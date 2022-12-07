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Энтони БлинкенФото: Guillermo Legaria/Getty Images
ПолитикаСША

Блинкен: США не поощряли ударов на территории России

Екатерина Венкина
18 мин. назад

США "не поощряли" ударов на территории России и не предоставляли украинской стороне возможностей для их нанесения, подчеркнул американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он не стал критиковать атаки.

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США "не поощряли" ударов Киева по территории России и не предоставляли украинской стороне возможностей для их нанесения. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен, не подвергая атаки критике. 

Он также подчеркнул, что США намерены "убедиться, что у них (украинских властей. - Ред.) есть - как и у многих других партнеров по всему миру - оборудование, которое им необходимо для самообороны, защиты своей территории, защиты своей свободы".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе ежедневного брифинга озвучил аналогичную позицию: "Мы не даем Украине возможность наносить удары за пределами ее границ. Мы не поощряем Украину наносить удары за пределами ее границ". "Все, что делаем мы, все, что делает мир для украинской поддержки, делается в поддержку независимости Украины, ее суверенитета, ее территориальной целостности, - подчеркнул Прайс. - Мы предоставляем Украине то, что ей необходимо использовать на своей суверенной территории, на украинской земле, чтобы дать отпор российским агрессорам".

На вопрос о том, делает ли Вашингтон различия между аннексированными РФ украинскими территориями до и после начала войны, Нед Прайс отметил: "Это - вопрос к украинскому правительству. Это - не вопрос для правительства США".

Вашингтон воздерживается от поставок украинским силам ATACMS

Между тем министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон "совершенно точно ничего" не предпринимает, чтобы воспрепятствовать Украине в приобретении вооружений дальнего действия.

Вместе с тем США воздерживаются от поставок украинским силам ATACMS, тактических баллистических ракет класса "земля - земля" дальностью применения до 300 км на твердом топливе.

Атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России были совершены 5 декабря. На следующий день курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что беспилотник нанес удар в районе аэродрома в Курской области, в результате "загорелся нефтенакопитель". Киев официально не взял на себя ответственность за произошедшее.

По данным газеты The New York Times, беспилотники, атаковавшие аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, были запущены с украинской территории. По крайней мере один из ударов был нанесен с помощью украинского спецназа, находившегося неподалеку от базы и помогавшего направить беспилотники к цели, отметил собеседник NYT.

В Минобороны РФ заявляли, что попытки ударов выполнены реактивными беспилотниками советского производства - якобы с целью выведения из строя российских самолетов Дальней авиации ВКС РФ.

Какие объекты подверглись атакам

Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе - база для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, этот аэродром - плацдарм для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины.

Аэродром Дягилево находится примерно в 200 километрах от Москвы. Объекты находятся на расстоянии примерно 483-724 километров от границы с Украиной и располагаются за пределами дальности полета ракет из украинского арсенала, уточнила NYT.

Аэропорт Курска расположен в черте города, примерно в 7 километрах к востоку от центра. От него до ближайшей точки украинской границы - около 100 километров.

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