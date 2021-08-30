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Логотип Рамштайн у въезда на территорию авиабазы США в Германии
Фото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

Авиабаза ВВС США Рамштайн

Публикации по теме

Военная авиабаза и штаб-квартира Военно-воздушных сил США в Германии.

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Новости

1 ч. назад

Словакия и Чехия поддержали поставку Киеву танков Leopard 2

3 ч. назад

В Рамштайне решают вопрос о поставках Киеву танков Leopard 2

19 января 2023 г.

Новый министр обороны ФРГ пообещал поддержку Украине

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Контекст

Рамштайн, 1963 год

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

Рамштайн - не путать с популярной группой Rammstein. История авиабазы в фотографиях.
История25 мин. назад9 фото
Немецкий танк Leopard 2 в Литве

Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Боевые танки, такие как немецкие Leopard, являются частью концепции НАТО по ведению боя разными родами войск.
Конфликты19 января 2023 г.
Кристине Ламбрехт в гостях у бундесвера

Отставка министра обороны Германии Ламбрехт. СМИ виноваты?

Отставка министра обороны Германии Ламбрехт. СМИ виноваты?

Кристине Ламбрехт ушла в отставку. DW - о причинах этого и возможных перестановках в правительстве Олафа Шольца.
Политика16 января 2023 г.
Танк Leopard 2

Вслед за БМП Marder в Украину отправятся танки Leopard 2?

Вслед за БМП Marder в Украину отправятся танки Leopard 2?

Многие ожидают, что после боевых машин пехоты Marder Германия отправит Украине и немецкие тяжелые танки Leopard 2.
Конфликты9 января 2023 г.
Группа Rammstein

Состоится ли концерт Rammstein в новогоднюю ночь в Мюнхене?

Состоится ли концерт Rammstein в новогоднюю ночь в Мюнхене?

Городские власти Мюнхена обеспокоены безопасностью зрителей.
Культура11 августа 2022 г.
Американский солдат на полигоне Графенвёр в Баварии (фото из архива)

Украинских военных обучают в ФРГ: нарушение нейтралитета?

Украинских военных обучают в ФРГ: нарушение нейтралитета?

На военных базах США в Баварии солдаты из Украины учатся обращаться с оружием западного образца.
Конфликты4 мая 2022 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Приключения Rammstein на "Родине" единороссов

Иван Преображенский
Колонка
Политика30 августа 2021 г.