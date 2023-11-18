Споры в Конгрессе США: помощь Украине и Израилю под вопросом

Власти США согласовали временный бюджет, не договорившись пока о помощи Израилю и Украине. Как теперь могут развиваться события?

Грозившая американскому правительству приостановка работы с 18 ноября ("шатдаун") привела бы к тому, что без зарплат остались бы до 1,5 миллиона госслужащих. Палата представителей смогла согласовать временный бюджет, чтобы предотвратить неплатежеспособность. Таким образом, у Конгресса США есть время до начала следующего года, чтобы найти решение по спорным вопросам. Сенат также утвердил промежуточный бюджет. До 19 января 2024 года будет профинансировано около пятой части бюджета США, в том числе оборона, сельское хозяйство и транспорт. Бюджет для других ведомств, таких как Госдепартамент, утвержден до 2 февраля.

Пока никаких обязательств по поддержке Украины и Израиля

Однако из этого временного решения исключили пункт, вызывающий ожесточенные споры между республиканцами и демократами: финансовая поддержка Украины и Израиля. Президент США Джо Байден ранее запросил пакет помощи в размере 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд для Израиля. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Конгресс выделил Украине 113 миллиардов долларов.

И большинство демократов, и большинство республиканцев в Конгрессе продолжают выступать за дальнейшую помощь Киеву. Однако соглашению мешает, в том числе дискуссия о ситуации на границе США с Мексикой. Одна из многих политических проблем Байдена - это растущее число нелегальных мигрантов, попадающих в страну из Мексики.

"Некоторые правые республиканцы выступают против военной помощи Украине по идеологическим причинам. Основная стратегия республиканцев, похоже, состоит в том, чтобы использовать желание Байдена получить дополнительную военную помощь в качестве рычага для достижения других политических целей", - говорит политолог из Университета Сан-Франциско Стивен Зюнс.

Раскол среди республиканцев вызвал хаос в Конгрессе США

Обе партии в целом поддерживают и финансовую помощь Израилю. Однако соглашение об условиях такой поддержки тоже пока не достигнуто. Например, в начале ноября республиканцы представили законопроект, против которого яростно выступили демократы. Миллиардную помощь Израилю предлагалось профинансировать за счет сокращения налогового управления США (IRS).

Из-за раскола в Республиканской партии Палата представителей ограничена в возможности принимать решения. "Этот хаос вытекает из гражданской войны в Республиканской партии. И эта гражданская война не прекращается", - говорит DW политолог Ричард Бензель из Корнеллского университета.

"Это характерно для глубоких разногласий по политическим вопросам. Республиканская партия разрывается на части", - считает он. По мнению Бензеля, соглашения между республиканцами в Палате представителей не предвидится, и Сенат с большинством демократов в ближайшие несколько недель выработает решение, которое заставит обе стороны пойти на компромисс.

Решения не раньше Дня Благодарения

"Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также мирным жителям в секторе Газа. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем она настаивает", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Он анонсировал обсуждение украинско-израильского вопроса в ближайшие недели после Дня Благодарения (в 2023 году отмечается 23 ноября. - Ред.). Когда будет достигнуто соглашение, остается неясным. Бензель ожидает, что решение будет принято до Рождества. По его оценкам, финансовая поддержка Израиля будет очень щедрой, Украине уже весной придется попросить о новой помощи для защиты от России.

В первую очередь, именно Украина зависит от финансовой поддержки США. Если Вашингтон оставит Киев в подвешенном состоянии, это может привести к цепной реакции. Если деньги перестанут давать США, вполне возможно, что и другие западные партнеры прекратят оказывать финансовую помощь Украине, полагает Бензель.

Какие варианты есть у Байдена без Конгресса?

Если Палата представителей и Сенат США не смогут прийти к соглашению, руки президента Байдена не окажутся полностью связаны. Он мог бы организовать дальнейшую помощь, "если бы сделал выживание Украины своим главным приоритетом", считает Бензель.

Для этого он мог бы, например, заключить соглашения с другими странами, у которых есть американская военная техника, и в обмен на ее поставки в Украину предложить им другие уступки, рассуждает Бензель. Однако такие действия в одиночку могут привести к дальнейшей потере его популярности, и в итоге стоить ему президентства.

Может ли Байден действовать в одиночку

Политолог из Университета Сан-Франциско Стивен Зюнс также подчеркивает, что у американских президентов есть гораздо больше свободы действий в вопросах внешней политики, чем во внутренней. Однако, по мнению Зюнса, подобные усилия со стороны Байдена были бы весьма сомнительными.

Другой вариант для Белого дома - потратить средства, которые уже одобрены, или использовать средства из оборонного бюджета, если Байден сможет это оправдать такой шаг, рассуждает политолог Роберт Шапиро из Колумбийского университета.

"Что касается Израиля, то США готовы в случае необходимости предпринять прямые военные действия. Так что у Израиля есть эта поддержка, если не будет других средств", - напоминает он.

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