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Фото: AP/picture alliance
Гиперзвуковая ракета "Кинжал"
"Кинжал" - самая опасная из управляемых российских ракет, применяемых в войне с Украиной.
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Новости
21.03.2024
21 марта 2024 г.
Россия атаковала Киев ракетами "Кинжал", есть пострадавшие
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Контекст
Каждый день под обстрелом. Насколько стабильна ПВО Украины
Каждый день под обстрелом. Насколько стабильна ПВО Украины
В Киеве говорят, что ПВО справляется со своими задачами, сбивая даже "Кинжалы". Но хватит ли ресурсов?
Конфликты
04.01.2024
4 января 2024 г.
Украина опровергла сообщения о закрытии зернового коридора
Украина опровергла сообщения о закрытии зернового коридора
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 26 октября.
Конфликты
26.10.2023
26 октября 2023 г.
Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву
Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву
Россия нанесла по Украине удары ракетами "Кинжал".
Политика
11.08.2023
11 августа 2023 г.
"Мы научились не спать": как ПВО Украины отбивает атаки РФ
"Мы научились не спать": как ПВО Украины отбивает атаки РФ
Бойцы мобильной огневой группы рассказали и показали DW о том, как патрулируют небо над Киевской областью.
Конфликты
05.06.2023
5 июня 2023 г.
Сбитые "Кинжалы" над Киевом и иные события 447-го дня войны
Сбитые "Кинжалы" над Киевом и иные события 447-го дня войны
В ходе интенсивного обстрела Киева украинская ПВО уничтожила все 18 выпущенных ракет, в том числе - 6 "Кинжалов".
Конфликты
16.05.2023
16 мая 2023 г.
ВСУ готовы к контрнаступлению: события 442-го дня войны
ВСУ готовы к контрнаступлению: события 442-го дня войны
Зеленский сообщил о готовности украинских войск начать контрнаступление. Российские "военкоры" пишут, что оно уже идет.
Конфликты
11.05.2023
11 мая 2023 г.
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