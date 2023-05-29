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Российский истребитель Су-27Фото: Vitaly Timkiv/Sputnik/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Даниил Сотников
2 ч. назад

Для завершения выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе потребуется около полугода, сообщили в МИД.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 29 мая.

Договор был подписан 19 ноября 1990 года странами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора. Документ устанавливал ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Ограничения были установлены для боевых танков и бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов. 

Россия приостановила действие ДОВСЕ в 2007 году

Российская Федерация ратифицировала ДОВСЕ в июле 1992 года. В июле 2007 года РФ приостановила его действие, а в марте 2015 года объявила, что прекращает участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Путин 10 мая внес на рассмотрении в Госдуму проект закона о денонсации договора. На прошлой неделе парламентарии проголосовали "за" выход из ДОВСЕ, 24 мая закон одобрил Совет Федерации. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, для завершения процесса выхода России из договора "в соответствии с его положениями" потребуется около полугода.

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