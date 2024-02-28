Ишингер похвалил Макрона за идею отправки войск в Украину

Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий политик Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) похвалил президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившем о возможном задействовании западных сухопутных войск в Украине в будущем. "В ситуации такого конфликта, в которой мы оказались с Россией, является принципиально правильным ничего не исключать", - заявил он вечером во вторник, 27 февраля, в эфире телеканала Welt.

Он пояснил, что исключение каких-либо шагов "облегчает противнику подготовку к тому, что может произойти". По мнению Ишингера, заявление Макрона о том, что Запад в нынешней ситуации не может исключать ничего, "немного смелое, но не является неверным". Вместе с тем правильно и то, что НАТО не хочет быть втянутым в войну между Россией и Украиной, указал далее дипломат.

Ишингер предостерег Запад от чрезмерной осторожности

Кроме того, Ишингер предостерег западные страны от "чрезмерного сдерживания" своих действий из опасений российской реакции и отказа от поставок тех или иных вооружений Украине, чтобы не провоцировать Москву. По его мнению, передача Киеву новых систем вооружения могла бы стать сигналом для РФ. "Вы постоянно бомбардируете гражданские объекты по всей Украине. Если вы будете продолжать это делать, у нас не будет другого выбора, кроме как поставить TAURUS. И тогда российская сторона будет вынуждена реагировать на эту красную линию", - уверен он.

Одновременно бывший посол Германии в США и Великобритании выразил "глубокое сожаление" в связи с различными позициями Берлина и Парижа, обозначившимися в вопросах разрешения "самого серьезного стратегического, военного и политического кризиса, в котором Европа находится уже много лет". Споры и разногласия двух стран могут быть использованы Москвой в своих интересах, подчеркнул он и назвал "политическим долгом" западных стран сделать все возможное для достижения "общего подхода к данному тяжелому кризису".

Заявление Макрона и реакции на него

Выступая в Париже после окончании конференции по помощи Украине 26 февраля, президент Франции не исключил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. По словам Макрона, "сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя".

В ряде других стран Европы и, в частности, в Германии заявление Макрона вызвало отторжение. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что на встрече в Париже было полное единодушие в том, что "на территории Украины не будет солдат, направленных туда европейскими странами или государствами НАТО". Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов отправки войск в Украину. В свою очередь глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас считает принципиально допустимыми размышления о том, возможно ли задействовать наземные войска западных стран на территории Украины. По его словам, если литовские войска могли бы быть направлены в Украину, то лишь в учебных, но не в военных целях. Главным приоритетом на данный момент остается поддержка Украины оружием и боеприпасами, подчеркнул Анушаускас.

После этого глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что западные военные теоретически могли бы участвовать в "специальных операциях" на территории Украины, не вступая при этом в боевые действия. По его словам, следует "рассмотреть новые формы для поддержки Украины, которые могут быть направлены на специфические потребности". По мнению главы МИД Франции, такими потребностями могли бы стать киберзащита, производство оружия в Украине и разминирование.

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