В Лондоне обсудят расследование преступлений РФ в Украине

Великобритания и Нидерланды решили способствовать расследованию военных преступлений в Украине, совершенных российскими военнослужащими, говорится в заявлении британского МИДа, распространенном в пятницу, 6 января. Обе страны совместно организуют в марте в Лондоне встречу с участием министров юстиции всех заинтересованных государств мира, готовых оказать Международному уголовному суду (МУС) в Гааге финансовую и практическую помощь, а также согласовать усилия, чтобы обеспечить МУС всем необходимым для расследований и судебного преследования виновных.



"Российские военнослужащие должны знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не восторжествует правосудие. Спустя почти год после незаконного вторжения (России в Украину. - Ред.) мировое сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", - заявил британский министр юстиции Доминик Рааб. По словам министра юстиции Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус, совершенные российскими военными "преступления не могут остаться безнаказанными". "На встрече мы продолжим координировать действия с нашими партнерами, чтобы обеспечить поддержку МУС и украинских властей", - сказала она.

Финансовая поддержка МУС и обучение украинских судей

В марте 2022 года Великобритания призвала Международный уголовный суд расследовать военные преступления в Украине. Обращение страны-участницы МУС, которое к настоящему времени поддержали еще 43 государства, позволило прокурору суда в Гааге Кариму Хану начать расследование без соответствующего судебного решения. Лондон также выделил МУС пакет финансовой помощи в 1 млн фунтов стерлингов и оказал поддержку силами британской полиции.

Кроме того, Британия продолжает поддерживать расследования военных преступлений, проводимые украинскими органами юстиции. Лондон профинансировал программу обучения для 30 украинских судей, которые будут вести процессы по делам о военных преступлениях. Аналогичная программа обучения украинских прокуроров под руководством Королевской прокурорской службы должна начаться в нынешнем году.

В свою очередь Нидерланды в 2022 году направили в Украину две группы судебно-медицинских экспертов для сбора улик, которые могут быть использованы при расследовании военных преступлений. В текущем году планируется отправить еще две миссии, все они работают по поручению Международного уголовного суда. Нидерланды также внесли в Целевой фонд прокуратуры МУС добровольный взнос в размере 2 млн евро и направили в МУС сотрудников национальной полиции и прокуратуры.

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