organization Military symbol emblem

Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся 18.10.2021

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Интервью DW с экс-чиновником НАТО Джейми Ши о последствиях и рисках этого шага, а также о том, останутся ли еще контакты между НАТО и РФ.
Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht mit Journalisten während der Ankunft zu einem Treffen der EU-Außenminister im Kongresszentrum Brdo. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ сожалеет о решении РФ приостановить работу постпредства при НАТО 18.10.2021

По мнению Хайко Маса, решение Москвы еще больше осложнит и без того непростые отношения России и стран - членов Североатлантического альянса.

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021) 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?

Der russische Außenminister hat die Schließung der russischen Vertretung bei NATO angekündigt. Jahr/Ort: Moskau, 18.10.2021

Лавров о дипмиссии РФ, или Кому НАТО, а кому - не НАТО 18.10.2021

Глава российского МИД объявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО. Чем руководствовался Сергей Лавров при принятии решения, знает карикатурист Сергей Елкин.
ARCHIV - Die Flaggen der Nato-Mitgliedsstaaten werden am 25.05.2017 in Brüssel beim Nato-Gipfel bei der feierlichen Übergabe des neuen Nato-Hauptquartiers gehisst. (zu dpa Nato legt Termin für Umzug ins neue Hauptquartier fest vom 14.12.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО 18.10.2021

Руководство альянса решило вдвое сократить российскую миссию при НАТО, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив еще две позиции. РФ идет на ответные шаги.
Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Журналист о "досье Пандоры": Офшоры у них, а "иноагенты" почему-то мы 04.10.2021

Редактор "Важных историй" и один из авторов "досье Пандоры" Роман Шлейнов рассказал DW о главных выводах расследования, собственной мотивации и рисках.
Magazin Global 3000 (20.09.2021) Global Mali Konflikt Beschreibung: Fast zehn Jahre dauert der Mali-Einsatz der Bundeswehr. Die Sicherheitslage im Land hat sich dennoch nicht verbessert. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben. Copyright: WDR

Лавров заявил о приглашении российского ЧВК в Мали 25.09.2021

По словам главы МИД РФ, власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.
5.2.2021, Moskau, Russand, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Команда Навального опубликовала расследование о связи Лаврова и Дерипаски 17.09.2021

Близкая знакомая главы МИД РФ и ее семья пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального.
Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a news conference following a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

"Важные истории" нашли у приближенной Лаврова активы на 1 млрд рублей 14.09.2021

Близкая знакомая главы МИД РФ и ее семья владеют дорогой недвижимостью в Москве, Петербурге, Сочи и Великобритании, выяснили журналисты "Важных историй".
Jan. 14, 2021, ++++ file photo, tugboats get into position on the Russian pipe-laying vessel Fortuna in the port of Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Pressure is growing on President Joe Biden to take action to prevent the completion of a Russian gas pipeline to Europe that many fear will give the Kremlin significant leverage over U.S. partners and allies. (Jens Buettner/dpa via AP)

Bloomberg: Прокладку "Северного потока - 2" могут завершить 12 сентября 23.08.2021

Прокладка "Северного потока - 2" в водах Германии может быть завершена 12 сентября, пишет Bloomberg. Лавров утверждает, что проект не усилит зависимость Европы от поставок газа из РФ.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks to the media during his and Serbia's Foreign Minister Nikola Selakovic joint news conference following their talks in Moscow, Russia, Friday, April 16, 2021. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says Moscow will order 10 U.S. diplomats to leave Russia in a retaliatory response to the U.S. sanctions. Lavrov also said Moscow will add eight U.S. officials to its sanctions list and move to restrict and stop the activities of U.S. nongovernmental organizations from interfering in Russia's politics. (Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

Лавров высказался о проекте соглашения ФРГ и США по “Северному потоку - 2” 21.07.2021

Любая угроза санкций в отношении России из-за "Северного потока - 2" неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
+++04.07.2021+++Moskau, Russland+++ MOSCOW, RUSSIA - JULY 4, 2021: Human rights activist Marina Litvinovich speaks during a congress held by the Yabloko Russian United Democratic Party in the Moscow City's Mercury Tower. Yabloko is one of the 14 Russian parties allowed to stand in elections to the State Duma without having to collect voters' signatures. Sergei Fadeichev/TASS

Литвинович требует не допускать "Единую Россию" к выборам из-за встреч Лаврова с талибами 09.07.2021

Марина Литвинович подала в ЦИК жалобу с требованием не регистрировать список "Единой России" на выборах. По мнению правозащитницы, основанием для отказа должны стать контакты главы МИД с запрещенным в РФ "Талибаном".
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