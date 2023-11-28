Столтенберг призвал членов НАТО продолжать вооружать Украину

Страны НАТО "обязаны" обеспечить Украины необходимым ей оружием, заявил генсек альянса, отметив, что это и в их "интересах безопасности".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса "придерживаться курса" на поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. "Мы обязаны обеспечить Украину оружием, в котором она нуждается", - заявил он журналистам во вторник, 28 ноября, по прибытии на двухдневную встречу министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Мы просто должны придерживаться выбранного курса. Это касается и наших интересов безопасности", - отметил Столтенберг. В качестве примера генсек НАТО привел Германию и Нидерланды, которые в общей сложности пообещали Украине еще десять миллиардов евро.

Столтенберг также выразил "уверенность" в дальнейшей поддержке США, несмотря на серьезное сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе. "Это отвечает интересам безопасности Соединенных Штатов. И это также соответствует тому, о чем мы договорились", - сказал он.

Глава МИД ФРГ: Поддержка Украины необходима для "спасения людей"

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибыв в Брюссель, заявил, что переговоры глав МИД стран НАТО направлены на то, чтобы "решительно подтвердить нашу поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессивной войне России".

Речь идет "не о том, сможет ли Украина еще как-то продвинуться в военном отношении, а о том, чтобы спасти людей", сказала, в свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Ее французская коллега Катрин Колонна отметила, что поддержка Украины, "очевидно, должна быть долгосрочной".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Брюсселе, что "не чувствует никакого давления" со стороны сторонников Украины, чтобы начать переговоры с Россией. 29 ноября Кулеба примет участие в заседании Совета Украина - НАТО в штаб-квартире альянса, который впервые пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Смотрите также: