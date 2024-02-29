Шольц: Я не буду отправлять солдат бундесвера в Украину

Война России в Украине не должна превратиться в "войну между Россией и НАТО", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По этой причине немецкие солдаты, пообещал он, не будут отправлены в Украину.

Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил категорический отказ возглавляемого им правительства Германии отправить немецких военнослужащих для участия в боевых действиях в Украине. "Как федеральный канцлер Германии я не буду отправлять солдат наших вооруженных сил в Украину", - заявил Шольц в видеообращении, опубликованном вечером в среду, 28 февраля.

"НАТО не является - и не будет являться - одной из сторон этой войны", - отметил Шольц, оговорив, что не хочет, чтобы война России против Украины "превратилась в войну между Россией и НАТО". Он добавив, что позиция Берлина в этом вопросе - точно такая же, как и у его союзников. "И это означает: Германия не будет участвовать в войне!" - подчеркнул Олаф Шольц.

Сейчас в Европе обсуждают, что можно было бы сделать для противостояния "жестокой агрессивной войне" России против Украины, и Германия совместно с ее партнерами и союзниками усилит поддержку Киева. "Сейчас отважная украинская армия сильнее всего нуждается в боеприпасах и оружии, особенно для противовоздушной обороны", - считает Шольц.

Заявление Макрона о возможной отправке солдат стран Запада в Украину

Дискуссия в европейских странах о возможной отправке войск западных государств в Украину была вызвана резонансным заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона на эту тему. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - заявил он по итогам саммита в Париже по помощи Украине, который прошел 26 февраля.

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