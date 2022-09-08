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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Дмитрий Кулеба

Публикации по теме

Украинский политик, дипломат, министр иностранных дел Украины с марта 2020 года.

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Новости

24 января 2024 г.

Кулеба заявил о продолжении переговоров с ФРГ о TAURUS

22 января 2024 г.

Зеленский внес в Раду закон о множественном гражданстве

19 января 2024 г.

Кулеба: Запад должен не дать России производить оружие

17 января 2024 г.

Кулеба: В 2024 году Украина хочет взять под контроль небо

13 января 2024 г.

Глава МИД Франции: Украина останется для Парижа приоритетом

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Контекст

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Совет НАТО-Украина: как прошла историческая встреча

Совет НАТО-Украина: как прошла историческая встреча

Совет НАТО-Украина создает план перехода ВСУ к стандартам НАТО и может стать площадкой поддержки Киева в реформах.
Конфликты29 ноября 2023 г.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине, 2 ноября 2023 года

Каким видится из Берлина будущий расширенный Евросоюз?

Каким видится из Берлина будущий расширенный Евросоюз?

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок собрала в Берлине коллег из Евросоюза и стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Политика2 ноября 2023 г.
Пуск ракеты ATACMS

Кулеба: США будут регулярно передавать Киеву ракеты ATACMS

Кулеба: США будут регулярно передавать Киеву ракеты ATACMS

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 19 октября.
Конфликты19 октября 2023 г.
Павел Климкин

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Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

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Конфликты27 сентября 2023 г.
Павел Климкин

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
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Танки Leopard 1

Новая военная помощь ЕС и другие события 334-го дня войны

Новая военная помощь ЕС и другие события 334-го дня войны

Совет ЕС договорился о предоставлении Киеву еще 500 млн евро военной помощи. В Брюсселе критикуют ФРГ из-за танков.
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