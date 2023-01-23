Экс-вагнеровца поместили в Норвегии в депортационный центр

Бежавший в Норвегию экс-командир подразделения ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев был задержан полицией в рамках закона о миграции. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает норвежская медиакомпания NRK со ссылкой на исполняющего обязанности начальника юридического отдела иммиграционной службы полиции Йона Андреаса Йохансена.

Факт задержания его подзащитного, которое было проведено вечером 22 января, подтвердил также норвежский адвокат Медведева Брюньульф Риснес. По его словам, причиной этого шага было несогласие экс-вагнеровца соблюдать все назначенные в его отношении меры безопасности. По сведениям NRK, Андрей Медведев некоторое время проживал по тайному адресу под Осло, а позже был перемещен в депортационный центр в Трандуме.

Побег экс-вагнеровца из России в Норвегию

Медведев бежал из России в Норвегию в ночь на 13 января. В скандинавском государстве он попросил политического убежища и дал показания против хозяинаЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и самой наемнической организации.

16 января Управление иммиграции Норвегии (UDI) подтвердило, что Медведев запросил политического убежища в стране. В тот же день, 16 января, основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин в программе "DW Новости Шоу" рассказал, каким образом он и его коллеги-правозащитники помогли Андрею Медведеву при побеге.

Говоря о предположении, что за время наемничества Медведев успел стать военным преступником, Осечкин подчеркнул тогда: "Как люди цивилизованные - мы не можем без решения суда и трибунала называть человека военным преступником".

Смотрите также: