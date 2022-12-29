Боррель: Военные преступления РФ не останутся безнаказанными

На 309-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 29 декабря (время московское).

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Тактические баллистические ракеты ATACMS класса "земля - земля" - "именно то, что необходимо" украинским военным, заявил в беседе с изданием Politico бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его мнению, такие ракеты позволят ВСУ наносить удары по ключевым российским позициям, в том числе авиабазам в аннексированном Крыму. В то же время США по-прежнему отказываются отправить эти ракеты Украине.

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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вызван в белорусское министерство иностранных дел. Дипломату заявлен решительный протест в связи с инцидентом в Брестской области. Минск винит Киев в запуске ракеты С-300 с украинской территории в сторону Беларуси.

Глава дипломатии ЕС: Военные преступления России не останутся безнаказанными

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил новые удары России по Украине, назвав атаку "бессмысленной" и указав, что та "произвольно разрушает инфраструктуру и медицинские учреждения, намеренно выбирая целями мирных жителей и убивая их". "Военные преступления России не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украине будет продолжаться, не ослабевая", - написал глава дипломатии ЕС в Twitter.

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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в семи храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницкой области и пяти объектах Криворожской епархии в Днепропетровской области. СБУ объясняет мероприятия необходимостью противодействовать деятельности российских спецслужб в украинской религиозной среде, а также "исключить использование религиозных общин как очага "русского мира" и обезопасить население от провокаций и терактов.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Нововведения в Уголовном кодексе предполагают, что пожизненное заключение предусмотрено за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии. За "пособничество в совершении диверсии" суд сможет назначить от 10 до 20 лет, за участие в диверсионном сообществе - от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Разрушенный дом в Константиновке (фото из архива) Фото: Andriy Andriyenko/AP Photo/picture alliance

Город Константиновка в Донецкой области попал под обстрел российских сил, заявил глава региональной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, один человек получил ранения в результате попадания двух ракет в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев.

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В результате обстрелов Харьковской области погибли два человека, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. Еще один человек госпитализирован.

Минск: На территорию Беларуси упала украинская ракета

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Минобороны Беларуси прокомментировало ситуацию с обнаружением обломков ракеты в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. "Сегодня в районе 10 часов (совпадает с мск) силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель", - заявили в белорусском оборонном ведомстве. По его версии, в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины". Детали будут обнародованы позднее.

Премьер-министр Украины: ВС РФ готовились к атакам "две недели"

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ВС РФ делали "ставку на эту атаку", готовились к ней "две недели". Об этом написал в Тelegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, речь идет о десятом масштабном нападении, в ходе которого РФ пыталась лишить жителей Украины света перед Новым годом. "Украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень мастерства и эффективности. Сбито 54 из 69 ракет", - констатировал Шмыгаль.

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Бен Уоллес Фото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд евро) в качестве помощи Украине в 2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта). Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, часть этой помощи будет невоенной и гуманитарной.

Мэр Харькова сообщил о новых ударах по городу

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых ударах по городу. По его словам, обстреливают Индустриальный район. "По разрушениям и пострадавшим информация уточняется", - добавил Терехов.

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Президент Молдовы Майя Санду осудила атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины в преддверии Нового года. "Мы решительно осуждаем эти беспощадные атаки на украинских граждан. Люди должны быть рядом со своими близкими, а не прятаться в укрытиях от ракет", - написала она в Twitter.

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Спасатели показали кадры последствий утренней ракетной атаки ВС РФ по Киеву.

Премьер Италии: Надеюсь, что рано или поздно Россия осознает огромную ошибку

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Джорджа Мелони Фото: Roberto Monaldo/LaPresse/AP Photo/picture alliance

"Надеюсь, что рано или поздно Россия осознает огромную ошибку, которую она совершает", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "До тех пор мы будем защищать Украину", - добавила она.

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В Энгельсском районе Саратовской области системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, в результате падения фрагментов беспилотника повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Жители не пострадали. На месте работают оперативные службы. Как можно судить по информации с сервиса Flightradar24, небо над Саратовом закрыто.

Минск продлил ограничения на полеты всех типов гражданских судов на юге Беларуси

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Беларусь продлила до 1 апреля 2023 года срок ограничения на полеты всех типов гражданских воздушных судов (включая беспилотные летательные аппараты) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге страны. Об этом сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Ограничение не распространяется на авиацию вооруженных сил и Госпогранкомитета. Именно с юга Беларуси происходят запуски ракет по территории Украины, пишет "Беларускі Гаюн". По его оценкам, теперь угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется еще минимум на три месяца.

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"Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 (совпадает с мск) с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300", - передало агентство БелТА. Согласно его данным, о случившемся немедленно проинформирован правитель Беларуси Александр Лукашенко. Причины инцидента устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, министерства обороны Беларуси. Сведений о пострадавших нет. Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего. Первая - залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Вторая - ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси, отметило агентство. Ранее Telegram-канал "Беларускі Гаюн" передал, что фрагменты ракеты найдены в Ивановском районе Брестской области. Подтверждения по другим источникам того, что ракета - украинская, пока не поступало.

Глава ОГА: На Ивано-Франковщине ракета РФ попала в объект энергетической инфраструктуры

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В Ивано-Франковской области российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры, сообщила глава областной государственной администрации (ОГА) Светлана Онищук. В результате возник пожар на площади 50 квадратных метров. По состоянию на 11.25 (12.25 мск) возгорание локализовано, пострадавших и жертв нет. Всего к тушению привлечены 32 человека и восемь единиц техники. Еще одна ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой общины, но не взорвалась, подтвердила Онищук. Пострадавших нет.

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Силы противовоздушной обороны сбили четыре из шести ракет над Львовской областью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Две ракеты попали в электроподстанцию. Применены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры. По состоянию на 11.40 по местному времени (12.40 мск) во Львовской области без электроснабжения оставались более 470 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения - во Львове и близлежащих населенных пунктах, отметил Козицкий. Без электроэнергии - 282 населенных пункта, из них в 76 - частичные отключения. Энергетики начали ремонтные работы.

Хроника событий 29 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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