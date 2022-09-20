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Биарриц
Осечкин был вынужден покинуть РФ и живет с семьей в БиаррицеФото: Getty Images/AFP/D. Ceyrac
ОбществоРоссия

Осечкин заявил о попытке покушения на него во Франции

Ольга Лебедева
25 мин. назад

Находящегося в розыске российского правозащитника попытались застрелить у него дома в Биаррице, о готовящемся покушении его предупредил Христо Грозев, заявил Владимир Осечкин в интервью Юлии Латыниной.

https://www.dw.com/ru/osnovatel-gulagunet-oseckin-zaavil-o-popytke-ego-ubijstva-vo-francii/a-63177373

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что несколько дней назад его пытались застрелить во французском городе Биарриц, где он живет с семьей. Убийство помог предупредить болгарский журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев, который предупредил его, что на него готовится покушение, заявил правозащитник в эфире YouTube-канала Юлии Латыниной вечером в понедельник, 19 сентября. 

"Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство", - указал Осечкин. По его словам, после получения информации о готовящемся убийстве он вместе с семьей уехал на два дня в горы, а когда они вернулись, произошла попытка покушения.

Попытка покушения в Биаррице

Он находился на террасе и заметил боковым зрением красную точку, двигавшуюся по стене дома в его сторону. "Мы проходили специальную подготовку, мы к этому готовились, нас натаскивали, чтоб, если что, мы не медлили и не ждали, когда нас изрешетят. Конечно, тут же у нас и свет отключился, дети на пол, они с женой около часа провели в одной из наиболее защищенных комнат", - заявил российский правозащитник.

На место прибыла полиция, которая допросила соседей, они слышали хлопки. По словам Осечкина, это были выстрелы. "В меня не попали, выстрелы были, прицел шел в мою сторону", - указал он и добавил, что выжить ему помогли ошибки киллера и молниеносность его реакции. Дальнейшие подробности основатель Gulagu.net не сообщил, сославшись на тайну следствия, которое ведется в рамках возбужденного уголовного дела по факту покушения. При этом Осечкин заявил, что покушение готовилось человеком, который прибыл из России и "тесно связан с ФСБ и организованной преступностью".

Деятельность Владимира Осечкина

В июле 2020 года Головинский суд Москвы заочно арестовал Осечкина, который с 2015 года проживает за пределами России, по делу о мошенничестве. Gulagu.net неоднократно публиковал данные о пытках в российских колониях и тюрьмах.  В частности, в октябре 2021 года Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице №1. Это привело к отставке главы ФСИН по Саратовской области, увольнению 18 сотрудников ведомства и возбуждении ряда уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Правозащитники Gulagu.net получили 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных от своего информатора Сергея Савельева, который, отбывая тюремное заключение, работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице. После публикации видео Савельев уехал во Францию, где попросил политического убежища. В России его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и объявили в розыск

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Сайт проекта Gulagu.net

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