Начало работы ЗРК Patriot и другие события 424-го дня войны

На дежурство в Украине заступил первый дивизион американских ЗРК Patriot. В ВСУ заявили о вооруженных конфликтах ВС РФ и ЧВК "Вагнера". В Белгороде опубликовали информацию о бомбоубежищах.

На 424-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 23 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки российские силы нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в результате есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Основные усилия противник сосредотачивает на наступлении по трем направлениям - Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому, указывается в вечерней оперативной сводке. "Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - написал украинский Генштаб.

В сводке также указывается на большие потери россиян, в частности, на Авдеевском направлении. "Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян", - отмечается далее.

ВСУ о перестрелке российских военных и наемников

Генштаб ВСУ также сообщил о конфликтах военнослужащих ВС РФ и боевиков ЧВК "Вагнер", которые в отсутствие значительных успехов на поле боя все чаще перекладывают друг на друга ответственность за тактические просчеты и потери. Недавно в Станице Луганская Луганской области произошла потасовка между российскими военнослужащими и вагнеровцами, которая переросла в перестрелку, в результате есть погибшие с обеих сторон, сообщили в Генштабе ВСУ.

Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что четыре российских истребителя Су-35 за сутки сбросили на освобожденную Украиной часть Херсонской области пять корректируемых авиабомб КАБ-500. Как указывается в сводке, в результате атаки были повреждены частные домовладения, погибших и пострадавших нет.

Минобороны РФ утверждает, что российские штурмовые отряды за минувшие сутки взяли под контроль еще два квартала Бахмута. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал, что поддержку действиям штурмовых отрядов на северной и южной окраинах города оказывали подразделения ВДВ.

Раненые и погибшие в Херсоне, Никополе и Донецке

Среди прочих городов, российские силы атаковали Херсон. В результате минометного обстрела Херсона во второй половине дня в воскресенье погиб 80-летний мужчина, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

В Никополе при российской атаке города с беспилотников пострадали три человека: один мужчина получил осколочные ранения, еще двое - минно-взрывные травмы и контузии, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, с дронов сбрасывали опасные снаряды, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

В результате обстрела Петровского района Донецка один человек погиб и еще несколько получили ранения, заявил назначенный российскими властями "глава" Донецка Алексей Кулемзин.

На боевое дежурство заступил первый дивизион ЗРК Patriot

В Украине заступил на боевое дежурство первый дивизион американских ЗРК Patriot, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Один из дивизионов уже заступил несколько дней назад, работает. Остальные, что нам обещали, уже на пути к своим позициям", - указал он и выразил надежду на результативную работу противоракетной системы.

В Украине ожидают российского наступления в районе Угледара. Российские силы могут начать его в ближайшее время, заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона. По его данным, 22 апреля ВС РФ совершили шесть авианалетов на Угледар.

Обстрелы в России

В Белгородской области два села - Сподарюшино в Грайворонском городском округе (ГО) и Муром в Шебекинском ГО - попали под обстрел ВСУ, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших при этом не было. В свою очередь администрация Белгорода "в связи с последними событиями" опубликовала информацию о местоположении бомбоубежищ, возможных графиках отключения воды и электричества, а также о данных радара о возможных траекториях ракет. Несколько дней назад самолет ВС РФ уронил над Белгородом авиабомбу, позже неподалеку был найден второй боеприпас.

Тем временем, во Владимирской области проверяют сообщение жителя Петушинского района о "громком хлопке" в лесополосе. Инцидент произошел вечером 22 апреля, пострадавших нет, заявило областное правительство. Telegram-канал Shot пишет, что в лесу, в двух километрах от поселка Клязьменский, обнаружили три воронки диаметром от одного до пяти метров и глубиной до 2,5 метров. По предварительной информации, две из них образовались зимой, последняя - накануне. "На месте обнаружены осколки пластика и металла", - указывается в посте.

Страны G7 призвали РФ продлить "зерновую сделку"

Государства-члены "большой семерки" (G7) в коммюнике, принятом по результатам встречи министров сельского хозяйства, призвали к продлению "зерновой сделки". В документе также осуждается позиция России, которая пытается "использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения", и подтверждается решимость стран "Группы семи" действовать солидарно и "поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия".

После этого экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам - членам G7 прекращением импорта товаров из России "по наиболее чувствительным для них категориям" в случае полного запрета экспорта товаров в Россию. "В этом случае для них (стран "большой семерки") закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются", - заявил он.

Франция пообещала Украине помощь в восстановлении ее транспортной инфраструктуры, серьезно поврежденной в результате войны. Париж предоставит лоцманские суда для содействия перевозкам зерна из украинских портов, объявил французский министр транспорта Клеман Бон. По его словам, Франция также предоставит Украине школьные автобусы и поставит 20 000 тонн железнодорожных рельсов, что должно помочь в восстановлении железнодорожного транспорта.

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