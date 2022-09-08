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Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
Дмитрий Кулеба
Публикации по теме
Украинский политик, дипломат, министр иностранных дел Украины с марта 2020 года.
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Новости
24.01.2024
24 января 2024 г.
Кулеба заявил о продолжении переговоров с ФРГ о TAURUS
22.01.2024
22 января 2024 г.
Зеленский внес в Раду закон о множественном гражданстве
19.01.2024
19 января 2024 г.
Кулеба: Запад должен не дать России производить оружие
17.01.2024
17 января 2024 г.
Кулеба: В 2024 году Украина хочет взять под контроль небо
13.01.2024
13 января 2024 г.
Глава МИД Франции: Украина останется для Парижа приоритетом
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Контекст
Совет НАТО-Украина: как прошла историческая встреча
Совет НАТО-Украина: как прошла историческая встреча
Совет НАТО-Украина создает план перехода ВСУ к стандартам НАТО и может стать площадкой поддержки Киева в реформах.
Конфликты
29.11.2023
29 ноября 2023 г.
Каким видится из Берлина будущий расширенный Евросоюз?
Каким видится из Берлина будущий расширенный Евросоюз?
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок собрала в Берлине коллег из Евросоюза и стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Политика
02.11.2023
2 ноября 2023 г.
Кулеба: США будут регулярно передавать Киеву ракеты ATACMS
Кулеба: США будут регулярно передавать Киеву ракеты ATACMS
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 19 октября.
Конфликты
19.10.2023
19 октября 2023 г.
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
О войне в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС - в интервью DW экс-главы украинского МИД Павла Климкина.
Конфликты
27.09.2023
27 сентября 2023 г.
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Новая военная помощь ЕС и другие события 334-го дня войны
Новая военная помощь ЕС и другие события 334-го дня войны
Совет ЕС договорился о предоставлении Киеву еще 500 млн евро военной помощи. В Брюсселе критикуют ФРГ из-за танков.
Конфликты
23.01.2023
23 января 2023 г.
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08.09.2022
8 сентября 2022 г.