Украинских военных обучают в ФРГ: Германия - сторона конфликта?

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На военных базах США в Баварии солдаты из Украины учатся обращаться с оружием западного образца. Как следует расценить подобную ситуацию с точки зрения международного права - у DW.
Прессат - небольшой тихий городок в восточной части Баварии. Там проживают около 5000 человек. По близлежащему лесу проходит живописный туристический маршрут, ландшафт разнообразят несколько средневековых замков.
Однако в последнее время из этого спокойного местечка стали поступать тревожные сообщения. Как пишет новостной портал Nordbayern.de, у местных жителей то и дело сотрясаются стены, а земля под ногами дрожит от взрывов. Причина этих необычных явлений проста: Прессат находится всего в 20 километрах от военного полигона Графенвёр. Его площадь составляет более 200 квадратных километров, это - крупнейший военный полигон США в Европе. И именно здесь - скорее всего - американские инструкторы сейчас обучают украинских военнослужащих обращению с артиллерийскими орудиями.
29 апреля пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подтвердил, что "Соединенные Штаты начали обучать украинских солдат обращению с основными системами вооружения на военных объектах США в Германии". Обучение, по словам Кирби, включает в себя подготовку по гаубицам, а также работу с радарными системами и бронированными автомобилями, о поставке которых было недавно объявлено в связи с пакетами военной помощи Украине. Американская армия "организует эту подготовку в координации с правительством ФРГ, и мы, конечно, благодарны за продолжающуюся поддержку Германии", - добавил тогда представитель Пентагона. О местах обучения украинских военнослужащих за пределами Германии Кирби при этом говорить не стал.
Дрожь земли в Прессате - ощутимый признак ускорения в последние дни "смены эпох", объявленной канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) более двух месяцев назад в связи с нападением России на Украину. О том же говорят и заявления, сделанные министром обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на конференции по поддержке Украины, организованной США на американской военной базе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце неделю назад.
В присутствии министра обороны США Ллойда Остина и десятков других коллег Ламбрехт, во-первых, пообещала поставить Украине тяжелое вооружение, включая зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард". А, во-вторых, объявила о намерении вести подготовку украинских военнослужащих на территории ФРГ "вместе с нашими американскими друзьями". Германия "совместно с Нидерландами обучит украинских военных работе с гаубицами и боеприпасами, ведь все мы знаем, что артиллерия является существенным фактором в этом конфликте", добавила Ламбрехт.
Помимо Графенвёра, украинские солдаты, вероятно, могут проходить обучение на западной военной технике на военном полигоне Хоэнфельс. Его площадь составляет более 160 квадратных километров, и он также используется армией США. Здесь проложили более 300 километров дорог и смоделировали небольшие города, чтобы как можно более реалистично отрабатывать военные действия.
Обучение украинских солдат на немецкой территории может еще глубже втянуть Германию в войну в Украине. По крайней мере, именно такое опасение возникает после ознакомления с докладом научной службы бундестага под названием "Правовые вопросы военной поддержки Украины странами НАТО". В этом документе подробно рассматривается проблема военной поддержки Украины путем поставок вооружений. При этом эксперты приходят к выводу, что поставки оружия сами по себе не играют роли с точки зрения международного права - независимо от того, идет ли речь о "наступательном" или "оборонительном" оружии.
Сложнее дело становится, когда речь идет об обучении. "В том случае, если наряду с поставками вооружений осуществляется обучение обращению ими, можно говорить о выходе за пределы безопасной зоны неучастия в военном конфликте", - пишут авторы. Таким образом, они соглашаются с тезисами, выдвинутыми ранее Пьером Тильбёргером (Pierre Thielbörger), экспертом по международному праву из Бохума, в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
Отвечая на вопрос о вышеназванном экспертном заключении, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) признал 2 мая, что правительство "всегда находится в сложном процессе взвешивания (за и против. - Ред.)". При этом Хебештрайт добавил следующее: "Мы убеждены, что даже обучение украинских солдат работе с системам вооружения в Германии не означает прямого вступления в войну".
Позицию представителя правительства Германии поддерживает эксперт по международному праву из Бонна Штефан Тальмон (Stefan Talmon). "Если агрессивная война является нарушением международного права, то, в соответствии с международным правом, больше не существует обязательств по нейтралитету. Это означает: в принципе, можно поставлять оружие и обучать обращению с ним", - аргументирует он в интервью DW.
Международное право не рассматривает обучение иностранных солдат как нападение, продолжает эксперт. Поэтому и Германия не становится участником боевых действий, которые ведут украинцы, обучая их обращению с боевой техникой, отмечает Тальмон. "Но произведет ли это впечатление на господина Путина - совершенно другой вопрос", - задумчиво говорит юрист.
Примечательно, что обучение украинских военнослужащих в Германии производится не в первый раз. Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), бывший полковник бундесвера, а ныне сотрудник берлинского аналитического центра SWP, подтвердил DW: "В прошлом американские инструкторы уже вели подготовку украинских солдат на территории Германии, в частности, на полигонах Хоэнфельс и Графенвёр в Баварии".
Действительно: американский портал Stars and Stripes сообщал в декабре 2021 года о десятидневных учениях в "Объединенном многонациональном центре готовности Хоэнфельс" с участием 4600 солдат из Восточной Европы. Кроме прочих, в маневрах принимало участие подразделение 92-й механизированной пехотной бригады Украины.
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