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Фото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance
Авиабаза ВВС США Рамштайн
Публикации по теме
Военная авиабаза и штаб-квартира Военно-воздушных сил США в Германии.
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Новости
1 ч. назад
1 ч. назад
Словакия и Чехия поддержали поставку Киеву танков Leopard 2
3 ч. назад
3 ч. назад
В Рамштайне решают вопрос о поставках Киеву танков Leopard 2
19.01.2023
19 января 2023 г.
Новый министр обороны ФРГ пообещал поддержку Украине
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Что нужно знать об авиабазе Рамштайн
Что нужно знать об авиабазе Рамштайн
Рамштайн - не путать с популярной группой Rammstein. История авиабазы в фотографиях.
История
25 мин. назад
25 мин. назад
9 фото
Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине
Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине
Боевые танки, такие как немецкие Leopard, являются частью концепции НАТО по ведению боя разными родами войск.
Конфликты
19.01.2023
19 января 2023 г.
Отставка министра обороны Германии Ламбрехт. СМИ виноваты?
Отставка министра обороны Германии Ламбрехт. СМИ виноваты?
Кристине Ламбрехт ушла в отставку. DW - о причинах этого и возможных перестановках в правительстве Олафа Шольца.
Политика
16.01.2023
16 января 2023 г.
Вслед за БМП Marder в Украину отправятся танки Leopard 2?
Вслед за БМП Marder в Украину отправятся танки Leopard 2?
Многие ожидают, что после боевых машин пехоты Marder Германия отправит Украине и немецкие тяжелые танки Leopard 2.
Конфликты
09.01.2023
9 января 2023 г.
Состоится ли концерт Rammstein в новогоднюю ночь в Мюнхене?
Состоится ли концерт Rammstein в новогоднюю ночь в Мюнхене?
Городские власти Мюнхена обеспокоены безопасностью зрителей.
Культура
11.08.2022
11 августа 2022 г.
Украинских военных обучают в ФРГ: нарушение нейтралитета?
Украинских военных обучают в ФРГ: нарушение нейтралитета?
На военных базах США в Баварии солдаты из Украины учатся обращаться с оружием западного образца.
Конфликты
04.05.2022
4 мая 2022 г.
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Мнения
Приключения Rammstein на "Родине" единороссов
Иван Преображенский
Колонка
Политика
30.08.2021
30 августа 2021 г.
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