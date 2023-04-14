СМИ: Украинские чиновники раздражены из-за утечки документов

Украинские чиновники раздражены из-за утечки секретных документов разведки США. Их возмущает не столько оценка состояния ВС Украины или информация о нехватке вооружений - сколько пессимизм в отношении шансов Киева вернуть значительные территории в ходе ожидаемого контрнаступления. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило издание Politico.

По его данным, публично украинские власти преуменьшают значение утечек, заявляя, что те не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном. После телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter 11 апреля, что глава американского внешнеполитического ведомства "подтвердил железную поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины победить на поле боя".

В то же время за закрытыми дверями отмечаются признаки растущего недоверия, добавляет издание. По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, документы отражают мнение скептиков в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме.

Politico: Помощник президента США по нацбезопасности Салливан был главным сторонником сдержанности

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в свою очередь написал в Twitter, что если подлинность документов будет подтверждена, то речь будет идти о "самоисполняющемся пророчестве администрации США, которая не говорит, что Украина должна победить", что приводит лишь к постепенному наращиванию "возможностей для фактической победы".

"Думаю, как в администрации, так и на Капитолийском холме, есть ряд чиновников и законодателей, стремящихся выверять помощь в сфере безопасности, чтобы стимулировать украинцев к заключению какой-то сделки, которая, боюсь, не в интересах Украины и не в интересах Запада", - полагает советник украинского правительства, находящийся в США.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан изначально был главным сторонником сдержанности, его осторожность была одной из причин, почему помощь "была вялой", особенно в течение первых шести месяцев, но затем его точка зрения несколько изменилась, и "поставки стали осуществляться более свободно", отметил собеседник издания.

В то же время существует понимание, согласно которому Салливан возвращается к позиции, что войну нужно сворачивать, поэтому помощь Украине в сфере безопасности будет соизмеряться, добавил он.

Буданов: Без побед возникнут вопросы

На этом фоне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News выразил уверенность, что Украине нужно показать успех контрнаступления, иначе у помогающих ей оружием стран Запада появятся вопросы.

"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", - указал Буданов.

Сотрудники Федерального бюро расследований ранее задержали подозреваемого по делу об утечках. По данным издания The New York Times, это 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

Смотрите также: