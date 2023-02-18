Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Во Франции выходит новая книга ветерана ЧВК "Вагнер" Марата Габидуллина. DW поговорила с ним о его бывшем шефе, порядках среди наемников и о том, почему армию Пригожина неверно называть "частной военной компанией".

От ауры таинственности до полного признания, от небольшой группы наемников до фактически армии со своими самолетами и артиллерией и бизнес-центром в Санкт-Петербурге - структура под названием ЧВК "Вагнер" претерпела значительные изменения за короткое время. Первым, кто описал жизнь этой ЧВК изнутри, был ветеран наемников Марат Габидуллин, который сегодня живет во Франции. Его книга "В одну реку дважды" вызвала международный резонанс. 23 февраля во французском издательстве Michel Lafon выходит новая книга Габидуллина под названием "La révolte" - "Восстание". DW поговорила с автором.

DW: Когда вы опубликовали книгу о ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин отрекался от ЧВК. Сегодня же он не только признал, что стоял за ней, как и за "фабрикой троллей", но и стал одним из публичных лиц войны России с Украиной. Вы какое-то время были его помощником - что это за человек?

Марат Габидуллин: Помощником я был, условно, по тактической обстановке.

- Вы ему докладывали о ситуации на каком-то участке боевых действий?

- Да, на тот момент в завершающей стадии была операция по освобождению Дейр-эз-Зора, по выходу на восточный берег. Основываясь на докладах начальника штаба группировки наемников в Сирии, я наносил тактическую обстановку на карту, изучал подробности и должен был быть готов во время рандеву с моим руководителем ответить на уточняющие вопросы.

- Каким вы своего руководителя запомнили?

- Пригожин - это жесткий руководитель, иногда пересекающий линию, которая отделяет жесткость от грубости. Масштабно мыслящий человек. Он же не замыкается на одном направлении деятельности своей корпорации. Правда, что-то в последнее время у него ресурс креатива начинает иссякать, начинаются придумки про какие-то норвежские батальоны (Пригожин назвал беглого бойца ЧВК Андрея Медведева, попросившего убежища в Норвегии, командиром норвежского подразделения ЧВК. - Ред.). Понятное дело, что участие каких-то иностранных подразделений в этом формировании полностью исключается.

- Для тех, кто вас не знает, расскажите о себе. Как вы попали в ЧВК "Вагнер"? Что делали до того, как стали помощником?

Бывший боец ЧВК "Вагнер" Марат Габидуллин Фото: privat

- Я выпускник военного училища, учился в Рязанском воздушно-десантном училище. По окончании еще пять лет прослужил на различных офицерских должностях. Закончил службу исполняющим обязанности командира разведывательной роты парашютно-десантного полка. Был в результате бюрократической путаницы уволен, некоторое время находился на гражданке, пытался как-то устроиться, но это были 90-е годы. У меня случилось, так сказать, столкновение с криминальным элементом. Я застрелил преступного авторитета, был осужден и отсидел три года. Вышел и некоторое время пытался снова устроиться на гражданке.

Ну что я мог дальше делать? Есть такой стереотип: телохранитель, начальник службы личной охраны, начальник службы безопасности коммерческой структуры, не более того. Но вся эта деятельность меня очень сильно не устраивала. В 2015 году я уже был в состоянии глубокой депрессии, это был жизненный тупик. И тут мой товарищ позвонил мне, сказал, что в России появилась такая военизированная структура, где я могу вернуться к прежней профессии и попробовать начать сначала. Это отражено даже в названии моей книги - "В одну реку дважды". Ну и надо сказать, что я нашел себя там.

Начал я как рядовой боец одного из подразделений - тогда это еще была просто "бригада Вагнера". Потом в первой командировке в Сирии исполнял обязанности командира группы, а после этой командировки был назначен командиром разведывательной роты. В 2016 году во время штурма Пальмиры я получил тяжелое ранение. Вышел из комы уже в России, в военном госпитале Вишневского. Поскольку ранение было очень тяжелое, я был не в состоянии исполнять обязанности боевого командира. И меня определили уже в центральный офис.

- Вы знали порядки ЧВК. Есть ли у вас еще контакты с кем-нибудь внутри ЧВК, чтобы понять, что сегодня там происходит?

- Я в последнее время испытывал очень большие трудности в общении с ними. Мы друг от друга очень далеко...

- В каком смысле? Идеологически?

- Да. Психологически, ментально.

- Вы можете прокомментировать данные британской разведки, согласно которым в ЧВК "Вагнер" сейчас 50 тысяч человек личного состава?

- Нереальная абсолютно цифра. Такого быть не может. Если говорить о том, сколько людей, включая зэков, прошли через эти конторы, то - возможно. Это не значит, что действующий состав - 50 тысяч. Они не смогут их разместить на том узком участке фронта, на котором они действуют (в Украине. - Ред.). 50 тысяч - это, извините меня, армейский корпус. Ну, а все остальные направления деятельности ЧВК - африканский континент и Сирия - могут проглотить максимум две-три тысячи человек.

- У ЧВК есть свои значимые источники доходов? Как обстоят дела с деньгами?

- Настолько же хорошо, насколько с бюджетом страны - эта структура никогда не была частной. "Частная военная компания" - это название вообще не к месту, это плод фантазии журналистов. Это они в свое время придумали скомпоновать аббревиатуру ЧВК с позывным руководителя этой боевой организации, Дмитрия Уткина -"Вагнера". Никаких частных инвестиций там не было. Она действовала за счет бюджета страны, за счет налогоплательщиков.

- По оценке западных разведок, сейчас на эту структуру уходит порядка 100 миллионов долларов каждый месяц. Прокомментируете эту цифру?

- Если учитывать общие затраты, принять во внимание интенсивность боев на украинском фронте, вполне вероятно.

- Зарплаты наемникам как-то изменились?

- Рядовой боец в случае участия в боевых действиях, находясь в зоне ведения боевых действий, получал в сутки 8000 рублей. То есть он может получить в итоге 240 тысяч в месяц. Плюс еще премиальные, они регулярно выделялись. И тут все зависит от значимости и от продолжительности боевых действий. Допустим, в 2016 году, после взятия Пальмиры, поскольку это было очень знаковое событие, премиальные были очень высокие. Рядовой боец мог получить 700 тысяч, а командир роты, были тогда еще роты, - до 2 миллионов.

- А со случаями злоупотреблений финансами вы сталкивались?

- Раньше была продуманная система поощрений. Я, например, не имел касательства к распределению премиального фонда самому себе - мне назначало премию уже вышестоящее руководство. Но, как ни странно, с 2017 года ввели дикое правило, когда премиальный фонд на отряд включал в себя премию и руководящему составу. Они и расписывали его в свою пользу. В пределах этой структуры уже в 2017 году обозначилось очень много финансовых злоупотреблений - от мелкого мошенничества и воровства до крупных махинаций.

Могу сказать, что бухгалтерский состав несколько раз уже менялся, потому что зарплату выдают деньгами, разложенными по пакетам. Ну, и было несколько случаев, когда жаловались бойцы, что "в зоопарке не докладывают мяса" - не та сумма в пакете. Где-то 20-30 тысяч исчезали. Я думаю, там ушлые ребята, которые облепили самого Пригожина, пользуются вовсю возможностями.

- Расскажите о структуре ЧВК. Вы упомянули, что рот больше нет.

- После 2016 года роты были преобразованы в отряды. Это некое подобие батальонных тактических групп.

- По составу это сколько человек?

Марат Габидуллин в Сирии в 2015 году Фото: Marat Gabidullin/Econ Verlag/dpa/picture alliance

- Это 250-300 человек. Но у нас не общевойсковая организационно-штатная структура. В основе своей наемники - это пехотные подразделения. Схематично ЧВК можно себе таким образом представить: боевая группа, базовый лагерь с инфраструктурой и служба безопасности. Это отделение, которое имеет особые полномочия, и они непосредственно подчинены центральному офису.

- Расскажите про порядки в ЧВК.

- Вы должны понимать, что ЧВК следует нормам, которые устанавливает руководство, а руководство - это в основе своей, даже не в основе, а все - это бывшие выходцы из армейской среды. Российским военным только дай власть - они сразу все такие понятия, как конституция и закон, сразу отметают как либеральную чепуху и начинают устанавливать свои законы. Правда, до того момента, пока их самих не коснется вот эта машина репрессивная. А способы поддержания дисциплины и степень их жестокости зависят от внешних факторов.

Сирия - это одно. Ни у кого, я думаю, нет сомнений в том, что нужно было воевать против ИГИЛ. У нас там отказников особо не было. В самой структуре, я думаю, и сейчас существует норма - гражданских лиц нельзя убивать и нельзя грабить. За это спрос очень жесткий всегда, как это ни странно может показаться многим.

Для примера могу вам сказать, что на данный момент в Мали подразделения ЧВК живут в тяжелых бытовых условиях, практически в чистом поле, в палатке и в обстановке изоляции и недружелюбного отношения. Но, тем не менее, им запрещено у гражданских что-то отбирать, чтобы визгу не было и жалоб.

- Ваши слова противоречат сообщениям с мест, например, из Центральноафриканской республики (ЦАР) и Мали, где эксперты ООН обвиняли "вагнеровцев" как раз в применении насилия и мародерстве против гражданских лиц...

- Я, например, разговаривал с несколькими журналистами. Так вот, одна из них была согласна с тем, что мирные жители довольно доброжелательно настроены по отношению к русским наемникам. Почему? Потому что они защищают от мятежников. Если вы думаете, что мятежники - это одержимые какими-то высоко духовными ценностями, то вы очень глубоко ошибаетесь. Ну что от них ожидать? Они по натуре своей бандиты, грабители, разбойники. В том, что по отношению к гражданским лицам наемники ведут себя, как вы говорите, жестоко, - нет, я в это не верю. По отношению к противнику своему, тут - да, сплошные нарушения Женевской конвенции. Наемники привыкли достигать победы над противником всеми доступными способами.

А вот в Украине уже другая обстановка, и идеологические пропагандистские штампы работают только до того момента, пока человек не оказался в зоне ведения боевых действий. Тут придумываются уже более жестокие способы наказания. Там и в яму могут поместить. У нас в свое время практиковались такие методы. Могли и крепко побить. Уже несколько источников подтвердили, что применяются внесудебные казни. У меня нет оснований не доверять им. И в то же время я пока еще воздерживаюсь от того, чтобы самому себе сказать: да, так оно в действительности и есть.

- Видео с казнью бойца по фамилии Нужин вы видели?

- Одобрительное высказывание самого Пригожина по отношению к этому ролику и самому способу казни наталкивает на то, что действительно… Это, конечно, уже ни в какие ворота. Куда мы катимся? Но это все объясняется тем, что это структура была и есть вне правового поля. Устанавливая порядки, они не чувствуют давления закона над собой.

- Вы уже косвенно коснулись истории сбежавшего командира ЧВК по фамилии Медведев. Его свидетельства о пытках и других жестоких методах в ЧВК вы считаете заслуживающими доверия?

- Я склонен доверять его мнению. По некоторым признакам я могу сказать, что он действительно был сотрудником ЧВК, тем более что и Пригожин уже это признал.

- Медведев, судя по сообщениям СМИ, дает показания правоохранительным органам Норвегии. Каким должно быть обращение с такими людьми?

- Все зависит от него, наверное: насколько он настроен делиться информацией, быть свидетелем обвинения. Наверное, он заслуживает снисхождения со стороны закона, все-таки человек добровольно, не по принуждению, оказавшись в довольно сложной ситуации, решился на этот поступок.

- Вы сами ушли в 2019 году. А когда оказались во Франции?

- В прошлом году, в марте 2022 года.

- Как беженец?

- Нет, зачем - получил визу. Мне посодействовали получить визу, и я легальным путем покинул территорию России. В отличие от того же Медведева, я же все-таки имею преимущество: у меня на руках загранпаспорт, виза. Я думаю, у него и документов никаких на руках не было - он не в положенном ему отпуске находился, а сбежал. А перед началом миссии наемники сдают свои документы в штаб в базовом лагере в Молькино.

- Какую роль играют тюремные порядки, тюремная субкультура, в ЧВК "Вагнер"? Ведь особенно сейчас внутри много людей, которые прошли через зону.

- Тогда, когда я был в составе этой ЧВК, никакого даже намека на зоновские понятия не было. Если кто-то и пытался ввести что-то напоминающее, это пресекалось. Но все-таки наличие судимости никогда не являлось препятствием для поступления на работу. Моя судимость не имела большого значения. Самый профессиональный командир в составе этой структуры, которого можно без преувеличения назвать гением войны тактического и даже оперативно-тактического уровня, он тоже ранее судимый по тяжелой статье…

- Это кто?

- В книге он обозначен как Ратник. Но, по-видимому, сейчас слишком уж много носителей этих понятий, и все-таки меняется, как вы говорите, сама субкультура внутри ЧВК, действующей в Украине. В те формирования, которые действуют в Африке и в Сирии, эти люди не проникли. Надо помнить, что у них нет даже загранпаспортов.

- Дмитрий Уткин, который считается главным военным начальником ЧВК, еще управляет ею?

- Да, конечно. Уткин это правая рука (Пригожина. - Ред.), его соратник. По-видимому, произошло перераспределение нагрузки. Уткин контролирует направление деятельности ЧВК в Африке, в Сирии. А он (Пригожин. - Ред.) непосредственно сам - в Донбассе. Его основные усилия в Донбассе на самом деле направлены на захват индустриального комплекса Донбасса. Он хочет стать королем Донбасса - ни больше ни меньше.

Сейчас у него благоприятные для этого условия, никакой конкуренции. Были, но эти все герои Донбасса, как мы знаем, в процессе междусобойчика друг другу глотки поразрывали. Ну, а те, кто остался, для Пригожина это - пыль. Пушилин? Да он его просто ногой растопчет и не заметит.

- Это правда, что в ЧВК не набирают людей с оккупированных территорий Украины?

- Буквально с 2015 года внутри ЧВК действовала установка, что ни в коем случае не принимать на работу ополченцев. Почему? Ну, это бесполезно. Это люди с низкой морально-этической составляющей и низким уровнем военной подготовки, даже если они военные. Сердечной дружбы между ополчением и наемниками не было. Примеров тому - масса. Я готов рассказать веселые ситуации, относительно веселые, когда наемники подвергали жестокому избиению ополченцев за какие-то выпады в их сторону. И как ополченцы, чаще всего по незнанию, нападали на наемников.

В очередном кинопроекте моего бывшего шефа под названием "Солнцепек" они изобразили покровительственное и братское отношение к ополченцам. Да ни фига такого не было! У нас гулял термин "ополчуги".

- Как выглядят взаимоотношения у ЧВК с Минобороны РФ?

- Образно ЧВК можно назвать филиалом вооруженных сил, обладающим особыми полномочиями. Сейчас они переродились практически в параллельную силовую, не предусмотренную законодательством структуру, но которая в любом случае в очень большой степени зависит от министерства обороны. Время от времени трения возникали. В 2016 году, например, что очень возмутило Шойгу? Активно муссировались вполне обоснованные слухи, что основную тяжесть при освобождении Пальмиры на себе вынесли наемники. Ну, действительно, реально я лежал в Вишневского, у нас сплошные наемники раненые. А из числа военнослужащих там только больные. И все медицинские работники недоумевали: а кто там воюет в Сирии?

Они же два антипода - Шойгу и Пригожин. Это представители совершенно других, враждебных друг другу, миров. Ну, и тем более, что сейчас у Пригожина очень насыщенный период жизни с активной политической деятельностью, которая является не чем иным, как борьбой за выживание. У него это - его способ выжить. У него накопилось уже столько недоброжелателей и врагов среди силовых ведомств, что ему просто жизненно необходимо приобрести какой-то политический статус. Они там всех кусают, и в том числе министерство обороны, которое когда-то его заслуги в войне в Сирии замалчивало. Ну, сейчас он практически берет реванш.

- Вернусь к тому, что США признали ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией. Как вы это прокомментируете?

- Вне всякого сомнения, в связи с тем, что ЧВК так называемая принимает активное участие в боевых действиях в Украине, они участвуют в огромном военном преступлении. Это же интервенция, это понятно даже школьнику. Но не выплеснуть бы вместе с водой ребенка. Кем заменят их в Африке? Лучше них против "Аль-Каиды" и мятежников никто там не воюет.

- Вы же тоже были в Украине. Но, как вы сами говорите, не воевали?

- В 2015 году. Нет, на тот момент уже боевые действия были прекращены. Мы туда прибыли. У меня создалось впечатление, что у нас была задача снова разжечь этот пожар и спровоцировать вооруженные силы Украины на продолжение боевых действий. Мы очень активно действовали, но я находился в таком подразделении, в котором командир в силу своей абсолютной продуманности, хитрости и трусости все сделал для того, чтобы мы не участвовали ни в каких вылазках. Да, он подлец, мерзавец, но я в какой-то степени ему благодарен, что не пришлось испачкать свои руки. Совесть осталась чиста. Тогда я сделал вывод, что наша пропаганда врет беззастенчиво и что Минские договоренности нарушались постоянно именно со стороны "ЛНР".

Смотрите также: