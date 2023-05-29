Ракетные обстрелы Киева и другие события 460-го дня войны

На 460-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 29 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

На протяжении нескольких дней Россия наносит массированные ракетные удары по Киеву. В понедельник украинская столица подверглась двум ударам.

Ночью произошла комбинированная атака беспилотных летательных аппаратов и ракет, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В то же время российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, находящиеся в районе Каспийского моря, совершили пуски крылатых ракет, предположительно, Х-101, добавил Попко. Глава полиции Киевской области Андрей Небитов написал в Telegram-канале: "Благодаря силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет". По данным властей, украинская ПВО выявила и уничтожила более 40 воздушных целей.

Второй удар произошел в дневное время. "Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11.30 атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", - написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Telegram-канале. - Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены".

"Враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", - заявил Сергей Попко. По его данным, попаданий по объектам в Киеве не допущено: "Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе три случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений".

Обстрелам подверглись Одесса, Донецкая и Харьковская области

Воздушным атакам в течение дня подверглись и другие регионы Украины. В Одессе во время ночной атаки дронами-камикадзе на объекте портовой инфраструктуры вспыхнул пожар, написал в Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Огонь оперативно ликвидирован.

Днем российские военные обстреляли город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области, применив, вероятно, авиабомбы ФАБ-250, сообщает офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, одна из бомб попала по автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Еще восемь мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Другая авиабомба упала на административное здание, от взрыва пострадал местный житель. Кроме того, были повреждены здания банка, учебного заведения и автомобильный транспорт.

Российская армия нанесла ракетный удар поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Ранения получили шесть человек. В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод. Под обстрел войск РФ, по словам Синегубова, также попало село Глушковка Купянского района, где осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

В результате российского обстрела Синельниковского района Днепропетровской области погибла 51-летняя женщина, пострадали десять человек, в том числе 11-летний мальчик, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.

Глава ГУР обещает скорый ответ

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов пообещал скорый ответ на российские обстрелы Киева. "Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, - я хочу вас немного расстроить: это не так. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Буданов, комментируя сегодняшний обстрел Киева и других регионов Украины.

Обстрел российской территории

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в городе Шебекино были атакованы два промышленных предприятия, в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четверо мужчин. В селе Графовка Шебекинского района в результате артобстрела погиб местный житель. Снаряд прилетел во двор жилого дома.



В результате обстрела села Новая Таволжанка никто не пострадал, но повреждена линия электропередачи, написал Гладков. В селе Козинка Грайворонского округа снаряд попал в здание гостиницы и мойки, после чего начался пожар.

Боевые действия

Интенсивность российского наступления в Бахмуте снизилась, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он заменяет войска из вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс. В то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не снизилась", - написала Маляр.

По ее словам, украинские силы контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". "На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения", - сообщила Маляр, добавив, что в последние два дня ВСУ не осуществляли продвижение на флангах "в связи с выполнением других задач".

Украинская энергосистема потеряла около 40-50% мощностей

В результате российских ракетных атак с октября 2022 года по март 2023-го украинская энергосистема потеряла около 40-50% мощностей, заявил в интервью украинскому Forbes глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, функционирование порядка 70% поврежденных объектов уже восстановлено. "Наша задача - восстановить как можно больше энергоблоков и подстанций до следующей зимы", - указал Кудрицкий.

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). 16 мая его приняли депутаты Госдумы, 24 мая - утвердили в Совете Федерации. ДОВСЕ устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Договор был подписан странами НАТО и государствами Организации Варшавского договора, включая СССР, он вступил в силу в ноябре 1992 года. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Рада ввела санкции против Ирана и перенесла День победы

Верховная рада единогласно поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана на 50 лет - за поддержку российской агрессии. Санкции предполагают, в том числе, полный запрет торговых операций с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана, запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, предлагается приостановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

Рада приняла также законопроект, устанавливающий 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день объявляется в стране выходным. Законопроект поддержали 317 депутатов, против выступил только один, еще 35 человек не голосовали. 9 мая в Украине будет отмечаться День Европы.

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