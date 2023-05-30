Удары по Киеву. Жители о том, как переживают атаки дронов

Убитая 33-летняя женщина и более 10 раненых гражданских лиц - таковы печальные итоги третьей за сутки атаки, осуществленной армией РФ по Киеву. С начала мая это уже 17-я атака на украинскую столицу. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов заявил по телевидению, что Киев был и остается приоритетной целью врага. Оружие для атак постоянно меняется, после комбинированной ракетно-дроновой атаки, а затем баллистической, агрессор этой ночью применил исключительно беспилотники, отметили в Киевской городской администрации.

Атака беспилотников на Киев

Из 31 ударного беспилотника запущенного армией РФ по территории Украины этой ночью было сбито 29, сообщили в Генштабе ВСУ. "Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева", - говорится в сообщении. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, этой ночью хорошо сработали мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО), которые уже приспособились к сбиванию "шахедов" ночью.

Большинство пострадавших - в Голосеевском районе Киева, где обломки сбитого дрона попали в многоэтажное здание. На верхних этажах произошел пожар и были разрушены квартиры. Мэр Киева Виталий Кличко, посетил этот поврежденный 24-этажный дом утром. Он отметил, что вероятность воздушных атак остается слишком высокой, призвав киевлян не игнорировать сигналы тревоги. "И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны", - пояснил киевский городской глава.

Разрушения в жилом доме Киева в результате атак беспилотников ночью 30 мая 2023 года Фото: Roman Hrytsyna/AP Photo/picture alliance

В результате падения обломков сбитых беспилотников в разных районах столицы зафиксировано разрушение жилых и нежилых зданий. Многие автомобили были повреждены в столичном Печерском районе. В Дарницком районе падение обломков привело к возгоранию дома. В Подольском районе также зафиксировано возгорание в жилом доме. В органы власти и к правоохранителям поступили десятки сообщений о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

Киев не поддается панике

Утро в Киеве после ночной воздушной атаки началось с традиционных пробок на дорогах из-за большого количества автомобилей. Метро и другой пассажирский транспорт снова был переполнен. Киевляне спешили на работу и обменивались информацией и впечатлениями от тревожной ночи. Женщина средних лет делилась переживаниями с подругой: "Чего им там не сидится, в той России? Замучили уже своими "мопедами" (так в Украине называют иранские беспилотники из-за характерного громкого звука, который они издают во время полета. - Ред).

На одной из улиц 30-летний мужчина, по имени Дмитрий нес на руках маленькую девочку в детсад. "Она сейчас, как видите, спит, потому что ночью нам спать снова не давали", - пожаловался он корреспонденту DW, спросив, какая это уже была по счету воздушная атака за май. Говоря об атаке, которая была накануне днем, Дмитрий сказал, что в садике детей во время тревоги заводят в подвал ближайшего многоэтажного дома. А он сам и его жена стараются не игнорировать объявленные тревоги и спасаются в укрытиях вблизи их мест работы.

Жители Киева после атак беспилотников Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

"Мой ребенок уже взрослый, она студентка лицея. Мы отправляем ее ночью спать в ванне", - рассказала DW женщина Лариса. Сама она с мужем и престарелой мамой прячется во время ночных тревог в коридоре квартиры, соблюдая "правила двух стен". "Бегать ночью в укрытие уже надоело. Надеемся, что наша ПВО нас сохранит", - добавила она, но пожаловалась, что ее сильно пугают резкие звуки взрывов.

Студенты одного из киевских вузов Тарас и Светлана стояли на остановке общественного транспорта, живо обсуждая, как они отметили День Киева в минувшее воскресенье. "Тогда тоже нас ночью бомбили и "мопедами", и ракетами, и мы так же, как и сегодня, очень не выспались. Но все наши друзья вышли на праздник, мы хорошо провели время", - рассказали они корреспонденту DW о пережитых последних воздушных атаках.

Популярное укрытие - метро

Самым популярным укрытием для киевлян остается метро. По информации городской администрации, большинство станций остаются открытыми ночью, и там могут найти убежище тысячи людей. В частности, накануне, 29 мая, во время дневного обстрела Киева ракетами, в метро скрывались более сорока тысяч человек. Однако не все жители столицы живут вблизи метро, а бомбоубежищ в городе до сих пор не хватает, сетуют киевляне.

Ночные удар по Киеву беспилотниками, ночь 30 мая 2023 года Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Охранник одного из киевских подземных паркингов Леонид пожаловался, что в ночь на 30 мая во время атаки дронов на его рабочее место снова прорывались люди, но он вынужден им отказывать. "У нас бетонная плита на потолке всего 15 сантиметров. Я слышу, как наверху днем дети бегают. Если здесь будут люди и случится "прилет", всех накроет так, что никто не выживет. Но люди этого не хотят понимать", - сказал он.

Водитель автомобиля марки Lexus, назвавшийся Михаилом, рассказывает, что намерен вывезти свою семью как можно дальше на запад Украины. "Над нашим кварталом все время пролетают ракеты и "шахеды". Где-то рядом обычно работает ПВО, и это так громко, что стены дома дрожат. Мои родные уже выезжали из Киева весной прошлого года, но быстро соскучились по Украине и вернулись. Я понимаю, что в Украине сейчас абсолютно безопасных мест нет, но хочу их вывезти в Карпаты. Потому что эта охота россиян на Киев никогда не завершится, а жена, ее мама и наши дети очень пугаются взрывов", - сказал Михаил.

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