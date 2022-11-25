Новая волна мобилизации в России: кого заберут и чего ждать?

4 ч. назад 4 ч. назад

В России готовят новую волну "скрытой мобилизации", сообщают Генштаб ВСУ и независимые российские СМИ. Официально Минобороны РФ сообщило о завершении "частичной" мобилизации еще в конце октября, но соответствующий указ Владимир Путин так и не подписал. Объявят ли всеобщую мобилизацию или власти ограничатся скрытым призывом? Ждать ли протестов матерей? И может ли мобилизация изменить ход войны?