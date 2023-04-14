  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
В районе задержания Джека Тейшейра
В районе задержания Джека Тейшейра (фото из архива)Фото: Michelle R. Smith/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

СМИ: Украинские чиновники раздражены из-за утечки документов

Екатерина Венкина
25 мин. назад

Публично украинские власти преуменьшают значение утечек, однако за закрытыми дверями отмечаются признаки растущего недоверия, констатирует издание Politico.

https://p.dw.com/p/4Q1w3

Украинские чиновники раздражены из-за утечки секретных документов разведки США. Их возмущает не столько оценка состояния ВС Украины или информация о нехватке вооружений - сколько пессимизм в отношении шансов Киева вернуть значительные территории в ходе ожидаемого контрнаступления. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило издание Politico.

По его данным, публично украинские власти преуменьшают значение утечек, заявляя, что те не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном. После телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter 11 апреля, что глава американского внешнеполитического ведомства "подтвердил железную поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины победить на поле боя".

В то же время за закрытыми дверями отмечаются признаки растущего недоверия, добавляет издание. По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, документы отражают мнение скептиков в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме.

Politico: Помощник президента США по нацбезопасности Салливан был главным сторонником сдержанности

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в свою очередь написал в Twitter, что если подлинность документов будет подтверждена, то речь будет идти о "самоисполняющемся пророчестве администрации США, которая не говорит, что Украина должна победить", что приводит лишь к постепенному наращиванию "возможностей для фактической победы".

"Думаю, как в администрации, так и на Капитолийском холме, есть ряд чиновников и законодателей, стремящихся выверять помощь в сфере безопасности, чтобы стимулировать украинцев к заключению какой-то сделки, которая, боюсь, не в интересах Украины и не в интересах Запада", - полагает советник украинского правительства, находящийся в США.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан изначально был главным сторонником сдержанности, его осторожность была одной из причин, почему помощь "была вялой", особенно в течение первых шести месяцев, но затем его точка зрения несколько изменилась, и "поставки стали осуществляться более свободно", отметил собеседник издания.

В то же время существует понимание, согласно которому Салливан возвращается к позиции, что войну нужно сворачивать, поэтому помощь Украине в сфере безопасности будет соизмеряться, добавил он.

Буданов: Без побед возникнут вопросы

На этом фоне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News выразил уверенность, что Украине нужно показать успех контрнаступления, иначе у помогающих ей оружием стран Запада появятся вопросы.

"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", - указал Буданов.

Сотрудники Федерального бюро расследований ранее задержали подозреваемого по делу об утечках. По данным издания The New York Times, это 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

Смотрите также:

Бен Ходжес: "Крым - это решающий участок"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Вся правда о повестках в России, что случилось с Навальным, история с казнью бойца ВСУ. DW Новости

Вся правда о повестках в России, что случилось с Навальным, история с казнью бойца ВСУ. DW Новости

Принятие Госдумой поправок к закону о повестках вызвало широкую дискуссию как в России, так и за ее пределами. По мнению независимых экспертов, российские власти таким образом закрывают границы для военнобязанных в РФ.
12 апреля 2023 г.29:16 мин.
external

Жестокое видео казни пленного, последние сводки из Бахмута, пожизненное за госизмену в РФ. DW Новости (13.04.2023)

Жестокое видео казни пленного, последние сводки из Бахмута, пожизненное за госизмену в РФ. DW Новости (13.04.2023)

Видео c предполагаемой казнью украинского военнопленного - "еще одно свидетельство жестокости путинской России", заявили в бундестаге. В Gulagu.net считают, что за убийством могут стоять бойцы ЧВК "Вагнер".
10 ч. назад29:15 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Полиция на месте задержания подозреваемого в утечках

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Самолет в небе

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Экономика и бизнес10 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

Политика12 ч. назад60:21 мин.
Карикатура - асфальтоукладчик катится на монету достоинством в рубль, которая в страхе "бежит" от него.

Курс рубля: куда его загнали санкции

Курс рубля: куда его загнали санкции

Экономика и бизнес14 ч. назад
Украинские временно перемещенные лица в Харькове получают помощь, 14 февраля 2023 года

В каких странах больше всего украинских беженцев

В каких странах больше всего украинских беженцев

Миграция57 мин. назад
Добыча нефти в Казахстане

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Политика12 ч. назад
Мигранты на границе Беларуси и Польши (фото из архива)

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Миграция12 ч. назад
На главную страницу