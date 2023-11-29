Совет НАТО-Украина: как прошла историческая встреча

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину много встреч и событий в Брюсселе называли историческими. Так было и в среду, 29 ноября, - в день, когда прошло первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. "Сегодня мы впервые будем заседать с министрами на равных", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив разницу между бывшей комиссией НАТО-Украина и новым советом. В совете у Украины такие же права, как и у членов альянса, и такие же возможности для консультаций. "Эта встреча демонстрирует, что Украина становится все ближе и ближе к НАТО, - подтвердил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. - Украина ближе к НАТО, чем когда-либо". Выйдя к журналистам вдвоем, Столтенберг и Кулеба слегка развернулись друг к другу, словно продолжая диалог.

Сопровождение Украины на пути в НАТО

На первом заседании совета союзники обсудили, как поддержать Украину на пути в Североатлантический альянс. По словам его генсека и министров разных стран, все члены согласны с тем, что Украина вступит в НАТО. Они начали дискуссию о том, каким должен быть этот путь, а также какие усилия ожидаются от Киева в проведении реформ, среди которых - борьба с коррупцией и укрепление правового государства. В частности, одна из важных тем - как союзники могут теснее сотрудничать с Украиной в области реформ и как воспользоваться площадкой Совета НАТО-Украина, чтобы обеспечить их полное осуществление, отметил Столтенберг.

Речь идет не только о сопровождении Украины в НАТО, пояснила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), но и о создании "реальной движущей силы для обеспечения безопасности Украины" с помощью Совета НАТО-Украина. "Это также означает, что стандарты, планирование потенциала и реформы вооруженных сил для Украины можно разрабатывать совместно", - сказала она.

Как сказано в итоговом заявлении, в формате нового совета разрабатывается дорожная карта перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. По словам Кулебы, армия Украины де-факто уже становится армией НАТО, - в технической сфере, а также в области подхода к управлению и руководящим принципам.

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

А что на поле боя?

Столтенберг хвалил ВСУ, украинских политических лидеров и украинский народ за мужество и успехи на поле боя: "Вам удалось отбросить российские войска на севере, востоке и юге, а также заставить российских захватчиков нести тяжелые потери. Это крупные победы для Украины".

Как он напомнил журналистам, несмотря на то, что за последние месяцы мы не видели значительных изменений на линии фронта, интенсивные боевые действия продолжаются: Украина смогла освободить значительную часть своей территории, нанести глубокие удары, не имея полноценного военно-морского флота, оттеснить российский Черноморский флот и благодаря этому возобновить транспортировку зерна по морю из Одессы. "Это огромный прорыв, который нельзя измерить в квадратных метрах", - указал генсек НАТО.

Совет обязался наращивать военную помощь

В то же время он призвал не недооценивать российскую армию и готовиться к новым воздушным и ракетным ударам, для чего вновь призвал членов альянса усилить поддержку Киева.За последние дни Германия пообещала Украине дополнительную военную помощь на 8 млрд евро, Нидерланды - на 2,5 млрд, в общей сложности 20 стран присоединились к "коалиции истребителей", в Румынии открыт центр обучения пилотов F-16. "Союзники остаются решительно настроенными придерживаться своих обязательств по дальнейшему наращиванию политической и практической поддержки для Украины", - сказано в итоговом заявлении Совета НАТО-Украина. В нем вновь подчеркивается, что они будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется. "Мы должны быть готовы к долгой борьбе, - предупредил Столтенберг. - Не существует "серебряной пули" - одной-единственной системы вооружений, которая изменила бы ситуацию на поле боя. Это определенно комбинация всех имеющихся систем".

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал "стратегическим императивом" военную помощь Украине и подчеркнул, что союзники серьезно относятся к этой поддержке. При этом он напомнил о срочной необходимости нарастить производство боеприпасов для удовлетворения военных потребностей Украины. До сих пор Украина получила около 30 процентов от миллиона боеприпасов, обещанного Евросоюзом. Члены НАТО и группа "Рамштайн" также взяли на себя обязательства по поставкам артснарядов и ракет.

Идея единого ВПК для ЕС и НАТО

"Ни одна страна сама по себе не способна удовлетворить ни потребности Украины, ни свои собственные в оружии и снарядах", - констатировал Дмитрий Кулеба. После заседания совета он сообщил, что союзники согласились с предложением Киева развивать оборонно-промышленный комплекс стран ЕС и НАТО как единый механизм. Глава МИД Украины сказал, что сегодня впервые услышал практически единогласное одобрение идеи Киева о создании подобной целостной системы обороной индустрии, куда будут входить и украинские компании.

Усталости от войны в Украине и от помощи Киеву, о которой каждый раз спрашивают журналисты, среди членов НАТО Кулеба не заметил. По его словам, все коллеги отчетливо заверили его, что подобной усталости в их странах нет. "За закрытыми дверями мы все услышали категорическое "нет" каким-либо намекам на усталость от войны и категорическое "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - сказал украинский министр.

Необходимо, чтобы все члены альянса решительно поддерживали Украину "и мы не слышали ничего противоположного", подтвердил со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен после заседания совета. Он отметил явную личную заинтересованность союзников в отстаивании общих принципов. "Если мы позволим такой стране, как Россия, силой перекраивать границы, диктовать будущее другой страны, если это будет происходить безнаказанно, то сезон будет открыт", - резюмировал он.

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