Почему в Gulagu.net помогли беглому вагнеровцу

Экс-командир отделения ЧВК Вагнера Андрей Медведев в ночь на 13 января бежал из России в Норвегию, где попросил политического убежища и дал показания против основателя ЧВК Евгения Пригожина и самой наемнической организации. По данным YouTube-канала Gulagu.net, Медведев заявил, что за несколько месяцев он стал свидетелем многих казней и внесудебных расправ, применявшихся в ЧВК по отношению к отказывающимся воевать против Украины сослуживцам.

Владимир Осечкин Фото: Francois Mori/AP Photo/picture alliance

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире передачи "DW Новости Шоу" рассказал, почему он и его коллеги-правозащитники решили помочь беглому наемнику, который, вероятно, был участником военных преступлений в Украине.

"Звонки с целью вернуть беглеца в ЧВК Вагнера"

"Мы защищаем не персоналии, не конкретно каждого человека, мы защищаем право. В истории с Андреем Медведевым - это право на жизнь", - пояснил Осечкин , отвечая на вышеназванный вопрос ведущих программы Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр. По словам правозащитника, Медведев и его друг, имя и род деятельности которого не сообщаются, обратились к Gulagu.net, когда мужчина покинул ЧВК Вагнера, "торжественно вернув" свой медальон с личным номером сотруднику службы безопасности Евгения Пригожина в Центре Вагнера в Санкт-Петербурге.

После этого друг Медведева начал получать звонки из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбами призвать экс-наемника вернуться. "В любом случае цель была - помочь ЧВК Вагнера заполучить беглеца", - говорит Осечкин. "Дальше с ним бы разбирались, очевидно, с помощью кувалды, которую Пригожин так активно рекламирует в последние несколько месяцев", - предполагает собеседник DW.

Наемников из ЧВК можно считать военными преступниками?

По словам Осечкина, Андрей Медведев - сирота, "который видел в своей жизни только детдом, срочную службу в российской армии, историю с "Вагнером" и немножко тюрьмы в 2018 году".

Комментируя предположение, что за время наемничества молодой человек успел стать военным преступником, основатель Gulagu.net подчеркивает: "Как люди цивилизованные, мы не можем без решения суда и трибунала называть человека военным преступником".

"С бытовой точки зрения, я понимаю, что все люди, которые взяли оружие и поперлись в Украину стрелять в украинцев просто потому, что им кто-то сказал: так нужно… На мой взгляд, это, конечно, само по себе аморально и незаконно. Но военное преступление есть четкая градация этого всего. (Что касается. - Ред.) тех людей, которые принимали участие - не важно, в ЧВК Вагнера, в ЧВК Редут, в спецотряде "Шторм", в каком-то другом подразделении, которое входит в общую группировку войск министерства обороны, - вы не можете предъявить ни одному из солдат никакого обвинения, если они в рамках войны не совершили преступлений против гражданских, против мирных граждан и не занимались мародерством и так далее", - аргументирует он.

Свидетель на будущем трибунале по Украине

Не считать наемников из ЧВК Вагнера комбатантами - большое заблуждение, утверждает Осечкин: "Мы можем разбираться, почему заключенные оказались в зоне боевых действий и почему Российская Федерация, нарушая все законы, отправила в зону боевых действий людей, которые должны находиться в колониях. Это отдельный вопрос, это нарушение закона со стороны российской власти. Но те люди, которые встали в войска, взяли оружие и пошли (воевать. - Ред.) - это комбатанты".

Сейчас Андрей Медведев в Норвегии, на территории демократического государства, его местонахождение известно следователям Международного уголовного суда, подчеркивает Осечкин. По его мнению, бывший наемник сыграет важную роль в будущем в процессе над Пригожиным "и всеми участниками этого действа (войны России против Украины. - Ред.) наверху, которые все это организовывали и создавали эти бесчеловечные механизмы".

"Вся общественность буквально мечтает в интернете о некоем трибунале. Но как этот трибунал будем проходить? У нас не будет свидетелей. Одни потерпевшие соберутся. Для любого судебного процесса, для любого трибунала важно, чтобы были свидетели, очевидцы, участники этих событий. Андрей Медведев - один из них", - резюмирует правозащитник.

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