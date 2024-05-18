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Лавров: Партнерство с ЕС неактуально на одно поколение

Кирилл Шестаков
19 мая 2024 г.

Причина такого прогноза - "антироссийская" риторика политиков ЕС "о неизбежной войне с Россией", сказал глава МИД РФ.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: Khalil Hamra/AP Photo/picture alliance

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел партнерство Москвы с Европой неактуальным "как минимум на одно поколение". Об этом глава МИД РФ сказал в ходе XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике в субботу, 18 мая. "Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - сказал Лавров, комментируя утверждение директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрия Тренина о неактуальности партнерства с Европой.

По словам Лаврова, причиной такого прогноза стала якобы "антироссийская" риторика европейских политиков - в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля - "о неизбежной войне с Россией". Глава МИД РФ также назвал "откровенно ложным" тезис о том, что Владимир Путин "не остановится на Украине".

Дискуссия о роли ЕС и НАТО в войне РФ против Украины

В начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил возможность отправки западных наземных войск в Украину в качестве средства сдерживания России. "Если бы россияне прорвали линии фронта, если бы поступила просьба от Украины, чего сегодня нет, то мы должны были бы по праву задаться этим вопросом (об отправке войск. - Ред.)", - сказал он в интервью британскому журналу The Economist. 

Позицию французского лидера не разделяет канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "НАТО не является - и не будет являться - одной из сторон этой войны", - отметил Шольц в конце февраля. Канцлер ФРГ добавил, что не хочет, чтобы война России против Украины "превратилась в войну между Россией и НАТО".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в конце апреля заявил, что ЕС не является частью военного конфликта между РФ и Украиной.  "Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс", - сказал Боррель. Он подчеркнул, что ЕС обязался оказывать помощь Украине, когда началась война, и будет делать это до ее окончания.

 

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