"Мы научились не спать ": как ПВО Украины отбивает атаки РФ

Бойцы мобильной огневой группы ПВО ВСУ назначили встречу с корреспондентом DW на берегу одного из водоемов Киевской области. До приезда военных на побережье рыбачили одиночные рыбаки, а несколько семей наслаждались весенним солнцем, сидя на раскладных стульях. Когда сюда заехал военный черно-зеленый Hummer с зенитно-ракетным комплексом Stinger на крыше, некоторые отдыхающие начали быстро собираться и проверять на мобильных телефонах, были ли сообщения о возможной ракетной угрозе.

Двое военных, вышедших из автомобиля, успокоили людей. Мол, небо над Киевской областью пока чистое, просто мобильная боевая группа ПВО должна провести здесь тренировку. Командир группы, 36-летний Александр отметил, что в случае воздушной тревоги они потребовали бы от всех, включая корреспондента DW, немедленно покинуть побережье. "Находиться под открытым небом у водоема, где время от времени летят российские ракеты и иранские "Шахеды", которые мы сбиваем, всегда смертельно опасно", - рассказал DW Александр.

Его напарник, 39-летний Иван, в полном вооружении начинает обходить территорию и внимательно рассматривать все, что находится на воде, на противоположном берегу и вокруг. "Учитывая большое количество массированных ракетных атак в мае, мы всегда должны быть начеку", - говорит он.

Dual Mount Stinger может сбивать ракеты, самолеты и вертолеты Фото: Oleksandra Indyukhova/DW

Ракеты Stinger мало - "надо иметь хорошее зрение и смекалку"

Выбранное для встречи место является одним из многих, откуда украинская ПВО сбивает воздушные цели. Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Александра и Ивана называется Dual Mount Stinger. "Это означает, что враждебные цели мы сбиваем ракетами Stinger", - поясняет Александр. Вместе с Иваном он воспроизводит реальную боевую ситуацию, которая у них бывает многократно и днем, и ночью: они быстро вытаскивают ящики с ракетами из машины, открывают, вставляют ракеты в пусковую установку, Александр прыгает на крышу и начинает осматривать воздушное пространство, поворачиваясь на специальном кресле.

Dual Mount Stinger может сбивать ракеты, самолеты и вертолеты на расстоянии в пять километров и высоте в три километра. Фактически - все, кроме российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", говорит Александр: "Я могу выпустить две ракеты в пять секунд. Наш радар сигнализирует мне о воздушной цели, когда я ее еще не вижу, передает координаты и координирует, куда навести - вверх, вниз. Если я поймаю цель, то получаю сигнал "огонь".

Рассказывать обо всех деталях работы этого ПЗРК Александр не может. Говорит лишь, что для того, чтобы успешно отрабатывать цели, ракеты Stinger мало: "Нужно иметь хорошее зрение и смекалку. Бывают разные ситуации. Система может считать целью облако, над которым летит дрон. А мне надо быстро думать, как достать дрон".

В последние недели большинство российских ракетных атак на Киев и Киевскую область происходили ночью. Александр и Иван признаются, что это были очень напряженные ночи: ночью трудно распознавать цели, да и целей слишком много.

По мнению Ивана, армия РФ, запуская такое количество, в частности, крылатых ракет, "хочет истощить украинскую ПВО как технически, так и морально": "Технически не получится, потому что у нас есть и ракеты, и комплексы. Морально тоже. Мы научились не спать ночью".

Александр говорит, что конечно не каждый человек может выдержать подобные нагрузки, и такие бойцы тоже есть: "Но я уже привык бодрствовать по восемь часов. Я могу бодрствовать ночью, могу лечь в 15, сплю до 18 часов, потому что понимаю, что ночью снова могут быть выезды".

12 тризубов на Hummer символизируют 12 сбитых вражеских целей Фото: Oleksandra Indyukhova/DW

Командир ПЗРК: "Я отвечаю за много жизней"

Александр и Иван рассказывают DW, что почти всегда знают, куда конкретно летят вражеские дроны и ракеты, какие объекты под ракетной угрозой.

На вопрос, что они чувствуют, когда не удается сбить цель, Александр отвечает, что психологически это очень трудно: "Я не могу выразить это словами…" Но немного позже, помолчав, сказал, что знает, что "дрон или ракета могут попасть в жилой дом, детский сад, школу, больницу". "Я понимаю, что мне не удалось спасти людей. Потому что я отвечаю за многие жизни", - отмечает он. Именно поэтому солдаты постоянно тренируются, чтобы этого не произошло, добавляет Иван. На их Hummer краской нанесено 12 тризубов, символизирующих 12 сбитых вражеских целей.

Командование ПВО Сухопутных войск ранее не открывало для прессы информацию о работе таких мобильных групп. Теперь, через год и три месяца войны, Александр может рассказывать о своем опыте. В первые месяцы войны он сбил два самолета Су-25 и два вертолета К-52 на Киевщине. Вертолеты, отмечает Александр, были самой сложной задачей: "Говорили, что их невозможно сбить, но все возможно, если попробовать". Сложность, по его словам, заключалась в том, что эти вертолеты отклоняют ракеты лазером. "Я постоянно менял позиции, работал под огнем "арты", но справился с задачей", - добавляет он. Остальные восемь дронов, по словам Александра, он сбил по другим направлениям в Киевской области и в Харькове.

С IRIS-T и Patriot украинской ПВО стало немного легче

Массированные ракетные обстрелы Киевщины украинское ПВО, по оценкам командования ВСУ, успешно отбивает. Как рассказывают Александр и Иван, за их Dual Mount Stinger российские военные охотились в начале войны, но безуспешно. Охотятся до сих пор, потому что часто успех ВСУ в небе зависит именно от быстрых действий этих "неуловимых" ПЗРК, которые могут быстро раскладываться и собираться, а также работать в условиях города. Александру и Ивану, как они говорят, стало легче работать, когда Киев получил от партнеров мощные противоракетные комплексы IRIS-T и Patriot. Однако меньше работы, по их словам, не стало - из-за большого количества ракет и дронов, выпущенных РФ в сторону Киевщины за последние недели.

Детские рисунки и плакат в автомобиле мобильной огневой группы ПВО Фото: Oleksandra Indyukhova/DW

На Dual Mount Stinger Александр научился работать еще до войны: "Эти ПЗРК нам передала Литва, и мы прошли ускоренный курс подготовки. Я на войне с 4-ых утра 24 февраля 2022-го". Иван ушел на фронт и проходил подготовку уже во время полномасштабной войны. Его мотивация служить в ПВО, скорее всего, продиктована его профессией - до войны он спасал людей в рядах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям: "Я защищаю страну и семью".

Александр - профессиональный военный, так что "закрыть небо" - для него безоговорочный приказ: "Я пошел на войну, чтобы защитить Украину, мою семью - жену и своего ребенка, которых я не видел восемь месяцев".

Сколько таких мобильных ПЗРК защищают Киевщину, командиры Александра и Ивана не говорят. Сообщают, что "все бы точно почувствовали, если бы их было меньше", и обещают все рассказать после войны - и об успешных операциях, и о потерях.

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