Столтенберг: У НАТО нет планов отправки войск в Украину

По словам генсека НАТО, члены альянса с 2014 года оказывают "беспрецедентную поддержку" Украине, но нет никаких планов размещения войск на территории страны.

НАТО не планирует отправлять боевые подразделения в Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в разговоре с Associated Press во вторник, 27 февраля, на фоне сообщений о том, что некоторые западные государства рассматривают возможность ввода войск в воюющую страну.

Он отметил, что союзники по НАТО оказывают "беспрецедентную поддержку" Украине, которая осуществляется с 2014 года и была усилена после полномасштабного вторжения России в 2022 году. "Но никаких планов размещения боевых подразделений НАТО на территории Украины нет", - заверил Столтенберг.

Макрон допустил отправку западных войск в Украину

По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - заявил Макрон.

Ранее в тот же день известный своей пророссийской позицией премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в Братиславе перед тем, как отправиться в Париж на созванную Макроном конференцию, заявил, что отдельные западные страны рассматривают возможность отправки своих солдат "на территорию Украины на основе двусторонних соглашений". По его словам, речь идет о "нескольких странах - членах НАТО и ЕС". Фицо не уточнил, что это за страны, при этом он исключил возможность отправки туда военных Словакии.

Другие страны пока не поддержали позицию Макрона

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорически отверг идею отправки войск из стран НАТО и ЕС в Украину. На конференции в Париже было высказано единое мнение, "что на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, посланных туда европейскими государствами или странами НАТО", заявил Шольц журналистам во Фрайбурге во вторник.

Об отсутствии планов размещения войск в Украине заявила и Великобритания. "Помимо небольшого количества личного состава, который находится в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию", - сообщил журналистам пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака. При этом он напомнил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск также исключили, что их страны направят войска в Украину. Аналогичную позицию высказал и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, а также офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что если войска НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет неизбежен. По его словам, эти страны должны "отдавать себе в этом отчет, задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а также интересам граждан их стран".

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