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Украинские военные зимойФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

В США усомнились в возможности войск РФ усилиться к весне

Даниил Сотников
11 мин. назад

Активность боевых действий в Украине снижается, и обе стороны восстанавливают силы к весне, Украина делает это успешней, считают в разведке США.

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Российские и украинские войска с наступлением холодов замедлили боевые действия и ищут возможности для переоснащения, пополнения запасов и восстановления сил к весне, сообщили в Национальной разведки США. При этом разведка "изрядно скептически" относится к тому, что российские силы будут достаточно подготовлены к возобновлению столкновений в марте, заявила глава ведомства Аврил Хейнс в воскресенье, 4 декабря.

По ее словам, президент России Владимир Путин был "удивлен" разочаровывающими действиями вооруженных сил РФ в Украине. "Я действительно думаю, что он (Путин. - Ред.) становится все более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются российские военные. Но нам все еще не ясно, имеет ли он полное представление о том, насколько они сложны на данном этапе", - сказала Хейнс.

Россия тратит боеприпасы быстрее, чем производит

Российские военные тратят боеприпасы в Украине быстрее, чем российская оборонная промышленность успевает их производить, рассказала Хейнс.

"Я не думаю, что могу назвать вам точные цифры. Но Россия довольно быстро (тратит боеприпасы. - Ред.). Я имею в виду, что это действительно довольно необычно. И мы считаем, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Так что это будет сложная задача", - сказала Хейнс.

В американской разведке считают, что столь высокие темпы расхода боеприпасов вынуждают Кремль обращаться за военной помощью к Северной Корее и Ирану. По словам Хейнс, объем помощи со стороны КНДР кажется ограниченным, но разведка продолжает внимательно следить за этим. "Мы указали, что видели некоторое движение, но на данном этапе оно было невелико", - сказала она. В ноябре Пентагон заявлял, что Россия во время войны в Украине выпускает до 20 тысяч артиллерийских снарядов в день.

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