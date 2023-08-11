Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

На 534-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новая попытка прорыва дрона в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о пресечении новой атаки с применением дрона. "Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет", - сообщил он.

В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы прогремел взрыв. СМИ со ссылкой на очевидцев передали, что взорвался беспилотник, летевший со стороны Истринского района Подмосковья. Фрагменты упавшего беспилотника были обнаружены возле 67-й горбольницы имени Ворохобова, расположенной неподалеку от Карамышевской набережной. Между тем над московским аэропортом Внуково было вновь закрыто воздушное пространство из-за угрозы безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сообщалось также о закрытии неба над аэропортом Калуги из-за угрозы атаки беспилотников.

Взрывы и инциденты с "неустановленными беспилотниками" в России будут происходить все чаще, а их эффективность будет улучшаться, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться", - сказал он. По словам Подоляка, в данный момент проводится разведка и изучаются дальнейшие возможности нанесения таких ударов. Одновременно он подчеркнул, что Украина не воюет на территории РФ. "Безусловно, на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить Россию россиянами", - добавил он.

В Украине решили уволить всех областных военкомов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил уволить всех областных военкомов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский по окончании очередного заседания СНБО, на котором рассматривались итоги проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). "Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, областные военкоматы должны возглавлять "воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в передовой из-за ранения, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма - именно им можно доверить эту систему комплектования". "Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ", - добавил украинский президент.

По данным Государственного бюро расследований (ГБР) на 8 августа, в рамках общенациональной кампании по борьбе с коррупцией в военкоматах Украины были возбуждены 112 уголовных дел. Так, согласно сведениям офиса генпрокурора Украины, члены семьи экс-военкома Одесской области Евгения Борисова с февраля 2022 года приобрели в Испании недвижимость на общую сумму более 151 млн гривен (3,7 млн евро). По версии следствия, Борисов торговал фальшивыми отсрочками от службы, освобождениями от мобилизации и документами, которые позволяли покинуть страну. После увольнения Борисова Владимир Зеленский распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины. По результатам работы ГБР 15 обвинительных актов были направлены в суд.

Удары ракетами "Кинжал" по Украине

Утром Россия выпустила четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. "Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области", - уточняется в сообщении. Одна из ракет была уничтожена в пределах Киевской области, остальные ударили близ аэродрома. "Поражены объекты гражданской инфраструктуры, попадание одной из ракет в жилищный сектор", - сообщило командование. По сообщению Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара погиб восьмилетний ребенок, есть раненые.

Целями ракет Х-47 "Кинжал", выпущенных Россией по военному аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, были "молодые пилоты, которые уже скоро практически едут на обучение", чтобы освоить управление новыми типами самолетов, в том числе истребителями F16, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун заявила, что потрясена сообщениями о том, что отель Reikartz в Запорожье, в котором часто останавливаются сотрудники ООН и их коллеги из неправительственных организаций, оказывающих поддержку пострадавшим от войны, пострадал от российского удара по этому городу 10 августа. "Это совершенно недопустимо, - сказала Браун. - Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город. Это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года". По словам Браун, число неизбирательных ударов по гражданской инфраструктуре, в результате которых погибают и получают ранения мирные жители, достигло "невообразимого уровня".

Наступление российских войск на Купянском направлении

Ситуация в Купянском направлении сложная, но контролируемая, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, россияне совершают атаки с использованием различных видов артиллерии. "502 раза обстреливали нас всеми видами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня. Продолжает на этом направлении активнее использовать авиацию - 15 авиаударов нанес", - сообщил спикер.

В ВСУ считают эффективными удары по логистике россиян на юге Украины. Об этом свидетельствует уменьшение интенсивности российских обстрелов, заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. "Сейчас характерной особенностью является то, что враг пытается держать количество обстрелов правобережья и противоположного берега Днепро-Бугского лимана на отметке 70, но количество снарядов значительно уменьшилось. Если раньше это было 400-500, то сейчас враг может использовать до 300 снарядов за сутки. Это означает, что удар по его логистике и по обеспечению достаточно результативен", - отметила она. По словам Гуменюк, ВСУ пытаются выбить противника с левого берега Херсонской области.

В Великобритании завершили обучение около 900 украинских морских пехотинцев. В ходе подготовки они отрабатывали десантные операции на воде на малых лодках и высадки на берег, сообщило министерство обороны в Лондоне. Обучение продолжалось полгода. "Великобритания возглавляет подготовку Вооруженных сил Украины, обеспечивая современную подготовку в ведении боя более 20 тысяч новобранцев украинских Сухопутных войск в рамках операции Interflex", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Подготовка украинских морпехов была первой программой такого рода, реализованной Великобританией, которая помогает Украине в развитии собственных военно-морских сил, указало ведомство.

Поставки ракет Taurus Украине

По сведениям немецких СМИ, Берлин изучает вопрос о возможной поставке Украине крылатых ракет Taurus. Вслед за изданием T-online о соответствующих дискуссиях в правительственной коалиции ФРГ сообщил еженедельник Der Spiegel. Кабинет министров ФРГ проверяет возможность поставки ракет из запасов бундесвера в ближайшие месяцы, по данному вопросу идут переговоры министерства обороны Германии с оборонной промышленностью, пишет издание. По данным Der Spiegel, ведомство попросило производителя Taurus интегрировать в дальнобойные крылатые ракеты ограничения, касающиеся возможных целей. С помощью этих технических модификаций канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится исключить возможность ударов Украины по территории России, пишет Der Spiegel.

Немецкий город Вюрцбург отправил украинскому городу-партнеру Львову три пожарных автомобиля. Выведенные из эксплуатации, но технически полностью исправные автомобили, по данным администрации города, в четверг, 10 августа, доставлены к пограничному переходу на польско-украинской границе. По словам начальника пожарной службы Вюрцбурга, машины технически полностью переоснащены и прошли техосмотр.

Ситуация на границе с Беларусью

В настоящее время нет признаков подготовки к наземной наступательной операции против Украины со стороны Беларуси, но в ВСУ не исключают такой вариант развития событий и готовятся к нему, заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. "На участке границы на территории Ровенской области увеличено количество наблюдательных постов, образованы новые опорные позиции, открыто более 15 новых опорных позиций, уложены десятки тысяч мин", - сообщил он.

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