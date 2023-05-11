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"Кинжал" на борту российского истребителя МиГ-31 (фото из архива)
Фото: AP/picture alliance

Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

"Кинжал" - самая опасная из управляемых российских ракет, применяемых в войне с Украиной.

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Новости

21 марта 2024 г.

Россия атаковала Киев ракетами "Кинжал", есть пострадавшие

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Контекст

Украинская ПВО сбивает дрон над Киевом (фото из архива)

Каждый день под обстрелом. Насколько стабильна ПВО Украины

Каждый день под обстрелом. Насколько стабильна ПВО Украины

В Киеве говорят, что ПВО справляется со своими задачами, сбивая даже "Кинжалы". Но хватит ли ресурсов?
Конфликты4 января 2024 г.
Сухогруз Resilient Afrika в Черном море

Украина опровергла сообщения о закрытии зернового коридора

Украина опровергла сообщения о закрытии зернового коридора

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 26 октября.
Конфликты26 октября 2023 г.
Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Россия нанесла по Украине удары ракетами "Кинжал".
Политика11 августа 2023 г.
Бойцы мобильной огневой группы ПВО ВСУ, май 2023 года

"Мы научились не спать": как ПВО Украины отбивает атаки РФ

"Мы научились не спать": как ПВО Украины отбивает атаки РФ

Бойцы мобильной огневой группы рассказали и показали DW о том, как патрулируют небо над Киевской областью.
Конфликты5 июня 2023 г.
Ракетный обстрел Киева в ночь на 16 мая

Сбитые "Кинжалы" над Киевом и иные события 447-го дня войны

Сбитые "Кинжалы" над Киевом и иные события 447-го дня войны

В ходе интенсивного обстрела Киева украинская ПВО уничтожила все 18 выпущенных ракет, в том числе - 6 "Кинжалов".
Конфликты16 мая 2023 г.
Украинские военные близ Бахмута

ВСУ готовы к контрнаступлению: события 442-го дня войны

ВСУ готовы к контрнаступлению: события 442-го дня войны

Зеленский сообщил о готовности украинских войск начать контрнаступление. Российские "военкоры" пишут, что оно уже идет.
Конфликты11 мая 2023 г.
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